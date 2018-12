Télapó dohányzik, Télanyó vasal - karácsonyi reklámok régen és most!

"Kedves Mikulás! Nemrég elköltöztünk, most két utcával lejjebb lakunk, a pékség mögött. A kéményünk ugyan kicsi, de van egy csapóajtó, amin könnyedén le tudsz jönni" - írta a kis Johnny a Télapónak szóló levelében - 1893-ban...

A karácsonyt évszázadok óta ünnepeljük világszerte. Kezdetben inkább a bibliai jelenetek uralták az ünnepet, aztán a kulturális áthallások, manapság pedig inkább a lekerekített kijelző. A változás folyamatát remekül illusztrálják a régi idők reklámjai, újsághirdetései, illetve a jelenkori címlapok és az önálló történetnek is beillő promóciók. Ha karácsony, akkor ajándék: jön Jézuska, Mikulás, anyu, apu és rengeteg játék.

"Kedves szülők! Hozzátok el a gyerekeket (akár a szomszédét is) a játékok földjére!" - így hangzott a régmúlt egyik leggyakoribb karácsonyi reklámja, mely egy új játékbolt megnyitásáról szólt. A háborút követő évek szlogenje szerint az igazi fiúk igazi játékot akarnak, nem pusztán játékszert, hiszen a fiúkból egyszer komoly férfiak lesznek. A termékek hűen tükrözték a foglalkozásokat: katonai holmik, mentőautó, vonat, kémiai és harcászati felszerelések, rádiós kütyük.

A lányok természetesen maradtak Csodaországban: porcelán csészéből teáztatták a babákat, plüss cukiságok társaságában. A teáskészlet a nők számára készített ajándéklistán is előkelő helyen állt, csak ezüstből gyártották.

Annak sem kellett aggódnia, aki utolsó pillanatra halasztotta a karácsonyi bevásárlást. E tekintetben elődeink sem különböztek tőlünk: már a korabeli fotókon is láthatunk űzött vad tekintetű, őrület szélén álló szülőket, ahogy a vágyott játékra vadásznak.

Érdekesség, hogy míg manapság ahhoz is elem kell, hogy az öntött műanyag krampusz kinyissa a szemét, szépapáink korában gyakorlatilag semmihez nem használták a turbómax alkálit. Ami pedig a műanyag hatalmát illeti: amíg mi plasztikban fuldoklunk, addig a múlt évezred gyermekei élvezhették az anyagok sokoldalúságát: a babatűzhely vasból, a teáskészlet porcelánból, a kisvonat acélból volt, a fakockát pedig igazi szú rágta. Sőt, egyes gőzgépek és kémiai szettek árammal működtek. Ma bezzeg bíróságon bizonyítgathatná a gyártó, hogy "Dehát a gyerekek imádják!"

Vintage = szexista?

Ma már elképzelhetetlennek tűnik, de régen a Télapó dohányt is reklámozott, nem beszélve egyéb pikáns termékekről... A feministáknak is van min kiakadni: Télanyó az egyik korabeli hirdetésben a kívánságokkal teli leveleket olvassa a vasalódeszka mellett, a felirat pedig: "Mind az én vasalódeszkámat akarják!"

Hasonló sorsra jutna az a reklám is, melyben karácsony reggelén egy nő fekszik üdvözült arccal, és a keze egy porszívón nyugszik. Pedig a marketingesek manapság is meglovagolják ezt a vonalat, hiszen ma is akad, aki kínjában a háztartási osztályról szerzi be az ajándékát.

Napjaink promó palettája azért ennél jóval szélesebb: sírunk az érzelmekre ható reklámokon, meghatódunk a bútorgyártók karácsonyi hirdetésén. Elégedetten nyugtázzuk, hogy az üdítőgyártó a 25. évben is szédítő klipet rendezett: idén is vannak jegesmacik...

Miről szóltak a reklámok húsz, hatvan vagy akár száztíz éve?

Családról, békéről, sálat kötögető rénszarvasról. A hétköznapok hőseiről. Hárfázó angyalról, korcsolyázó katonákról, lappföldi utazásról. Ahogy ma, úgy régen is az emberi sztorik voltak a legkelendőbbek: például, amiben karácsonykor tér haza valaki hosszú távollét után.

Népszerű volt az ételosztás a rászorulóknak és a hátrányos helyzetű gyerekeknek rendezett karácsonyi partik. Ismert írók öntötték szavakba kedvenc ünnepi történetüket, majd indulhatott az ünneplés...

Régen nem volt tévé, sem internet, nagyjából mégis ugyanazt csináljuk most is, mint akkoriban. A képeslap biznisz ugyan kifutóban van, és hagyományos zokni helyett karácsonyit használunk ajándékozásra. A pulykát sem árverésen vesszük, a hógömbben pedig nem Jézus áll, hanem Lady Gaga - mindemellett idén is várjuk a Télapót: lesz tojáslikőr, bejgli meg karácsonyi égők. Ja, és Kevin is benéz majd!

