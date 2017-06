Nem kérek a munkahelyi női kvótából!

Már nem először futok bele olyan álláshirdetésbe, ahol kiemelik, hogy vagy egy női kvótát szeretnének betölteni, vagy előnyben fogják részesíteni a női jelentkezőket.

Kedves munkáltatók, nem fogtok jó fejnek tűnni tőle, ha olyan jól hangzó mondatokat írtok az álláshirdetésbe, hogy "Szeretnénk növelni a nők létszámát a cégnél." vagy, hogy "Azonos végzettséggel a nőket részesítjük előnyben."

A pozitív diszkrimináció ugyanolyan gáz!

Hol van a kutya elásva? Mit árul el egy ilyen hirdetés, ha olvasni próbálunk a sorok között?

Esetleg lufi az egész, csak a publikumnak szól, mert ez most a menő, de senki nem gondolja komolyan. Vagy olyan területen működtök, ahol még ma is természetes, hogy kevesebb a nő. Egy IT cégnél például ez egyáltalán nem furcsa. Elhiszem, hogy kellemesebb lenne, ha egy céges bulin csajok is lennének, na de ez mióta szakmai érv? A legvalószínűbb lehetőség, hogy mindig is valami gond volt a felvétellel. Miért nincsenek nők a cégnél? Eddig miért a férfiakat választottátok? Az ilyesmi szakmaiatlanságot jelezhet, azt mutatja, hogy nem megfelelőek a szempontok a felvételkor, ráadásul a cég csak végletekben tud gondolkodni.

Minek a jelentkező nemére alapozni a kiválasztást? Ha kellenek a nők a kirakatba, hogy haladó szellemű, politikailag korrekt vállalatnak tűnjetek, akkor kérjétek meg a Bélát, hogy hétfőn és pénteken húzzon szoknyát és parókát! Ezért ne vegyetek fel külön valakit!

A méhem és a referenciáim

Ha viszont esetleg mégis az számít egy munkahelyen, hogy a legalkalmasabb munkatársat szerződtessétek, akkor talán az szerződtessétek, akinek:

több a tapasztalata

jobb referenciái vannak

jobb volt az interjún

vagy egyszerűen csak kellemesebb személyiségnek tűnik, és motiválóan hatna a csapatra, ha csatlakozna

Ha ezt így csináljátok, magától is meglesz az egyensúly (ha meg valamiért nem jelentkeznek nők, azt a kvóta nem oldja meg).

A méhem egyetlen munkára sem tesz alkalmasabbá egy velem azonos végzettségű férfinál. Nem kérek előnyt a nemem miatt, sőt, azt szeretném, ha szellemi munkára jelentkezve nem venné senki észre, hogy nő vagyok. Szakemberként vagyok ott, nem nőként. Ugyanazokat az esélyeket kérem, nem rosszabbakat, de nem is jobbakat.

A női kvóta egyébként mindenkinek rossz.

Nem csak annak a férfinak, aki emiatt nem kap meg egy munkát vagy egy előléptetést. A nőnek is, aki megkapja olyan helyen, ahol létezik ilyen előnyben részesítés. Hiszen onnantól kezdve, még ha nem is a kvóta miatt sikerült neki, akkor is mindenki meg fogja kérdőjelezni az alkalmasságát és a kvalitásait. Még az átlagosnál is több szexista és becsmérlő megjegyzésnek lesz kitéve. Mindenképp árt a munkahelyi légkörnek, ha az előnyöket nem munkával kapcsolatos ismérvek alapján osztják, és az igazolhatatlan kivételezéssel egymás ellen hangolják a munkatársakat.

Persze biztos vannak nők, akik azt mondják "Kit érdekel, hadd élvezzem az előnyeit!" Ők gondoljanak bele abba, hogy ahol ilyen alapon gondolkodik a cégvezetés, ott ők is bármikor hátrányba kerülhetnek, ha jön valaki, aki még jobban mutat a céges palettán.

Nem akarok egy olyan világban élni, ahol a politikai korrektség átcsap abba, hogy mindenhol csak úgy lehet érvényesülni, ha valamilyen nem releváns tulajdonságunk alapján pozitív diszkriminációban részesítenek minket. Nem akarom, hogy a férfiak kerüljenek hátrányba a munkaerőpiacon, mert egyes cégek számára jobban mutat nőt felvenni.

Időnként már az ésszerűtlenségig túltoljuk a PC-t, ami szerintem egy veszélyes tendencia. A lejtő alján megint a totális egyenlőtlenség van, nem kéne rajta továbbcsúsznunk.

Sáray Dorottya

