De miért pont a Despacito?

A YouTube listán aktuálisan 14 olyan videoklip található, ami elérte a kétmilliárdos nézettséget. A Despacito kiemelkedik a mezőnyből, mert öt hónap alatt (!) produkált 2,48 milliárd letöltést, a többieknek ugyanehhez legalább egy év kellett.

A dal születéséről röviden annyit, hogy Fonsi egyetlen este alatt írta meg, és saját bevallása szerint nem számított hatalmas sikerre. A Puerto Ricó-i énekes egyelőre csak barátkozik a hirtelen jött népszerűséggel. Én viszont sajnos nem tudok megbarátkozni a gondolattal, hogy idén nyáron mindenhol a Despacitót nyomatják, és nem lehet úgy végigsétálni az utcán, vagy meginni valahol egy kávét, hogy ne ömlene rám ez a szar.

Szerintem ez egy tinglitangli dalocska, nekem nem adja át a latinos életérzést (de másfajtát sem), és nincs benne semmi különleges. Leszámítva talán a klipben szereplő Zuleyka Riverát, aki amúgy a 2006-os Miss Universe győztese.

De mit gondol minderről az az ember, aki tényleg ért a zenéhez?

Horváth Oszkár Önkényes Mérvadó című rádióműsorával megkerülhetetlen véleményformáló lett a hazai közéleti/közérzeti piacon, ezért nagyon kíváncsi voltam a dallal kapcsolatos álláspontjára.

"A Despacito egy gyorsan égő sláger, mint a divattermékek általában. Maga az alkotás szép egyvelege Danny MacAskill Cascadia című BMX-es videójának, és megjósolható újjászületése a 'Szia, te vagy a DJ, nincs valami latinos?' kéréseket megalapozó igényeknek.

Az emberek szenvedélyesek szeretnének lenni, amihez az olasz és a spanyol nyelv könnyen hozzájárul. Ezt a vonalat végignyaltuk már párszor. Ilyen volt a Djobi Djoba a Gipsy Kingstől, az Orishas Represent Cuba című dala, de említhetném akár Daddy Yankee Gasolináját is."

Lehet egy picit latinkodni

A rádiós műsorvezető szerint önmagában még nem nagy baj az eljátszott szenvedély. Britney Spears például már az első felvételén úgy énekelt, mintha közben kúrnák, és ez tökéletesen elég volt a közönségnek, a zene már nem zavart senkit.

"Ami az amerikai énekesnőnek a fekaság-wannabe, az nekünk a latinosság-wannabe. Ha idehozzuk a mediterrán hangulatot, akkor nem kell elutaznunk sehová, ezért importálunk könnyen ilyen napos-latinos dalokat. Egyébként csodálom, hogy Pitbull nem jelentkezett még be egy jó featuringre. A Despacitóban az vonzza a tömeget, hogy az előadó 'nem fél megélni kamera előtt a szenvedélyt', és úgy örül az éneklésnek, mint akit baszni visznek" - mondta, majd így folytatta:

A magyarok folklórja a panaszkodás, a szeretetnyelve meg az etetés.

Horváth Oszkár nem először fogalmaz markánsan a magyar közízléssel kapcsolatban. Azt mondja, idegen nyelven sokkal könnyebb kimondani, hogy SZERETLEK, az ÉRINTÉS pedig egyenesen támadás nálunk, és már a szeretteinket sem ölelgetjük, mert fú, mi lenne akkor...

"Itt van a legnagyobb probléma. Ahogy a közszereplőkkel való gúnyolódást is külföldről kell importálnunk, ahogy a ROAST műfaja, a kritika és az önkritika romokban hever, úgy ezt a fajta vonaglást is úgy kell behozni 'kintről'. Ha egy magyar énekes pakolná bele egy dalba a szexualitását ily módon, rommá cikizné a közönség. De ez nyitja ki a kaput annak, hogy egy ilyen kamu szenvedélyeskedést úgy nyeljünk be, mint kacsa a nokedlit. Egyébként a Despacito alapvetően jó kis szám." - fűzte hozzá Horváth Oszkár.

Végezetül azt mondta, hogy ezek ismeretében talán nem is lenne akkora hülyeség lassítani (a szám címe magyarul azt jelenti, hogy "Lassan"). És nem baj, ha ezt valaki mondjuk épp a bugyiletolásról énekli, nem pedig egy alternatív életstratégiát igyekszik dalban ajánlgatni.

Én egyetértek vele, és ti?

