Azt hitted, te választod ki a párod? Te kis naiv...

Biztosan hallottad már azt a dumát - ha más nem, egy exedtől -, hogy: "Nem működött közöttünk a kémia." Azt hinnéd, ez csak afféle lerázós szöveg, de valójában komoly tudományos háttere van. És nem is gondolnád, mekkora a jelentősége.

Azt tudjuk, hogy a civilizált ember képes felülkerekedni a külsőségeken. Mert már nem csak és kizárólag az alapján választunk párt, hogy melyik pasi/csaj lesz a legalkalmasabb az utódnemzésre, hanem egy csomó más szempontot is figyelembe veszünk. Például a hasonló humort, közös érdeklődési kört, egyező értékrendet, stb., stb., stb. De sajnos akármilyen tudatosak is vagyunk, és hiába stimmel minden, ha egyszerűen "nem jön be" a másik. És ez a bejövés/nem bejövés bizony hormonvezérelt. Ebben a cikkben pedig a fizikai vonzalom meglétének okait fogom vizsgálni.

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a feromonoknak (avagy a viselkedéshormonoknak) nemcsak az állatvilágban, de az embereknél is nagy szerepe van a szexuális vonzalom kialakulásában. De hogyan működnek?

Bár az emberi szaglás jóval gyengébb, mint az állatoké, mégis sokkal "többre vagyunk képesek" az orrunkkal, mint gondolnánk. Például olyan szagok is hatnak az agyra, amiket nem is érzünk. Így az eddig megismert embereknél megjelenő három viselkedéshormon illata is.

Az androsztenont: ami nőkben és férfiakban egyaránt jelen van.

Az androsztediont: ami csak a férfiakra jellemző.

Az esztratetraenolt: ami csak a nőknél található meg.

A kutatások alapján eddig azt a következtetést vonták le, hogy férfiak és a nők feromonjai egyaránt hatással vannak az ellenkező nem szexuális viselkedésére, és azok egyértelműen befolyásolják a vonzerőt. Fontos megjegyezni, hogy ez nem mindig az ellenkező nem felé irányul, a melegeknél a saját nemük feromonjai lesznek dominánsak a szexuális ingerek kiváltásában.

Szintén kísérleteztek azzal is, hogy párok esetében a résztvevő alanyok milyen arányban ismerték fel a párjukat csupán a szaglásukat használva. És most lepődj meg! A többség egyértelműen különbséget tudott tenni a párjuk és az idegen résztvevők szaga között. Szóval elmondhatjuk, hogy az orrunkkal látunk.

De mi van, ha befogjuk azt?

Nos, ez esetben is van még két nagyon fontos hormon, ami a nőiességet és a férfiasságot meghatározza. És, ha eddig gondolkodtál már azon, hogy miért vonzó a nagy mell, a széles váll vagy a mély hang, akkor most megkapod a választ.

A nőiesség alapvető meghatározója az ösztrogén

Ami valójában három hormont foglal magában -, ami bár férfiakban is megtalálható, de sokkal elenyészőbb mennyiségben, mint a nőkben. Jelenléte azért fontos, mivel nemcsak a másodlagos nemi jelleg kialakulását befolyásolja, hanem egy sor a szervezet működéséhez elengedhetetlen folyamatban is részt vesz. Például a termékenységben is fontos szerepet kap. Márpedig jól tudjuk, hogy ez egy ösztönösen fontos szempont. Tehát, amikor azon gondolkodsz, hogy miért pont a széles csípő, a nagy fenék vagy a nagy mell vonzza a férfiak tekintetét, akkor most már tudod, hogy a természet szerette volna így.

A férfiak legdominánsabb hormonja a tesztoszteron

Hormonháztartásuk a nőkkel összehasonlítva sokkal kevésbé összetett.Talán meglepő, de a nők szervezete is termel tesztoszteront, mivel ez a hormon felelős egy sor anabolikus folyamatért, például az izomnövekedésért. De ami a mi esetünkben a legfontosabb: ez felel a maszkulin jellemvonásokért. Ezek közé tartozik a mutálás, szőrnövekedés, libidó, testzsírszázalék, stb.

És bizony néhány adottságból sokszor ránézésre megállapítható, hogy egy pasinak mennyire van rendben a tesztoszteron szintje. Ezért van az, hogy a hölgyek ellágyulnak egy erős bariton hangtól, vagy egy széles válltól. És akár tetszik, akár nem, erről nem tehetnek. Hiszen, ha egy férfinak alacsony a tesztoszteron szintje, akkor sokkal nehezebb az utódnemzés. És bizony ez egy olyan tényező, amit ösztönösen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hogy jó-e ez a rendszer, azt döntsd el te! De egy biztos, a biológia piszok jól összerakta.

KAPCSOLÓDÓ CIKK A szerelem és más drogok - avagy a romantika biokémiája

Nyitókép: iStockphoto