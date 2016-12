A pszichológia és az irodalom harca Ödipuszért

A bécsi pszichiáter ezt a mondavilágot hívta segítségül, hogy a nemi identitás fejlődésévelkapcsolatos első elméletét szimbolizálja.

Freud tévedése

Nagyon tisztelem Freudot, és munkásságának sokat köszönhet a pszichológia tudománya, de néhány elméletétől legszívesebben falhoz dobnám az agyamat. Nem vitatom, biztosan vannak olyan gyerekek, akik az ellenkező nemű szülővel szorosabb kapcsolatra vágynak, és eközben fenyegetésként élik meg a másik szülő jelenlétét, ezért ambivalens érzéseket táplálnak iránta. De szerintem Freud félreolvasta és szándékosan eltorzítva értelmezte Oidipusz király történetét.

A történet nem az "Ödipusz komplexust" illusztrálja. Persze ettől még a történetnek bőven van tanulsága: egy teljesen új világ nyílik meg előttünk, ha elvonatkoztatunk Freud teóriájától, és a történet egyéb pszichológiai vonatkozásaira koncentrálunk.

Mi is történt Oidipusszal?

Mielőtt Oidipusz megszületett volna, az apjának, Laiosznak megjósolták, ha fia születik, meg fogja ölni őt. Ezért három nappal a születése utána a szülők, Laiosz és Lokaszté a csecsemőt egy pásztor gondjaira bízták, hogy vigye ki a vadonba, és hagyja elpusztulni.

Ám egy másik pásztor megtalálja a csecsemőt, s elviszi a gyermektelen korinthoszi királynak, Polübosznak és feleségének, Meropénak. Ők saját gyermekükként nevelték, és Oidipusz nem tudta, hogy adoptálták.

Amikor fiatalemberré cseperedett, elment Delphoiba, ahol azt jósolták neki, hogy anyjával esik szerelembe, és apjának lesz gyilkosa. Oidipusz pedig világgá ment, hogy ezt a rémséget elkerülje. Tehát próbálta megvédeni szüleit önmagától

Útja során egy lovas szekéren ülő idősebb ember kocsisa félrelökte őt, mire dulakodni kezdtek. Maga az öregúr is beavatkozott a küzdelembe. A dulakodásnak pedig az lett a vége, hogy Oidipusz megölte az öreget - aki nem volt más, mint Laiosz király, az igazi apja. Így a jóslat egyik fele be is teljesült.

Később egy csatában Oidipusz megmentette Théba városát, és jutalmul elnyerte Lokaszté kezét, aki a biológiai anyja volt. Ezzel pedig a második része is teljesült.