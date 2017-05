TudóSHEtás a Tihanyi Félmaratonról

A címben szereplő szóviccért az egész szerkesztőség nevében elnézést kérünk, de nem hagyhattuk ki. :D

Aztarohadt, de nagy dugó. Nyugi, jólesz. Ezmártihany. Holarajt? Csak lesz tábla. Nincsen tábla. Nézdmegneten. Honlaponnincs. Menjünkarra! Nézd ott a sátor. Forduljvissza!

Hol a Kata? Adugóban. Hol az Edit? Adugóban. Hol a Timi? Adugóban. Hol az Ági? Adugóban. Hol a nevező sátor? Adugóban. Ja, nem! Arra. Csak lesz tábla. Nincsentábla. Óafrancba. Nagyatömeg. Holavécé? Ezitt a sor?! Holöltözünk? Ezitt a sor?! Hola csomagmegőrző? EZITT a sor?! Tejóisten.

Itt az Ági. Itt a pólód, itt a rajtszám. Ez fekete. Megsülünk. Nyugi, lesz szél, árnyékislesz. Itt az Edit, itt a Timi. Hol a Kata? Adugóban. A teló merül. Írjál neki! Melegíteni kéne. Rossz a rajtszám, Edit csak7et, Kata csak10et fut. Nembaj, majd kiállnak. Most jön a rajt. Melegítsünk! Nincsráidő. Pedigkéne. Szakaszos indítás. Azmegmiaz? Összevissza? Mittomén. Majdcsak megyünk. Itt a Kata. Itt a póló. Itt a rajtszám. Ezfekete. Leszmajdárnyék. Melegítsünk! Kell egy szelfi. Dehülyevagy. Kellinstára. Wandamondta. Nyomjuk akkor. Megyinstára.

Melegítsünkmááááár!

Ági, figyelj, ez most frankó? Mi most futunk? Jézusisten. Hülyeötlet. Te találtad ki. Dehülyevagyok. RAJT! Dombbal indul? Tejóisten. Mennyi kutya. Sok a póráz. Nemelőzünk. Az mitcsinál? Odaszart, nézdmár, odaszart! Menj, ahogy tudsz, végéntali. Félkilométer. Úgysemegy több. Utána majd pihiséta. Egykilométer és mégfutok. Ezdedurva. Király vagyok. Szépatáj. Egykisséta. Frissítőpont. Van biztatás. Meg hajrápacsik. Szurkoló gyerekek. Jajdecukik.

Itt az Ági. Utolérem. Keskenyutca. Nemelőzünk. Futni kell. Mert ha sétálok, aki mögöttem jön, útját állom. Nem lesz nehéz, az már lejtő. Deszép házak. Árnyék is van. És még szél is. Porosazút. De nem beton. Jé, a Balaton! Újrabeton. Bokám még bírja. Sokbiciklis. Háromlábú kutya is fut. Jajdecuki! Igazihős. Ha ő bírja, énis bírom.

Akaraterőkell, nem az izom.

Mégvannégy! Márcsakhárom. Nem bírom. Muszáj séta. Szúr. Fáj. Lüktet. Levegőkell. Elájulok. Nembaj, séta. Hátul vagyok? Tán utolsó? Ne nézz hátra! Csakelőre. Egykis futás. Egykis séta. Vigyázz, jobbról! Akkorénisrákapcsolok. Más is sétál. Nem is szégyen. Együtt megyünk. Idegenek, mégis együtt. Szépdolog ez. Együttséta. Ezmáravége. Nyomokhajrát. Ottacél. Háteztmegcsináltam. Itt az Ági. Csak pár perce értbe. Nem én vagyok az utolsó. Szépabalaton. Nyomjunkszelfit.

Holazérem. Jézusom itt fel kell menni. Deezcsúszik. Nem baj, tollak, temeg húzol. Fogezmenni. Eltévedtünk. Editmár húsz perce befutott. Hátmer' ő fitt. Igyunksört. Holazöltöző? Nagy a sor. Ittöltözök. Nemár komoly? Melltartót is? Ezdevagány. Ésmegtette. Sörelfogyott. Üljünk a tópartra. Denincsárnyék. Ezdeszívás. Hol a Kata? Még mindig fut? Ezlefutja. Huszonegyet? Huszonegyet! Félmaratont még sose futott. Hajrákata! Ott a Timi. Szoknyában fut. Ezdevagány. És bent vannak. Befutócsomag? Az elfogyott. Szarjadle. Ittegysör. Királyakvagyuk. HajráSHE!Jövőre újra. Szelfi.

Nyitókép: Baranyai Márton