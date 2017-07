Honnan erednek a szőke nős viccek?

Szőke nőként kíváncsi voltam, hogy mi lehet a szőke nős viccek alapja, vajon honnan eredhetnek. Ezért úgy döntöttem, hogy utánajárok, miért is kap negatív felhangot, ha azt hallod: szőke.

Nem is gondolnád, de egészen az ókori Rómáig vezetnek vissza a szálak. A germán rabszolganők szőke hajából készített paróka akkoriban egy vagyont ért. Aztán a római nők is igyekeztek elérni ezt a hajszínt különböző technikákkal. Igaz, a prostituáltak körében előbb lett népszerű a hajszőkítés. Talán ezért is a pejoratív élcelődés.

De talán az is logikus magyarázat lehet, hogy a szőkék jobban mutattak a filmvásznon, és a modernkori nőideálok kialakulásánál Marilyn Monroe és Greta Garbo kenterbe verte a barnákat. Ők lettek a szexszimbólumok. Így, ha figyelembe vesszük azt az előítéletet, mely szerint egy szép nő sohasem lehet okos, akkor érthető, hogy az egyéb hajszínűek csak a "leszőkézéssel" tudtak hangot adni az irigységüknek.

Az sem kizárt, hogy abban a korban, amikor ideállá vált a szőkeség, azok a nők, akik nem tudták mással, csupán a külsejükkel "eladni" magukat egy-egy gazdagabb úriembernek, szőkére festették a hajukat. Így váltak megbélyegzett szőke cicababákká, és így vette kezdetét az élcelődés. De ha a fekete, a barna vagy a vörös lett volna az ideál, akkor most rajtuk köszörülnénk a nyelvünket.

Mennyire veszik komolyan a férfiak a szőkéket?

A Portsmouth Egyetem kutatásai szerint a szőkék fantasztikusak az ágyban, és a férfiak inkább őket képzelték maguk mellé a szexuális fantáziáikban. Karrierépítés szempontjából azonban a barnákat részesítették előnyben. A kutatók végül arra a következtetésre jutottak, hogy a férfiak hosszú távon inkább a barnákkal terveznek, és gyermekeik anyjaként is őket tudták elképzelni. Igaz, ez nem csak ízlés kérdése, hiszen a nők haja minden szülést követően egy árnyalatot sötétedik. És ezt a "jelzést" követik tudat alatt a pasik, hiszen az ilyen nők sok gyermeket képesek szülni - és ezáltal továbbörökítik a férfi génjeit.

A szőke nő nem más, mint egy evolúciós anomália

De hol is lennének a szőke nős viccek, ha nem jelenik meg a szőke nő a jégkorszak végén Észak-Európában? Legalábbis egy Nagy-Britanniában folytatott génkutatás szerint ekkor alakult ki ez a típus, de ezzel a mutációval a természetnek konkrét célja volt: kitűnni a társak közül. Így biztosítani saját maguk számára annak a kevés férfinak a figyelmét, akik még életben maradtak a tundrákon a veszélyes vadászatok után. Ők ugyanis odáig voltak a szőke loboncért. Így tudtak a szőkék "uralomra jutni", elterjedni és benépesíteni Észak- és Kelet-Európát.

Nyitókép: iStockphoto