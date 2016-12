Elvált szülők és a karácsonyi rémálom

Karácsony és válás. Nem túlságosan illik össze ez a két szó. És sajnos hiába teltek már el hosszú évek a bontóper óta, a két szülő közötti feszültség nem enyhül. Nálatok is ez a helyzet?

A karácsony pedig egy plusz feszültségforrás:

Hogyan osszák meg az ünnepek alatt a gyermek láthatását?

Ki, milyen ajándékot vegyen és milyen összegért?

A gyerek megérzi afeszültséget, ez pedig rányomja bélyegét a szeretet ünnepére.

Pedig ilyenkor lenne igazán fontos, hogy szeretetteljes légkört teremtsetek! Ha csak átmenetileg is, de feledkezzetek meg a titeket ért sérelmekről, és töltsétek el családként ezeket a napokat. Hiszen a gyermeketek végérvényesen összeköt titeket, az iránta érzett szeretet pedig segíthet abban, hogy egymással is ki tudjatok jönni.

Olvasd el, miként vészelheted át elvált szülőként az ünnep kritikus pillanatait!

Forrás: Getty Images/dardespot

1. Emlékezz, az ünnep mindenkié!

Ha a volt házastársaddal minden apróságon összekaptok, folyamatosan marakodtok, jusson eszedbe: a gyermeked megérdemli, hogy az ünnepek szeretetben teljenek. És nem csak Ő, de Ti is. Ezért ilyenkor próbálj felülemelkedni a bosszantó, de egyébként jelentéktelen apróságokon.

Tényleg fontosabb a gyerek pszichés egészségénél az, hogy akkor 4-re vagy 6-ra jön érte az apja?

Attól lesz boldog az ünnep, hogy Te veszed meg neki a kisautót és nem Ő?

Salamoni döntés Két asszony járult a bölcs Salamon király elé: egy házban laknak, és az egyikük kisbabája az éjjel meghalt. De nem tudták eldönteni, hogy kié az életben maradt kicsi. Salamon úgy határozott, hogy kettévágja kardjával a gyereket - így mindkettejüknek jut egy fél. Az egyik asszony egyből beleegyezett. A másik pedig azt mondta, inkább legyen a másiké a gyerek, csak ne essen bántódása.

2. Hagyd, hogy megérintsenek az ünnepek!

Legyél hálás mindenért, amid van. Ne a veszteségeidre koncentrálj! Engedd meg magadnak, hogy átjárjon az ünnepi hangulat! Így is, úgy istúl kell élned, ezért mégiscsak jobb, ha élvezed is.

Persze nem vagyunk már gyerekek, és nem hiszünk a karácsonyi csodákban. De talán egy kedves gesztus - egy koccintás, vagy egy kis csomag sütemény -, a másik szülőből is előhozza az ünnepi hangulatot -, és máris nem lesz olyan megoldhatatlan az a sok probléma.

3. A szeretet pénzben nem mérhető

A szeretetet nem lehet pénzben mérni, gyermeked számára a veled eltöltött minőségi idő és a közös élmény fontosabbak a költséges ajándékoknál. Ezért jó választás lehet egy társasjáték vagy mesekönyv, amit közösen olvashattok.

Forrás: Getty Images/gilaxia

Szóval ne menj bele a licitversenybe! Sok elvált szülő "győztesként" akar kijönni a karácsonyból -, és azt hiszi, ehhez az kell, hogy ő adja a nagyobb/drágább/több ajándékot a gyereknek. Pedig a kicsik "lelki radarjai" ennél sokkal jobban működnek. Egy közös, szeretetteli élmény többet számít, mint az a távirányítós helikopter, amiért október óta rágja a fületeket!

4. Kommunikálj és egyeztess!

Egy rövid e-mail vagy pár perces telefonbeszélgetés biztosítja, hogy ne ugyanazokat az ajándékokat kapja a gyerek, így nem éri csalódás. Ha a beszélgetés mégis túl hosszúra sikerül, és már érzelmileg megterhelővé válik, inkább tedd le a telefont! Majd egy másik, nyugodtabb alkalommal folytassátok a beszélgetést!

Csak a lényegre koncentrálj: mikor, mit, hogyan. Ne menj bele a régi játszmákba! Az a lényeg, hogy kivitelezhető megoldást találjatok, és nem az, hogy meggyőzd, neki máshogy kellene intéznie a dolgait.

5. Figyelj a részletekre!

Dolgozzatok ki egy rendszert, hogy a gyerek kinél és mennyi időt fog tölteni. Pontosan mikor indultok, és hol fogtok találkozni. Gondold végig, mire lesz szüksége a gyereknek, hogy komfortosan érezhesse magát.

Tudom, hogy ez kicsit "ünneprontó", és nyoma se marad a spontaneitásnak. De ez van. Minél több különálló családi egység életét kell összehangolni, annál kevésbé lehet rögtönözni. Az "úgyis lesz valahogy" már nem működik, ebből csak a veszekedés lesz.

6. Ünnepeljetek együtt!

Sokan furcsállják, hogy válás után hogyan lehet közösen, egy légtérben ünnepelni az ex-szel? Pedig lehetséges, csak rajtatok múlik! Hiszen egyszer, - talán nem is olyan régen -, egy pár voltatok, minden évben boldogan ünnepeltetek együtt. Ezt a közös múltat kell kicsit feleleveníteni. Ez nagyon sokat jelenthet egy gyermek számára.

Forrás: Getty Images/AleksandarNakic

És felnőttek vagytok. Két órát ki kell bírnotok egy kis műmosollyal egymás jelenlétében. Énekeltek, ajándékoztok, játszotok a gyerekkel -, és már túl is vagytok az egészen.

7. Készíts tervet a jövő évre!

Sokat segíthet, ha együtt megtervezitek a következő évi családi ünnepeket. Így tudjátok, mire számíthattok, és ha ezt tiszteletben tartjátok, akkor nyugodtabb lesz a következő évetek. Ha Ti nyugodtabbak vagytok, akkor a gyermek is boldogabb lesz. Ha 5 nappal az ünnepek előtt kezdtek el egyezkedni, már könnyen kényszerpályákra kerülhettek a lefoglalt utazások és a munkahelyi szabadságok miatt.

8. Tágabb családdal is egyeztess!

Érdemes a tágabb családoddal is előre megbeszélni, mit tervezel. Így ők is rugalmasabbak lesznek, és segíthetnek. Igen, a gyerek a volt anyósoddal is örökre összeköt. És a gyereknek az is érdeke, hogy a nagyszüleivel jó legyen a kapcsolata. Akkor is, ha legszívesebben akkor látnád viszont az öreglányt, amikor a hátad közepét.

9. Teremts közös hagyományt!

A gyermekeddel alakíts ki közös új szokást, amit minden évben megtartotok. A hagyományok összekötnek, és szép emlékké válnak.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Eva Katalin Kondoros

És ne a "régi" karácsonyokat akard egy az egyben lemásolni, csak most apa nélkül. Egyrészt úgysem fog sikerülni - vagy legalábbis nem úgy. Másrészt ezzel csak jobban felhívod a gyerek figyelmét arra, hogy a család már szétesett.

+1

Ez a gyerekről szól.

Ezt soha ne felejtsétek el. És semmi sem olyan fontos neki, mint hogy nyugalom legyen karácsonykor. Szóval vegyélegy nagy levegőt, és nyeld le a békát! Nem csak egyet -, ahányat csak kell. Legalább egyszer egy évben...

Bacsinszki Petra

Nyitókép: iStockphoto