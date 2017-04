Minden férfi egy cukorborsó - csak nem vallják be!

Sokakban mind a mai napig él az az elképzelés, miszerint mi, nők érzelmesebbek és érzékenyebbek vagyunk a férfiaknál. Hiszen amikor az elgyengülés jeleit véljük felfedezni rajtuk, rögtön rájuk is szólunk: "Légy férfi!" Azaz ne sírj, ne panaszkodj! Mert az olyan női "rákfene". Pedig ha jobban belegondolsz, nem is olyan biztos, hogy a fenti állítás megállja a helyét.

Túl érzelmes volt, így nem kellett a lánynak

A férfiak többsége állítja, hogy ők legalább annyira érzelmesek, mint a nők, csak a társadalmi elvárások miatt nem tehetik meg azt, ami az ellenkező nem esetében elfogadott. Nem sírhatják tele a párnájukat, nem mutathatják ki túlzottan az érzelmeiket, mert ezáltal hátrányos helyzetbe kerülnének. Ugyanakkor szerintük rengeteg a nők között az érzéketlen, és volt olyan férfi, akit pont azért utasított el szíve választottja mert azt túl érzelmesnek találta.

Továbbmegyek: egy 15 férfit és nőt vizsgáló tanulmány szerint a pasik nemcsak, hogy érzelmesek, de nálunk kétszeresen emocionálisabbak. El tudod ezt képzelni? Pedig ha hiszed, ha nem, ezt mutatták ki a tesztek, melyeket ezeken az embereken elvégeztek. Vicces lehetett, amikor elektródákkal a testükön kellett boldog, izgalmas, szívmelengető és mulatságos videofilmeket nézniük.

Minden film erősebb érzelmi reakciókat váltott ki a férfiakból, mint a nőkből. A szívmelengető részeknél pedig - ha nem is akadt ki náluk a mérőműszer -, de kétszer olyan nagy értéket mutatott, mint a női alanyoknál.

Titkolják az érzéseiket

A videofilm után minden férfi kevesebb érzelmet vallott be a műszerek által kimutatottnál, a nők azonban eltúlozták valódi érzelmi reakcióikat. Ez is azt mutatja, hogy alkalmazkodtak a társadalmi elvárásokhoz. Azaz már kisgyermekkorban arra tanítjuk fiainkat, hogy rejtsék el az érzelmeiket. Ugyanakkor hozzászoknak ahhoz is, hogy a női érzelmek kiismerhetetlenek.

Romantika minden mennyiségben

Na, de romantikában biztos, hogy nem köröznek le bennünket az urak! Hiszen a legtöbb nő álma, hogy gyönyörű, fehér ruhában álomesküvőn mondja ki a boldogító igent. A pasik pedig inkább csak gyorsan túl lennének az egészen. Csupán szükséges rossznak tartják az egész felhajtást. Gondolod te. Mint ahogy abban is biztos vagy, hogy mi, nők sokkal hamarabb hangot adunk érzéseinknek. És már megint nincs igazad!

A Pennsylvania State University kutatói által elvégzett tanulmányból ugyanis nem ez derült ki. 171 első- és másodéves egyetemi hallgatóval töltettek ki kérdőíveket azok szerelmi kapcsolatainak érzelmi dinamikájáról. A következő kérdésekre keresték a választ:

1. Ki vall először szerelmet?

Te mire fogadnál? Ugye, hogy a nőket jelölnéd meg helyes válaszként? Na, akkor buktad azt a pénzt, amit feltettél rájuk. Ugyanis háromszor annyi férfi, mint nő állította, hogy legutóbbi kapcsolatában ő volt az, aki először elrebegte a bűvös szót.

2. Ki esik először szerelembe?

A teremtés koronái azt is bevallották, hogy néhány hét vagy legfeljebb pár hónap is elég számukra a szerelem kialakuláshoz. Míg nekünk, nőknek több hónap az az idő, amíg valóban hitelesen adhatnánk elő a "Nem tudok élni nélküled" című dalt.

Vajon miért születhettek ilyen meglepő eredmények?

Talán azért, mert a nők - esetleg női megérzésüknek is köszönhetően -, sokkal jobban kiigazodnak mások lelki állapotának felmérésében és értékelésében, és így őket sokkal érzelmesebbeknek gondoljuk. Ha otthon szeretnéd te is letesztelni mindezt, megteheted úgy, hogy nagyon rövid videó- és hangfelvételeket játszol le férfi majd női barátaidnak, ismerőseidnek, akik megpróbálhatják kitalálni, hogy a felvételeken milyen érzést (undor, félelem, stb.) élnek át a szereplők. Azért elárulom, hogy a Pennsylvania State University kutatói által folytatott kísérlet során a nők sokkal jobb teljesítményt nyújtottak ebben a feladatban.

De hogy mi egy párkapcsolatban a célravezető attitűd?

Ha engem kérdeztek, az, ha mind a két fél egyformán érzelmes. Hiszen, aki érzéketlenebb, az nagyobb eséllyel fogja "bántani" a másikat, ha az sokkal érzékenyebb nála. Ráadásul szerény véleményem szerint mindez nem nemek kérdése, hanem emberfüggő.

