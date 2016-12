Solya búcsúja a csodálatos George Michaeltől

Rettenetes hír rázta meg a világot a minap - éppen karácsonykor. December 25-én a délutáni órákban elhunyt George Michael, a kétszeres Grammy-díjas angol énekes-dalszerző.

Engem személy szerint egyszerre sokkolt és szomorított el a hír. És sajnos képtelen vagyok elmenni amellett a tény mellett, hogy a 2016-ban milyen súlyos veszteségeket tudhat magának a zeneipar.

Emlékezzünk csak vissza arra, hogy az idei évet David Bowie halála nyitotta, és mikor éppen csak, hogy felszáradtak a könnyeink, már érkezett is tavasszal a hír, miszerint Prince is eltávozott az élők sorából.

Most pedig itt van a drága George... Kevés olyan kiemelkedő sztárt tarthatott számon a világ, mint amilyen ő volt.

Van egy elméletem. Úgy gondolom, hogy vannak emberek, akikhez méltatlan a földi lét. Mi azt kérdezzük; miért foszt meg minket meg a halál ezektől a remek művészektől?!

Azonban mi van, ha ezeknek az embereknek sokkal több jár, mint holmi földi rajongás?

Biztos vagyok benne, hogy milliók szíve dobban meg a hangjuk hallatán, és milliók szíve szorult össze haláluk hírére.

De mi van, ha ők nem is e világi lények?

Freddy Mercury, Michael Jackson, David Bowie, Prince és George Michael...- és még sorolhatnám. Szerintem ti mind földönkívüli lények voltatok, akik csupán megmutattátok nekünk, földi halandóknak, hogy mi is az a lélekből zenélés, éneklés, és hogy is kéne ezt tényleg igazán jól csinálni. Köszönöm Nektek, hogy a dalaitokat hátrahagytátok nekünk, és személy szerint legnagyobb kedvencemnek, George Michaelnek pedig azt köszönöm a legjobban, hogy egyáltalán létezett. A dalaival bennünk Ő már biztos tovább él. Nos...Ez volna hát az öröklét, kedves...

Tekintsük át ezt az elmúlt 53 évet, amit most maga mögött kellett hagynia.

George Michael 1963. június 25-én Jeórjosz Kiriákosz Panajótu néven - látta meg London városában a napvilágot. Édesapja egy ciprusi görög restaurátor volt, míg édesanyja angol táncosnő. Azért lássuk be, két ilyen szülő szerelméből szinte garantált, hogy különleges gyerekek szülessenek! ;)

Jeórjosz a kamaszkorba lépve DJ-ként kezdte zene pályafutását, és a közeli iskolákban lépett fel. Később ismerkedett csak meg Andrew Ridgeley-vel, akivel - mint minden tisztességes zenerajongó kamaszfiú - alapítottak egy bandát. Ezt nem más volt, mint a WHAM! zenekar.

Hatalmas sikert arattak. A banda első albuma, a Fantastic első helyen végzett az Egyesült Királyság slágerlistáján. Második albumuk, A Make it big hozta meg a nagy áttörést és tette végleg szupersztárokká őket. Ezen az albumon jelentek meg a ma is ismert kislemezes slágerek úgy mint a: Wake me up before you go-go, a Freedom, és a Careless Whisper.

A Careless Whisper volt George első szóló kislemeze. De nem ez a legfontosabb információ, amit erről tudni kell! Hanem az, hogy ami bevételt ez a kis korong termelt - a megjelenés pillanatától egészen napjainkig -, teljes egészében jótékony célokra lett fordítva. Az utolsó fityingig! Mivel 2010-ig több, mint 100 millió példányban kelt el ez a lemez, elég sok pénzről beszélhetünk.

George színeváltozása

George vágya az volt, hogy a Wham! rajongótábornál sokkal kifinomultabb közönséget is elérjen. Az első lépés ebbe az irányba a Faith című szólóalbum volt. Vagyis pontosabban az ehhez készített videoklip. Ez a kis videó tette őt igazi stílusikonná: zenegép, pilóta napszemüveg, bőrdzseki, és egy szál akusztikus gitár..., ugye emlékszünk?

