Zárt osztályra küldtek, mert nem hittek nekem

Huszonnyolc éves voltam, mikor az életem egy betegség hatására megváltozott. Emlékszem, egy kedd esti, sokadszor kipróbált edzés után egy szerdai, májusi napon halvány, apró bizsergés kezdődött el a lábujjaimban.

Jelentéktelennek ítéltem, mondván, hogy az előző napi edzésem során brutális izomlázam volt. Aznap éjszaka nem aludtam sokat. Péntekre már olyannyira eluralta testemet a fura érzet és a fájdalom, hogy egyedül hazamenni sem tudtam. Ehhez jött a torokfájás. Szombatra már a wc-ről sem bírtam felállni. Szó szerint fel kellett húznom magam az ajtófélfába kapaszkodva, és eljutni a közel 2 méterre lévő szobám ágyához. Lefeküdtem. Telefon. Ügyelet. Javaslat: reumatológia, neurológia.

A hétfői napon készült röntgen is - találgatások már voltak: idegbecsípődés, sérv. Akkor még senki sem tudhatta, hogy a szervezetem önmaga ellen fordul, és eluralva a testem élet-halál közé sodor. Sem ülve, sem fekve, állva meg pláne nem bírtam megmaradni. A reflex és szemvizsgálat - megkértek, hogy álljak fel, de ekkor a testem összeesett: nyaktól lefele nem éreztem, hol és hogyan terülnek el végtagjaim a padlón. A neurológiai osztályra már kocsival vittek.

Bent kell maradnom, infúzióra kötnek, és másnap agyvizet vesznek - de nem vettek. A következő nap sem. Teltek a napok - eredménytelenül. Már tudom, hogy az egyhetes ott tartózkodásom alatt csak időt vesztettem. Időt a gyógyulásom kárára.

Pszichológust is küldtek, aki jól be is utalt a zárt osztályra. Méghozzá 6-8 hétre! Egy torok vizsgálatra hivatkozva közölték: beképzelem a fájdalmat. De persze az életbevágóan fontos agyvíz vizsgálatot csak nem végezték el.

A családi, baráti, kollegiális összetartásnak és vehemenciánknak hála, egy pénteki napon megtörtént a gerinccsapolás. Az odáig vezető 5 napot senkinek sem kívánom ott eltölteni, ahol nekem "sikerült". 2 óra elteltével megállapították: életveszélyes állapotban vagyok, azonnal a kismegőrzőbe kell vinniük, és gépekkel tovább figyelni az állapotom.

Diagnózis: GUILLAIN-BARRE SYNDROME A betegség egyike a számos, igen ritka autoimmun, a perifériás - elsősorban a motoros - idegeket érintő gyulladásoknak. Klasszikus tünetei a nálam is jelentkezett kéz-, illetve a lábujjakban kezdődő, majd fokozatosan a test felé terjedő zsibbadás, "hangyamászásérzés". Pontos okai nem tisztázottak, a betegség kezdete előtt gyomorrontásszerű tünetekkel járó fertőzés, illetve a légutakat érintő fertőzés zajlik.

Az állapotom romlott: lélegeztető gépre kapcsoltak, tudatomnál voltam. Katéter, infúzió, levegő az orrba, gyomorszonda. Újabb gerinccsapolás, csontvelővétel, vizsgálat leukémiára. A közel 1 hónapos kórházi tartózkodásom alatt annyira fel tudtak erősíteni, hogy átkerülhessek egy rehabilitációs központba.

A következő időszakban hullámzott az állapotom. Konduktori, ergoterapeutai kezelések, gyógytorna, masszázs mellett sem indult be a javulás. Az állapotomról addigra már az ország másik részén - Pécsett - is tudtak. Lekerültem az ottani klinikára. Kellő emberség, kellő szakmai tapasztalat fogadott - és nem utolsó sorban lelki megnyugvás.

Így újrakezdhettem a rehabilitációt. Megértettem, hogy milyen súlyos állapotban voltam, és a gyógyulásom nem lesz könnyű - valamint sosem leszek már a régi. Elfogadtam az állapotomat, és elkezdtem kizárólag magamra fókuszálni. A testemre. Elindult a javulás. Két lábon, egy bottal tértem haza 2014. december elején. Az egész idegrendszerem érintett: a vegetatív, a szenzoros és a motoros rész is. Az elmúlt időszakban még volt javulás, főként a mozgásban. Jelenleg stagnálok. A bot lehet, hogy életem végéig elkísér a jelenlegi maradványtünetekkel együtt.

Azóta mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy minél több emberhez eljusson: létezik ilyen betegség - és akkor talán időben felismerik, és megfelelően kezelhetik. Mert ezen múlik, hogy lesz-e esélye a betegnek a teljes felépülésre. Már 70 érintettel tudtam kapcsolatba lépni, én pedig átértékeltem az életet.

Cilárik Adrienn

