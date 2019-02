Az Oscar-gálák legcikibb és legmorbidabb pillanatai

Idén 91. alkalommal osztják ki az Oscar-díjat, és habár zsinórban 3 év után idén sajnos nem izgulhatunk magyar jelöltért, azért így is lesz mit nézni. Főleg, mivel a botrányos műsorvezető casting után nem lesz házigazdája az estnek. De addig is, elevenítsünk fel néhány emlékezetes pillanatot Oscar bácsi történelméből!

A legbotrányosabb díjátadó

Nem is kell olyan sokat visszamenni az időben, hogy megtaláljuk a legbotrányosabb esetet. 2 évvel ezelőtt egy borítékcserének hála Faye Dunaway és Warren Beatty a Kaliforniai álmot hirdette ki a Moonlight helyett a legjobb filmnek járó kategóriában. Volt is nagy kavarodás, amit több tízmillióan élőben néztünk végig. Le a kalappal a Kaliforniai álom stábja előtt, hogy azonnal átadták a díjat az igazi győztesnek!

A legkülöncebb Oscar-nyertes

Woody Allen finoman szólva sem rajong az Akadémiáért és a díjátadókért. Az érzés azonban nem kölcsönös, a művész ugyanis 4 Oscar-szobor boldog, vagy éppen boldogtalan tulajdonosa. Átvenni pedig egyiket sem volt hajlandó. 2002-ben azonban mindenki meglepetésére megjelent a díjátadón. Nem maga miatt, hanem, hogy segítse szerelmét, New Yorkot. A 9/11-es terrortámadás után Los Angeles egy szép montázzsal állt ki a Nagy Alma mellett. És ki más is konferálhatta volna fel ezt a kisfilmet, mint a város leghíresebb különce, Woody Allen?

A legszomorúbb pillanat

Az elmúlt években számtalan szuperhős film készült, melyek közül Christopher Nolan A sötét lovagja messze a legjobb. Főleg Heath Ledger Jokere miatt. Ledger meg is nyerte az Oscart, azonban átvenni sajnos már nem tudta - hirtelen bekövetkezett halála miatt. Helyette a családja állt a színpadon, hogy megköszönje az aranyszobrot.

A legmegosztóbb jelenet

Marlon Brando sosem volt egyszerű eset, ezt az Oscar-gála kellős közepén is bebizonyította. A Keresztapában nyújtott alakításáért kapott díját egyszerűen nem volt hajlandó átvenni. Maga helyett elküldte Sacheen Littlefeathert indián ruhában, hogy felhívják a figyelmet az őslakosok helyzetére. Szegény lány nagyon kényelmetlenül érezte magát a színpadon, és elég vegyes fogadtatásban is részesült.

Akik a legtöbbet vártak rá

Igen, tudom, Leo meg az Oscar-díj... De vannak olyanok, akik még nála is többet vártak a szobrocskára. Scorsese például 64 évesen kapta meg - a már jól megérdemelt - Oscarját. A Dühöngő bika és a Taxisofőr rendezője végül A téglával nyert. Amikor megjelent a színpadon Spielberg,Coppola és Lucas, hogy átadja a díjat, azért sejteni lehetett, ki lesz a győztes... Azonban Ennio Morricone még nála is rosszabbul járt. 87 évesen, az Aljas nyolcas zenéjéért kapta meg a legnagyobb elismerést. Eddig hová tetted a füled, drága Akadémia, de most komolyan!?

A legsikeresebb családok

Vannak olyanok, akik az Oscar gyűjtést családi vállalkozásnak tekintik. Coppoláék 3 generációja is nyert már szobrot:Carmine Coppola filmzenéért, fia, Francis Ford rendezésért, unokája, Sofia pedig forgatókönyvért. Az én személyes kedvencem azonban az Ethan Coen-Frances McDormand duó. Náluk 6 darab Oscar sorakozik otthon a vitrinben. Ráadásként Frances egyik díját férje filmjében való alakításáért kapta. Ez az igazi csapatmunka.

A legnagyobb botlás

Elesni a gyönyörű ruhánkban, miközben egy teremnyi ember minket figyel, ez minden nő rémálma. Nos, Jennifer Lawrence 2013-ban megmutatta, hogyan is néz ez ki a való életben. Ja, és nemcsak pár száz, hanem több tízmillió ember előtt. Miután kihirdették a legjobb színésznőnek járó díjat, Jen nem igazán volt ura az álomszép Dior ruhájának, és egy szép nagyot bukott a színpadra vezető lépcsőn. Valljuk be, ez egy tipikus Jennifer Lawrence pillanat volt. Ki mással történt volna, ha nem vele!?

A legjobbak legjobbjai

Sok film nyert már több Oscart, de az igazán nehéz dolog, megnyerni mind az 5 király kategóriát (legjobb film, rendező, forgatókönyv, színész, színésznő). Ez eddig 3 filmnek jött össze: Ez történt egy éjszaka, Száll a kakukk fészkére és A bárányok hallgatnak. Kíváncsi vagyok, kinek jön össze legközelebb!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: AFPforum