A következő lépés az új közönség meghódítása felé a Listen Without Prejudice Vol.1 volt. Mike újfent váltott: most mint komoly dalszerző szeretett volna debütálni. És sikerült is neki, olyannyira, hogy még a dalokhoz készült videoklipben sem volt hajlandó megjelenni.

1992-ben pedig fellépett a Freddie Mercury emlékkoncerten, ahol mindenki szívében mély nyomott hagyott. Senki sem vitathatja azt az állítást, miszerint ő volt az egyetlen, aki méltó lett volna arra, hogy a Queen zenekar új frontembere lehessen. És nem túlzok, ha azt mondom, George volt az egyetlen ember és énekes, valamint férfi hang, aki olyan hatással lehetett a világra, mint amilyen hatással Freddy volt.

George és a szerelem1991-ben fellépett a híres Rock in Rio fesztiválon, ahol megismerte későbbi élettársát Anselmo Feleppát. A brazil divattervező azonban 1993-ban AIDS-ben elhunyt. George rettegett, hogy ő is elkapta a halálos vírust. De gyászát és félelmeit is kénytelen volt eltitkolni, hiszen családja ekkor még nem szerzett tudomást szexuális beállítottságáról.

Amikor hosszú kihagyás után végre fellépett az MTV European Music Awards Showban, előadta az én személyes kedvenc dalomat, a Jesus to a Childot. Ezt elhunyt élettársa, Feleppa emlékére írta. De ezt akkoriban még csak sejteni lehetett: hiszen továbbra se merte felfedni homoszexualitását a nyilvánosság előtt.

Nem úgy, mint 1998. áprilisában. Mássága leleplezése igen csak botrányos körülmények között zajlott. Ugyanis egy inkognitóban dolgozó rendőr rábírta, hogy szexuális aktust kezdeményezzen vele egy nyilvános WC-ben. Amint George belement, a rendőr igazolványt rántott és letartóztatta. "Szerencsére" csupán pénzbüntetésre ítélték George-ot. De mindezzel együtt is állítom, hogy kevés aljasabb sztorit hallottam ennél...

Amúgy az Outside című kislemezének videoklippjében ki is parodizálja ezt a történetet.

1996-ban ismerkedett meg szerelmével, Kenny Gossal, a korábbi légiutas-kísérővel, akivel még a bejegyzett élettársi viszonyt is tervezgették, - de tartva ennek következményeitől -, végül későbbre halasztották a kivitelezést.

Szerencsére másságának híre korántsem ejtett csorbát a hírnevén! Olyannyira nem, hogy 2000-es évek elején ismét a slágerlisták élére került.

Az ezredfordulót meghaladva pedig már politikai nézeteinek is hangot adott: 2003-ban egy háborúellenes számot is felvett - és nem kis botrányt kavart a háború- és Blair-ellenes pólójával.

Száguldás a szakadék felé2009-ben szakított párjával, mely sokak szerint összefüggésbe hozható későbbi drog problémáival, ittas vezetésével és egészségi állapotának súlyos romlásával.

2011-ben londoni fellépését le kellett mondania vírusfertőzés miatt, 1 hónappal később a bécsi nagykoncertje előtt pedig hasi fájdalmakra hivatkozva, kórházba kellett szállítani. Később kiderült, hogy tüdőgyulladást kapott és intenzív osztályra került. Gégemetszését követően pedig kómába is esett.

Biztos vagyok benne, hogy ekkor az egész világ érte imádkozott, és szerencsére, gyorsan ki is engedték a kórházból. Később pedig magánkoncertet adott az orvosoknak és ápolóknak - hálája jeléül.

2013-ban autóbalesetet szenvedett, melynek következtében súlyos fejsérülést szerzett, így ismét kórházba került. Szerencsére újra felépült, és 2014-ben megjelent az új stúdió albuma Symphonica címmel. Sajnos ez az utolsó lemez, amin hangját hallhatjuk.

Halálát szívelégtelenség okozta, és a hírek szerint az angliai villájában teljes nyugalomban hunyt el.

Isten nyugosztaljon George!

