Nincs időm enni, túl sokat dolgozom!

A táplálkozási betegségek korát éljük. Anorexia, bulímia, elhízás, ortorexia, izom diszmorfia, csak hogy a leggyakoribbakat említsem.

Ezek a betegségek sokféle okra vezethetőek vissza, de a legerősebb környezeti hatásként a média torzító befolyását, s emiatt a társadalom irreálisan magas elvárásokat támasztó hatását emelném ki. Szerencsére azért sok olyan ember van, akit nem lehet ilyen módon befolyásolni. De sajnos ők sem dőlhetnek hátra, mert a legújabb táplálkozási betegség gyökere egy olyan probléma, amivel nincs ember, aki nem küzdene nap mint nap: és ez az időhiány.

Anorexia - stresszorexia

Az anorexia az egyik leggyakoribb testképzavar. Aki ebben a betegségben szenved, nem látja reálisan önmagát. Az állandó éheztetés és testmozgás ellenére még mindig nem látja magát eléggé vékonynak. Az anorexiás személlyel ellentétben a stresszorexiás ember nem látja magát torzítva és nem szándékosan éhezteti magát, hanem egyszerűen nincs ideje táplálkozni.

Forrás: Getty Images/Georgijevic

A stresszorexia nem egy konkrét tudományos diagnózis, amit az orvos ad, hanem inkább egy jelenség. Főként magas iskolázottságú, gyakran magas beosztású, családos, kisgyermekes nőknél jellemző. Szexik, divatosak, sikeresek. Tökéletes feleségek és anyák szeretnének lenni, s ennek eléréséhez mindent meg is tesznek, csak egy dologról feledkeznek meg: az evésről. A stresszorexia tünetegyüttese gyakorlatilag az anorexia és a szorongás tüneteiből áll.

De miért gond ez? Legalább végre lefogyok!

A drasztikus fogyás egyik oka a fent említett evés hiánya. A másik ok a stressz.

Amikor stresszes vagy, az agy kortikotropin felszabadító hormont bocsát ki, hogy az idegrendszer stresszválaszát szabályozza. Ennek a hormonnak az egyik hatása az étvágytalanság, mert a stresszhelyzetben az a legoptimálisabb, ha a szervezet nem pocsékolja az energiáját más folyamatokra, például az emésztésre. Ilyenkor adrenalin is felszabadul, amitől energikusabbnak, feldobottabbnak érezheted magad.

Ezzel rövid távon nincs gond, de hosszú távon súlyos károsodást okozhat. A szervezet, miután felhasználta a zsírraktárakat, az izmokat kezdi lebontani, hogy energiát szerezzen magának. A szervezetben egy idő után megbillen az egyensúly, ami problémák sokaságát hozza magával: drasztikus súlycsökkenés, hajhullás, bőrproblémák, nőgyógyászati betegségek, idegi károsodás, vérszegénység és még folytathatnám a sort.

Forrás: Origo

Figyelmeztető jelek:

Táplálkozási szokások megváltozása

Ingerlékenység

Stresszlevezetési nehézségek

Hajhullás

Köröm töredezése

Gyenge fizikum

Legyengült immunrendszer (gyakori fertőzések)

Hogyan segíthetsz magadon?

Vezess táplálkozási naplót!

Egy héten keresztül mindennap írd le egy füzetbe, mikor mit ettél és ittál. Időigényes, de sokat segít a felismerésben. Könnyen lehet, hogy rácsodálkozol, milyen kevés időt töltesz táplálkozással.

Vezess be étrendet!

Ha felmérted a táplálkozási szokásaidat és elégtelennek tűnnek, próbálj meg rendszert vinni bele. Mondjuk szigorúan határozd meg magadnak a napi három étkezést, plusz kétszer zöldség- vagy gyümölcsfogyasztást. Eleinte érdemes a naplót továbbra is írni, hogy könnyebben kialakítsd az új szokást.

Forrás: Getty Images/iStockphoto/Gilaxia

Fokozatosan mozogj!

A mozgás ebben az esetben kiemelten fontos: szerepet kap a stressz levezetésében és az állóképesség fejlesztésben is. Viszont nem szabad hirtelen belevetned magad, hanem a fokozatosságra kell törekedni. Eleinte csak sétálni menj el, majd vezess be kisebb kocogásokat, aztán egy kis idő elteltével belevetheted magad a futásba is.

Nyitókép:iStockphoto