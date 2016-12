Te is hátrahőkölsz, ha “maszkos” embert látsz?

Te mire gondolsz, amikor szájmaszkos embert látsz? És ha esetleg még kesztyűt is húzott? Ja, és ő nem egy műtőbe induló orvos. Valld be, az első gondolatod, hogy bizonyára valamilyen fertőző betegsége lehet, ezért próbálod messziről elkerülni. Azonban lehet, hogy tévedsz.

A nyáron egy 90 fős, szívtranszplantáltakból álló magyar kiránduló csoporttal találkoztam. Már maga a szám is megdöbbentő volt számomra.

Ennyien élnek Magyarországon idegen szívvel?

- kérdeztem magamtól. Igen. És biztosan vannak még rajtuk kívül mások is. Csupa átlagos kinézetű férfi és nő. Az utcán nem mondanád meg, hogy bennük valaki más szíve dobog.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/RommelAlomia

Valamiben azonban mégis különböznek az átlagtól. Egy egyszerű bakteriális fertőzés is végzetes lehet számukra. Ám ez nem csak nekik jelentheti a véget, hanem a műbillentyűvel élőknek és minden szerv-transzplantáltnak is. Ezért nem csoda, ha fokozottan vigyáznak magukra. És rettegnek a mások számára egy kézlegyintéssel és egy "Majd elmúlik!" mondattal elintézett legkisebb megfázástól is, különösen járványidőszakban.

Kevesen tudják csak, milyen érzés még frissen összedrótozott mellkassal és a testedből kilógó csövekkel, csillapíthatatlan, szinte elviselhetetlen fájdalommal és halálfélelemmel ébredni, majd lassan felépülni és a gyógyulás közben fellépő szövődményekkel küzdeni. Mert utóbbiak még egy jól sikerült műtét után is adódhatnak. Ráadásul egy ilyen beavatkozás után még a tűpárna is kismiska lesz hozzád képest! Annyi szúrást, mint te, talán még ő sem élt meg, neked azonban, pontosabban szólva az ereidnek és a bőrödnek állniuk kell a sarat. Nem is beszélve az idegrendszeredről.

Mivel azoknak, akik nem estek át még komolyabb operáción, nincsen személyes tapasztalatuk, nem is értik, vajon mi táplálja a bacikkal szembeni "túlzott" félelmet és elővigyázatosságot.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Laflor

Pedig ha valami történik azzal a beültetett szívvel, a bohóc nem húz elő "Van másik!" felkiáltással még egyet a kabátja alól. Vajon mennyi remény és várakozás előzte meg ezt a már meglévőt is!

Valaki, valahol ezért az életét "adta"!

És túlélne-e még egy műtétet a személy, aki életet kapott, ha tönkremegy testének motorja?

Bármennyire is fejlett az orvostudomány, mind a mai napig kétesélyes egy-egy szerven végzett beavatkozás vagy szervátültetés. A legügyesebb sebészi kéz sem csap csak úgy egyet a varázspálcájával, esetünkben a szikével, hogy csiribí csiribá, és már kész is a sikeres operáció. Az ugyanis összehangolt team munka eredménye, így a páciens nem csak magának, de az őt megmentő orvos- és nővércsapatnak is felelősséggel tartozik. Nem csoda hát, hogy vigyáz az ajándékra, amellyel egy új esélyt kapott az életre vagy az előzőnél sokkal jobb életminőségre.

Ezért hidd el, nem csak cirkusz, amit a műbillentyűs és szervátültetett embertársaid néha művelnek. Mert ilyen helyzetben nem lehet elég elővigyázatos az ember.

Én például, minden udvariasságot félretéve fordítok hátat, ha tüsszentenek mellettem. Amennyiben a tömegközlekedési eszközön ér az "atrocitás", néhány pillanaton belül a villamos másik végében találsz csak meg.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Marjan Apostolovic

Üdvözlő puszira ne is számíts tőlem, ha beteg vagy, és elvárom, hogy ezt még puszilkodás előtt jelentsd be! Bár egyébként sem vagyok az a puszilkodós típus, ráadásul sosem tudhatom, nem lappang-e bennedvalami. De hidd el, azért én még ugyanúgy szeretlek.

Bár sokan személyük elleni sértésnek veszik az ilyen jellegű viselkedést részemről, s mikor a harmadik zsebkendőt használják el, akkor is állítják: ááá, ők nem betegek, csak kissé gyakrabban folyik az orruk meg egy kicsit fáj a torkuk.

S amikor már a saját felfogásuk szerint sem egészségesek, akkor sem közlik velem, hanem nyugodtan végignyalnak.

Ilyenkor a legtöményebb szeszes ital sem lehet túl erős számomra, persze csak öblögetésre. Vagy az átlagon felüli baktériumölő képességgel rendelkező erőteljesen csípős cayenne bors is simán lecsúszik a torkomon egy kis vízzel vagy gyümölcslével hígítva.

Mindegy mi, csak pusztítsa a bacikat!

A megértőbbek csak nevetnek, mert valóban vicces, ahogy csupán egy köhintést hallva gazellaként szökellek tova. Már ha van menekülési lehetőség. Mert nem mindig tudsz ám angolosan távozni. Néha más védekezési taktikát kell alkalmazni.

Ezért van az, hogy a moziban a hátsó sor szélső széke az ideális számomra, ahonnan nem érhet, csak egy oldalról támadás. Múltkor kapucniban ültem végig az előadást, mivel természetesen az egész filmszínházban csupán a mellettem ülő volt megfázva. Az első köhögési rohama után már a fejemen is volt a csuklya.

Mások azonban az arcmaszkra esküsznek, így járványidőszakban abban próbálják elkerülni az esetleges fertőzéseket. Bezzeg, ha ilyen embert látnak, féltik ám magukat embertársaink! Egy szívtranszplantált fiatalember elmondása szerint, ismerőse nem fogadta el üdvözlésre nyújtott kezét, mert a maszkot meglátva rajta azt gondolta, olyan betegsége van, amivel megfertőzheti őt.

Sokan vannak, akik még arra sem veszik a fáradságot, hogy tüsszentéskor a kezüket a szájuk elé rakják, hanem prüszkölik szerteszét a nagyvilágba a kórokozókat.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Shironosov

Tudtad, hogy a tüsszentés akár a 120-190 km/h-s sebességet is eléri, s hogy ez a mindössze 2-3 másodperc alatt végbemenő összetett folyamat a szervezet védekező mechanizmusa, egy reflex, amely a felső légutakat hivatott megtisztítani a nem kívánatos betolakodóktól? S azt, hogy ilyenkor több ezer kórokozóktól hemzsegő apró nyákcsepptől szabadítja meg a légutakat?

Ezért is lenne fontos megérteni a társadalomnak, hogy nem csak miattunk, hanem egymás érdekében is jobban kellene ügyelni embertársainkra. Mert kis odafigyeléssel, rendszeres kézfertőtlenítéssel, kézmosással (nem csupán vízzel), papírzsebkendőbe tüsszögéssel, köhögéssel számos ember kerülhetné el a fertőzéseket, melyekbe még ma, a XXI. században is belehalhatsz, úgy, hogy megelőzhető lett volna a baj.

Nyitókép: iStockphoto