Közösségi szerelem és közösségi média - ennek bizony rossz vége lesz

"De miért lájkolta be annak a srácnak a szelfijét az Instán?" "Már 2 órája kitettem az új profilképem, de csak 10-en lájkolták." "Facebookra is kitettük, hogy kapcsolatban vagyunk." "Miért chatel más nőkkel is Messengeren?" "2 perce írtam neki, és még nem válaszolt, pedig látom, hogy éppen online... Biztos épp valaki mással flörtöl..."