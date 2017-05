A nyugdíj olyan, mint a medve: nem játék

Létezik egy mondás: egy szülő könnyebben eltart öt gyereket, mint öt gyerek egy szülőt. Régen a szülők csak a gyermekeikre számíthattak, hiszen nem volt állami nyugdíj, így egy olyan rendszer sem, mely eltarthatta volna őket.

Ezért aztán a bőséges gyermekáldás nem csupán a fogamzásgátlás kezdetlegességének volt betudható, hanem annak is, hogy így akarták bebiztosítani a "nyugdíjas" éveiket. Hiszed vagy sem, de a nyugdíj intézménye még száz éve sem áll fent.

Magyarországon csak 1928-ban, az Egyesült Államokban pedig még később, 1933-ban foglalták törvénybe a nyugdíjrendszer bevezetését. És még ekkor is okosan kibújtak a fizetés terhe alól, hiszen a várható élettartam férfiaknál 47, nőknél 50 év, a nyugdíjkorhatár pedig a 65 éves kor volt!

Azaz csupán azoknak a keveseknek biztosított az állam egy minimális apanázst, akik az átlagosnál tovább éltek. És ez az összeg is olyan csekélyke volt, hogy csak az éhhaláltól mentette meg őket.

Csak reménykedhetsz abban, hogy még téged is eltart majd a rendszer...

A nyugdíjrendszert hazánkban ekkoriban még tőkével fedezték. A nyugdíjbiztosító ingatlanokat vett a befolyt pénzből, majd azokat bérbe adta. Emellett értékpapírokban tartotta a vagyonát. Majd a második világháború befejezése előtt, az államháztartás hiánya miatt lefoglalták ezt a vagyont, valamint a kormány a saját népszerűségének növelése érdekében 60 évre csökkentette a nyugdíjkorhatárt. Emellett a nyugdíjak átlagos összegét a négyszeresére növelte.

Majd a háborús veszteségek miatt a nyugdíjfolyósítónak a megmaradt vagyona is elveszett. És ez igen nyomós érv volt ahhoz, hogy kényszerűségből bevezessék a felosztó-kirovó rendszert.

Hogy ez pontosan mit jelent?

Azt, hogy az aktív dolgozók fizetik a jelenlegi nyugdíjasok ellátását. Ugyanez van mind a mai napig érvényben. Így aztán csak reménykedhetsz abban, hogy egyszer majd téged is eltart valaki...

40 000 Ft lesz az átlagnyugdíj!?

Már napjainkban is sokan nemcsak elérik, de jóval meghaladják akár a 80 éves kort is. Így aztán, ha te is erre gyúrsz, akkor bizony a nyugdíjfolyósítónak több évtizeden keresztül kell majd téged finanszíroznia.Na, de vajon lesz miből? És most kondíthatod a vészharangot, ugyanis egyes források szerint 2050-re már csak 40 000 Ft lesz az átlagnyugdíj.

Te csak legyintesz rá, hogy: hol van az még? És amúgy is, ki tudja, hogy mi lesz majd akkor? - Talán nem is lesz nyugdíj. Persze kezelheted ezt ennyire félvállról.

Ne gondolj a számtalan külföldre vándorló fiatalra, arra, hogy egyre kevesebb gyermek születik, és az államadósságot is nyugodtan felejtsd el! Hiszen utolsó mentsvárként bízhatsz abban, hogy majd a születendő gyermekeid eltartanak. De sajnos el kell, hogy keserítselek! Nem lehetsz biztos benne, hogy az utódaid majd támogatni tudnak. Rengeteg aktív, dolgozó korban lévő felnőtt él a mamahotelben - és nem csupán kényelemből. Sokuknak a saját maguk ellátása is gondot okoz.

Ezért azt javaslom, hogy ha szerencsés vagy, és van miből félretenned, akkor már most gondolj a nyugdíjas éveidre! Mérlegelj, hogy biztos szükséged van még arra az 50. pár cipőre és a legújabb mobiltelefonra? Mert ha még most elkezded gyűjtögetni, esetleg befektetni a pénzedet, akkor lesz egy plusz biztos lábad, ami segít könnyebben talpon maradni nyugdíjas korodban.

