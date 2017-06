Eltérő világok egy párkapcsolaton belül

Viki és Bálint tegnap óriásit veszekedtek. Egy esti beszélgetés közben felidézték a tavaly nyári családos nyaralást a barátaikkal. Hát nem kellett volna... Viki már az említésétől is feszült lett, de amikor Bálint arról beszélt, hogy az volt élete legjobb nyaralása, akkor aztán elszakadt a cérna.

A heves veszekedés közben Viki közölte Bálinttal, hogy ez volt a legrosszabb nyaralás, amin valaha részt vett, és nem is érti, Bálint hogy nem emlékszik rá, milyen borzalmas volt az egész. Kinek van igaza?

Természetesen mindkettőjüknek. Bálint nagyon jól érezte magát, jó idő volt, jókat lehetett fürdeni a tengerben, sokat sportolt a gyerekekkel, tanította őket úszni és jókat evett. Viki nyaralása is szépen indult, de volt ott egy anyuka a baráti társaságban, aki állandóan beleszólt abba, hogyan neveli a kislányukat. Emiatt végig feszült és frusztrált volt, nem tudta elengedni magát. Természetesen párja is tudott erről, de most egy évvel később mintha elfelejtette volna az összes borzalmat. Hogyan lehet ez? Hogyan alakulnak ki teljesen különböző valóságok a kapcsolatainkban? Hogyan lehetne ezeket a különböző világokat közelebb hozni egymáshoz?

Az átélt tapasztalataink, élményeink és emlékeink alapján mindenki kialakítja a saját valóságát - és ehhez hozzátartoznak az emlékek is. Viszont a hosszú távú memória nem dolgozik 100%-os pontossággal, hanem szelektál - hiszen korlátozott kapacitással rendelkezik. Ezeket a hiányzó emlékeket és emlékrészleteket pedig kipótolja.

Ráadásul még torzít is a memóriánk: mivel mindig az adott pillanathoz társuló érzelmeink és érdekeink határozzák meg az emléket. Így fordulhat elő, hogy ugyanarról a moziélményről vagy nyaralásról teljesen másképpen vélekedünk.

Mitöbb, még pillanatnyi észlelésünket is befolyásolják például korábbi tapasztalataink és kialakult világnézeteink. Ráadásul azokat a dolgokat, amik fontosak nekünk, könnyebben észrevesszük, ami szintén átveri szegény emlékezetünket...

De miért kell emiatt összeveszni? Mert ahogyan gondolkodom a világról, az én magam vagyok. A saját valóságunk, a saját emlékeink is az identitásunk szerves részei. Ha ezt valaki megkérdőjelezi, akkor azt saját magunk elleni támadásként éljük meg. Ha nem tetszett a tegnap esti film, amit én zseniálisnak tartottam, akkor ezzel valójában engem kérdőjelezel meg, hiszen nem fogadod el az én valóságomat.

A cél természetesen az, hogy ezeket az eltérő világokat minél inkább közelítsük egymáshoz, és egy közös olvasatot alakítsunk ki a körülöttünk lévő világról. Ehhez pedig alkalmazkodásra és türelemre van szükség. A rossz hírem, hogy egy hosszú távú párkapcsolatban ezt sajnos nem lehet megspórolni, mert enélkül nem fog menni.

Ennek a folyamatnak pedig nélkülözhetetlen eleme a kommunikáció! Tudjatok meg minél többet a másikról, a másik véleményéről! Ha valamivel nem értesz egyet, próbáld meg minél jobban körbejárni a témát, kérdezz a párodtól!

Három egyszerű, de nagyszerű módszer a világaitok közelítéséhez:

Érdeklődjetek egymás világa iránt! Néha lehet olyan programot is szervezni, amit a másik nagyon szeret, te pedig nem. Ez közös élményeket fog adni, illetve egy gesztus a részedről a másik felé. Alakítsatok ki közös élményvilágot! Osszátok meg egymással a nézőpontjaitokat, véleményeteket és emlékeiteket, majd alakítsatok ki egy közös narratívát! Például "A tavalyi nyaralás nekem ezért és ezért jó élmény volt, neked pedig ezért és ezért rossz." Tanuljátok meg elengedni a dolgokat! Engedd el az érzést, hogy csak akkor vagy jó arc, ha a párod mindenben egyetért veled! Egyszerűen el kell fogadnotok, hogy nem fogtok mindig, mindenben egyet érteni.

Nyitókép: iStockphoto