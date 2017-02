Ételintolerancia? Baromság! Egy falat nem árthat!

Érintettként szomorúan tapasztalom: amikor szóba kerül néhány betegség neve, pl. IBS (irritábilis bél szindróma), glutén-, laktóz-, vagy bármilyen más ételérzékenység, nagyon sok ember csak legyint. Vagy egyszerűen divatbetegségnek titulálja. Húzzák a szájukat, kiközösítenek, csípős megjegyzéseket tesznek.

Közel 2 évig éltem állandósult hasi fájdalommal, egyre nehezebben viselhető tünetekkel. Mivel a panaszok kezdetekor nőgyógyászati problémáim is voltak (ami műtéttel végződött), nem is gondoltam arra, hogy esetleg más okozza a panaszokat.

A fájdalom mellé aztán csatlakozott a felgyorsuló anyagcsere... Ezt úgy képzeld el, hogy elmentem pisilni, és közben elvégeztem a nagy dolgom is! Ezt nagyon sokszor észre sem vettem hirtelen, mert már annyira átjáróház voltam. És ez bizony egy nap alatt akár 5-8 alkalommal is előfordult. Rosszabb esetekben viszont még brutális görcsökkel és szelekkel is társult.

Forrás: iStockphoto

Ha tudtam, hogy másnap ki kell mozdulnom, akkor már csak aznap kora este ettem utoljára. Mindezt azért, hogy ne kelljen azon aggódnom, hányszor kell sietve megszakítanom az utamat.

Egyre sűrűbben fordult elő, hogy hajnali 2-3 óra is volt mire lenyugodtak a beleim. Addig nem tudtam aludni, mert folyamatosan a wc-re jártam. Ennek ellenére egyre csak híztam! A kilók csak úgy jöttek fel rám! Testemen egyre furcsább pattanásszerű jelenségek jöttek elő. Plusz felütötte fejét a viszkető száraz felhám, a bőrpír, a rossz alvás, a gyengeség és a kimerültség is.

Sajnos hosszú hónapokig tartott, mire a megfelelő orvoshoz kerültem.

Mivel a nőgyógyászati műtétem rosszindulatú rákos sejtek eltávolításáról szólt, lelkileg még jobban megviselt, hogy hónapokat kell várnom a vizsgálatokra, és arra, hogy ki tudjuk zárni az esetleges daganatot.

IBS, laktóz intolerancia és diverticulosis lett esetemben a diagnózis. Szó szerint az életemért eszem, illetve azért nem eszem bizonyos dolgokat.

Nem ehetek glutén tartalmú ételeket, gabonát, se késztermékeket.

Nem fogyasztok semmilyen tejterméket, illetve bármit, ami kapcsolatban lehetett tejjel.

Tiltólistásak még az aprómagvas gyümölcsök is, vagy például a mák.

Az alkoholt sem tolerálja a szervezetem, amíg más csak spicces állapotba kerül, én a görcsöktől fetrengek!

Az én esetemben a paleo étrend az ideális. És ha megérti az ember, hogy magáért a jövőéért, az egészségéért eszik, mindjárt nem is olyan nehéz!

Forrás: Getty Images/Steve Debenport/Asiseeit

Csak, hogy értsd mennyire nem játék a divetriculosis: ha nem tartom a diétát, fokozódik a szigmabél gyulladása. A gyulladt kitüremkedések pedig fokozatosan növekszenek, és egyszer csak, hopp, kiszakadhatnak! Szóval köszönöm, nem kérnék a lisztes mákos sütikből! Persze egy sütitől nem lenne tragédia, de folyamatosan gyűlik a bélnek nem tetsző, gyulladást fokozó anyag, és egyszercsak besokall! Ennél a betegségnél akár egy kemény széklet is súlyos végkimenetelű lehet.

Az önmegtartóztatásnál már csak azt nehezebb elviselni, ahogy a külvilág reagál a diétámra. Én simán kiosztom az embereket, ha nem értenek a szóból. De sokan ezt nem tudják, nem merik megtenni - és tűrik, hogy bántsák őket. Erőszakosan megpróbálják ránk tukmálni a tiltólistás ételeket:

Ó, csak egy kicsit! Ugyan már, egy picitől mi bajod lehet?

Hát most erre csak azt tudom mondani, hogy ismerek olyat, aki gluténnel szennyezett terméket fogyasztott, és már ennyi is elég volt neki, hogy görcsökkel küzdve, eltorzult arccal órákra letáborozzon a wc-ben...

Nagyon nehéz ezt megértetni hétköznapi emberekkel. Hogyan is várhatnám el, hogy ők megértsék? Hiszen rendszeresen botlom olyan orvosokba is, akik csak félvállról veszik a gluténérzékenységet. Mégis fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről! Ugyanis minél többen ismerik meg ezeket a betegségeket, annál könnyebb lenne nekem és sorstársaimnak magyarázkodás, és szúrós tekintetek kísérete nélkül tartani az étrendünket.

Kérlek, ha nem vagy érintett ne ítélkezz, csak csöndben fogadd el, hogy másképp étkezünk! Nem kell sajnálni minket, de bántani sem!

Orosz Gabi

Nyitókép: iStockphoto