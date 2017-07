A tériszonyos Zsófi esete a műugrás döntővel

Olyan tériszonyom van, hogy a kissámlin is hiszti rohamot kapok, ha le kell venni valamit a legfelső polcról. Engem vasvillával sem tudnának felkergetni oda, a leugrásról már nem is beszélve...

A műugrók pedig nemhogy fel mernek menni, olyan játszi könnyedséggel ugranak le mindenféle csavar meg forgás kíséretében, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Kb. mint amikor én átsétálok az Andrássy úton. Így az első jegy, amit megvettem a vizes világbajnokságra, az a 10 méteres férfi torony döntője volt. Élőben is látni akartam ezt a hihetetlen teljesítményt.

Kína diadala a toronytól a vízig

Az elmúlt években a műugrást a teljes kínai hegemónia jellemezte. Senki nem csinálja náluk precízebben. Forgási sebességük és merülési technikájuk páratlan. Tavaly Rióban egy darab aranyat tudtak elhappolni az orruk elől a britek, a többi 7 kínában landolt.

Szerették volna elhozni Budapesten is az összes aranyat, de ez most nem sikerült. Több olyan számban is legyőzték őket, amire nem is gondoltak volna. Uszodai pletykák szerint az első nap után, amikor is 2 aranyat is elvesztettek, azonnal válság megbeszélést tartottak a kínai vezetők.