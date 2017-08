"Gyerekként számomra teljesen természetes volt, hogy nyáron 1-2 hétre táborozni megyek. Meg sem fordult a fejemben, hogy ez nem mindenkinek természetes. Egy alkalommal eltörtem a karomat, és akkor nem mehettem. Emlékszem, hogy rossz volt, fájt nagyon a lelkemnek."

Idézett fel egy rövid részletet gyermekkorából Kováts Adél színművésznő, akivel mint a magyar Bátor Tábor jószolgálati nagykövetével beszélgettem annak hiánypótló jellegéről.

A magyar Bátor Tábort 16 évvel ezelőtt lelkes önkéntesek hívták életre. Céljuk, hogy a súlyosan beteg gyerekeket gazdagítsák élményekkel - és önbizalommal töltsék fel a kis harcosokat.

Ez az a tábor, ahol a gyerekek élményterápiás programokon vesznek részt, amelyek célja önbizalmuk növelése, önmagukba és egymásba vetett hitük megerősítése. Természetesen ezzel elősegítve gyógyulásuk folyamatát. A gyerekek a tábor során bátorságpróbát tehetnek a magas-kötélpályán, lovagolhatnak, evezhetnek, zenés-táncos programokon vehetnek részt, valamint színjátszó foglalkozásokhoz csatlakozhatnak. Mindezt állandó orvosi felügyelet mellett. Akik külön figyelmet fordítanak arra, hogy a lehető "legláthatatlanabb" módon legyenek jelen. Hiszen legalább ez a hét ne a fehér köpenyesekről szóljon.

Mi jut eszedbe elsőként a táborról?

"A lányom, Rozi fogalmazta ezt meg nagyon jól: 'Az a szeretet, az a törődés, amit itt kaptam, az csodálatos volt. Így kéne az egész világnak működnie. Megtanultam bátran elfogadni a saját problémáimat és felvállalni azokat.'

Mindenkit a maga egészében fogadnak el, a saját maguk korlátait ledöntve juttatják a gyerekeket sikerélményekhez. Részesülhetnek azokból az dolgokból, amikből a betegségük miatt az év többi hetében kimaradnak. Fantasztikus látni, hogy mennyire sokat ad ez egy gyereknek...

Nem titok, hogy szülőként is érintett vagyok. Pontosan tudom, hogy milyen az, amikor valami olyan történik veled, amiről nem gondolod, hogy megtörténhet. Ha valami ismeretlen dologgal találja magát szembe az ember, akkor szinte maga is gyermekké válik. 'Mindenki, amiben tudatlan, abban gyermek.' Ez a védtelenség mindent áthat. Egy tartós betegséggel meg kell tanulni együtt élni, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy nem lehetséges - ennek ellenére muszáj elfogadni. És ez sokszor keserves tanulási folyamat az egész család számára. Ebben hatalmas segítség a tábor."

Miben nyilvánul meg leginkább ez a segítség?

"A saját gyermekemen látom, hogy úgy tér haza a táborból, mintha egy nagyon-nagyon sikeres hadjáraton lenne túl. Egyszerűen testben-lélekben felvértezve kapom vissza. Az első tábor után ezt megtapasztalni katartikus élmény volt.

Nálunk az iskolaválasztások több esetben nem voltak szerencsések, ezért egyfajta traumatizált helyzetet jelentettek a számára. Korábban olyan integrált óvodába, illetve módszertani központba járt, ahol ilyet nem tapasztalt. Azzal együtt, hogy ő a hihetetlen érzelmi intelligenciája révén mindig pontosan tisztában van a saját képességeivel. Ugyanakkor a tábor mindenkinek a legjobb énjét hozza ki, és ez hihetetlen erőket képes mozgósítani."

Mi az a plusz, amit ez a tábor ad?

"Ez egy olyan intézmény, amit a szó fizikai és átvitt értelmében sem lehet megfizetni. Az alapítvány jóvoltából mindenki eljuthat ide, akinek szüksége van rá. A jelentkezéshez szakorvos javaslata szükséges. Fontos, hogy a szülők tudjanak erről a lehetőségről. Hiszen a betegség mindig sokba kerül. Illetve a speciális fejlesztéseket, gyógymódokat mind anyagilag, mind időben amúgy is igen megterhelő kivitelezni a családok számára.

Egy szülőben folyamatosan ott motoszkál a kérdés, hogy tehetnék-e többet? 18 évvel ezelőtt még szinte mutatványnak számított megtalálni a számunkra pont megfelelő segítséget, összeválogatni a gyógyító teamet. Ma már az internetnek hála több információnk van arról, hogy hová fordulhatunk a bajban. A kommunikáció minden. Az informáltságon rengeteg múlik. Hiszem, hogy minden csecsemő egy friss hajtás, és az önmaguk lehetőségeihez mérten a fejlődésük hihetetlenül elrugaszkodhat, de meg is rekedhet. Csodákat lehet tenni, és a Bátor Tábor egy ilyen csodatévő hely."

