Tizenegy éves kislányok babázás helyett pornósat játszanak...

Ez a téma kínos és durva: aki könnyen zavarba jön, ne olvasson tovább! Az interneten korlátlanul hozzáférhető pornó hatásairól lesz szó, ezeken belül pedig egy olyanról, amelyik nemcsak lelkileg, hanem a legbrutálisabb módon, fizikailag is tönkreteszi a kislányokat.

Köztudott és sokat kutatott téma, hogy milyen mechanizmusok révén válnak pornófüggővé a férfiak. És már az is kiderült számos felmérésből, hogy nem csak a férfiak válnak a felnőttfilmek szenvedélybetegévé. Most viszont kislányokról lesz szó, olyan kiskamaszokról, akiknek még babázniuk kellene, esetleg ábrándosan készülődni az első csókra, ehelyett pedig durva anális szexre kényszerülnek.

Több nagy-britanniai háziorvos és baleseti sebész jelentette elborzadva, hogy egyre több tizenegy-tizenhárom éves kislány fordul hozzájuk vizelet- és széklettartási problémákkal.

Hogyan lesz egy kamasz lány inkontinens?

Amikor megvizsgálták őket, kiderült, hogy az inkontinencia háttérben súlyos sérülések vannak. A kislányok fiúi azt várják el tőlük, hogy próbálják ki az anális szexet. A durva behatolás olyan sérüléseket okoz, hogy az átlagos, jóérzésű orvos még beszélni sem szeret róluk. Miért történik ilyesmi? Azért, mert a korlátlanul hozzáférhető pornó teljesen éretlenül, felkészületlenül éri a kamasz fiúkat is.

A fiúk sincsenek rá felkészülve

A fiatal fiúk szexuális fantáziáit az internetes pornó a lehető legkárosabb irányba torzítja el. Olyan teljesen elrugaszkodott, megalázó és irreális dolgokat látnak, amiknek a valódi szexualitáshoz a világon semmi köze sincsen. A pornószínészek előadását tekintik valóságosnak - ez az az első impulzus, ami a szexről éri őket. Mindezt egyfajta "kísérletezésnek" állítják be. Azt a jól hangzó, de mérgező szöveget adják be a kislányoknak, hogy ők most éppen "új élményeket szereznek".

Miért mennek bele a lányok?

A kislányok még kifejletlen személyiséggel, sokszor görcsösen, elkeseredetten keresik a világ elismerését, a pozitív visszajelzéseket. Ez a hatás persze a kortársaikkal kapcsolatosan a legerősebb. Nagyon sok mindent hajlandók megtenni azért, hogy a fiúk elismerését, dicséretét, elfogadását kivívják. Ezért amikor maguk maradnak, és szexre kerül a sor, átveszi az irányítás a pornókultúra.

Ilyenkor úgy érzik, hogy engedniük kell a fiúk "kísérletezésének", nem tehetik meg, hogy szembemennek a trenddel. Ha egyszer a pornófilmekben az anális szex egyfajta kötelező gyakorlattá vált - és a fiúk ebben a világban, a képernyő előtt élik le az életük egy részét -, akkor nincs mit tenni. Be kell adniuk a derekukat, különben "nem teljesítik a kötelességüket". Mindenféle lelki vagy testi előkészület nélkül bele kell menniük ezekbe, különben kilógnak a sorból, és akár ki is rekesztheti őket a társaságuk.

Angliai felmérések szerint a 13 és 17 év közötti lányok több, mint 40 százalékát ilyen körülmények között vitték bele valamiféle szexuális kalandba. Olyanba, amihez még túl fiatalok voltak. Amibe és ahogy egy érett nő normális körülmények között nem megy bele. A következmények máris láthatók: ennél a korosztálynál minden korábbihoz képest magasra ugrottak a lelki eredetű problémák.

Nyíltan kell beszélni a gyerekekkel

Akármennyire kínos is, a lányos szülőknek le kell ülniük a kislányukkal, és meg kell beszélniük ezeket a dolgokat. Sajnos túl nagy a valószínűsége annak, hogy bármelyikük áldozattá válhat. Meg kell értetni velük, hogy a szex nem egyoldalú kötelesség, hanem kölcsönös dolog. Igenis szükséges hozzá a megfelelő érettség. Ne hagyja, hogy egy kamasz fiú döntse el, hogy mit csináljon, és mit engedjen meg!

És ami a legfontosabb: a pornónak semmi köze a valósághoz! A felelőtlen, erőszakos szex olyan fizikai és lelki sérüléseket okozhat, amiktől soha életében nem fog megszabadulni.

Nyitókép: iStockphoto