Elértem mindent. Mi motiváljon ezután?

A motiváció az alapja minden teljesítménynek. Ha nincs meg benned a vágy, hogy fejlődj és eredményeket érj el, akkor semmit nem ér az önbizalmad és a befektetett energiád.

A motiváltság egyszerűen leírható úgy, hogy milyen erős benned a kezdeményezőkészség, és mennyire vagy kitartó egy feladat elvégzése közben. Hogy képes vagy-e áldozatokat hozni akkor is, ha már beleuntál a feladatba, ha már fáradt vagy, ha fájdalmat érzel.

Amennyiben erre képtelen vagy, akkor csúcsteljesítményeket sem fogsz elérni.

Viszont egy komoly sikerélmény után is csökkenhet a motiváció. Hiszen elérted, amit szerettél volna, és leeresztesz. Egy kis lazítás persze megengedett, de ha túl sokáig tart ez az állapot, akkor az negatív hatással lesz a jövőbeli teljesítményedre. Ezt nevezhetjük "siker másnaposságnak" is, aminek jellemzői:

Kedvetlenség

A teljesítmény hullámzása

Érzelmi instabilitás

Ingerlékenység

A feladás gondolata

A nagy bajnokoktól érdemes tanulni, azoktól, akik éveken keresztül jól teljesítenek, és a csúcson maradnak. Hiába érték el a céljukat, és hevernek már milliók a bankszámláikon, sikeréhségük változatlanul megmaradt. Folyamatosan képesek motiválni magukat, és ha ezt a hozzáállást megtanulod, akkor alkalmazni tudod majd a mindennapi élet kihívásaival szemben is.

A következő négy pontban összefoglaltam a lényeget:

1. Célok és változás

A siker felé vezető úton a motivációra tekinthetünk úgy, mint motorra, a célokra pedig, mint a térképre. A hosszú távú célok mellett szükség van rövid távúakra is: olyanokra, amik reálisan elérhetőek. Így kapsz visszacsatolásokat a jelenlegi szintedről, mérhetővé válnak az eredményeid, és tisztábban láthatod, milyen irányban kell folytatnod az utadat.

A bajnok sportolóknak az a trükkjük, hogy nem ragadnak le a jól bevált rutinoknál, elfogadják, hogy folyamatosan változtatni kell, annak érdekében, hogy fejlődhessenek. Nem süppednek a kényelmes megszokásba. Hiszen az ellenfeleik is folyamatosan azon dolgoznak, hogy megtalálják a módot, hogy legyőzhessék őket.

2. Siker és az oda vezető út

Amikor egy sportoló győzelmet arat, egy pillanatra megáll a világ. Az összes eddig befektetett munka és áldozat egy érzelmi bombává alakul, ami ekkor felrobban. És amikor a nyakadba akasztják az érmet, az csodálatos érzés, és az utána következő időszak is. De ez el fog múlni.

Ami megmarad, az a csodás és nehéz pillanatok összegzése, a sikerhez vezető út emléke. Ennek tudatában a bajnokok képesek a következő kihívás útján azt szem előtt tartani, hogy a nehéz pillanatok is részei a jövőbeli sikereknek. Hosszú távon ezzel a hozzáállással épül ki egy győzelmi kultúra!

3. Alázat és a lehetőségek kihasználása

A sportban - és minden más területen is - az elvégzett munka és az alázatos készülés a teljesítmény alapja. Ezután következik az, hogy mennyire tudod kihasználni a lehetőségeidet - és egy adag szerencse sem árt a sikerhez. Ezzel tisztában vannak a bajnokok is, ezért minden kihívásra úgy csapnak le, mintha egy soha meg nem ismétlődő alkalom lenne. Hiszen ezeknek a lehetőségeknek a száma valóban nem végtelen. Ezért az esetleges vereség nem is okoz nekik akkora fájdalmat - hiszen tudják, hogy ez benne van a pakliban -, mintha úgy érzik, nem tettek meg mindent a siker érdekében.

4. Feltöltődés és prioritások

Egy komoly siker után fontos a regeneráció és a kikapcsolódás. A bajnokok is félre tudják tenni a "munkát", és képesek lazítani! Ilyenkor a prioritások megváltoznak, és az idő megfelelő beosztása a lényeges. Hiszen fontos a feltöltődés az újabb erőfeszítések előtt, mert mindig az a legnehezebb, amikor újra neki kell állni a melónak.

Nyitókép: iStockphoto