Darnyi Tamás - A hallgatag legenda

Gyerekkoromban, ha sportról volt szó, akkor Darnyi vagy Egerszegi neve merült fel. Mindig.

Egérke sem volt soha az a szószátyár típus, de az, amit Darnyi művelt titokzatosság téren, az már túlment minden határon. Pont ezért volt számomra mindig is sokkal érdekesebb Szöul és Barcelona vegyesúszás olimpiai bajnoka.

A félszemű bajnok

Darnyi már fiatalon bebizonyította, semmi nem állhat az útjába: gyerekkorában egy hógolyó miatt fél szemére elvesztette a látását, de ez egyáltalán nem akadályozta meg abban, hogy ugyanolyan keményen dolgozzon, mint a társai. Sőt, keményebben. Németországban ugyan többször is megműtötték, de sajnos nem sikerült rendbe hozni a látását.

Az egoista zseni

Puci, ahogy a társak hívják, egy igazi megszállott úszó volt. Bármire képes volt a sikerért. Ha kellett, kisajátította az edzőt, és hosszasan lógott a gyűrűn azért, hogy megnyúljon a karja, akár csak pár centivel. Az úszáson kívül tényleg semmi nem érdekelte, ennek rendelt alá mindent.

Hiszen a négy olimpiai és világbajnoki címet nem adják ingyen!

Egoizmusa is legendás volt: nyerni akart, mindig. És ez össze is jött neki: egyetlen világversenyen sem tudták őt vegyesúszásban legyőzni. Amikor ennek csak a lehetősége is felmerült, azonnal lépett...

A sajtó és Puci

A mai világban, ahol a medencéből kilépve azonnal a sportolók orra alá dugnak egy mikrofont, szinte elképzelhetetlen lenne egy ennyire szótlan sportoló, mint ő. Hogy hol romlott meg a sajtó és az úszó viszonya? Nem tudni, de az biztos, hogy senki sem utálja jobban az újságírókat, mint ő.

Többszörös olimpiai bajnokként csak egyetlen tévés interjú készült vele, de azt is gyakorlatilag kikényszerítették tőle. Nem is akárhogy: a sztárúszónak sztárfizetés jár, ez Darnyi esetében havi 1 millió forintot jelentett. Ez ma is nagy pénz, de a kilencvenes évek elején egy egész vagyon volt. Igen ám, de a szerződésében kikötötték, hogy évente egy interjút adnia kell. Így született meg az a bizonyos 1993-as felvétel. Ez is hozzátartozik a legenda imázsához.

A visszavonulás

A barcelonai olimpia után egyáltalán nem szerepelt a tervei között a visszavonulás. Aztán jött a sheffieldi EB, ahogy szemtől szembe került a fiatal finn titánnal, Jani Sievinennel. Darnyi le tudta őt győzni 400 vegyesen, de csak milliméterekkel. Ez annyira nagy hatással volt a sztárra, hogy a 200 vegyest pár nap múlva lemondta, majd vissza is vonult. Az a híres egója közbeszólt... Így egy nyolc éves sikersorozattal a háta mögött hagyta abba az úszást.

Hogy megőrizte volna-e Puci a veretlenségét, ha kiáll, már sosem tudjuk meg. Mindenesetre a 200 vegyest a finn nyerte, jobb idővel, mint amivel Darnyi a barcelonai olimpián lett első egy évvel korábban.

A privát Darnyi

Amennyire egoista és szótlan sportolóként, magánemberként annyira kedves és szórakoztató. Fogalmam sincs, hogyan tudta ezt a kettősséget fenntartani. Visszavonulása óta is sokat tesz a magyar úszásért. Amikor Kovács Áginak javítani kellett a fordulóin, ott volt. MOB tag, úszóiskolája van, és népszerűsíti a sportot, ahogy csak tudja. Természetesen addig, amíg egy kamera nem kerül a közelébe. Ezt a jó szokását a mai napig megtartotta.

Nyitókép: Origo/MTI/Kovács Tamás