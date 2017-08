Dr. Google vs. valódi orvosok

Nincsen új a nap alatt, régen is létezett dr. Google, csak akkor Marika néninek vagy szomszédasszonynak hívták.

Ha ugyanis Marika néni kapott egy gyógyszert a gyomorfájására, Zsuzsa néni is azonnal azt kérte az orvostól. Igaz, hogy Marika néninek bélgyulladása, Zsuzsa néninek pedig vakbélgyulladása volt, de ez egy cseppet sem zavarta össze a betegeket. A gyulladás, az gyulladás, és kész! A szomszédasszonynak is bevált, én is azt akarom!

Egy új szint: dr. Google

Kezdeném azzal, hogy az internet tényleg nagyon sok jó és hasznos dolgot hozott a háztartásokba - megkönnyítve ezzel az orvosok dolgát. Rengeteg jó tanács és hasznos tipp található rajta az egészséges életmóddal vagy házi praktikákkal kapcsolatban. Csak hát ezzel is - mint mindennel - óvatosan kell bánni. Az, hogy valaki nem hisz az egyik orvos véleményének, és ellátogat egy másik szakértőhöz, egy teljesen természetes dolog. Ne féljünk soha másod- vagy harmadvéleményt kérni!

A probléma ott kezdődik, hogy ma már nem egy másik orvos, hanem a Google segítségét kérik a páciensek, ami sajnos sokszor nagyon félrevezető.

Front okozta fejfájás vagy agytumor?

Az ember sajnos hajlamos kapásból a legrosszabbra gondolni. Vegyünk például egy sima fejfájást, ami nagyon gyakori tünet és rengeteg minden okozhatja. Lehet front okozta migrén, fáradtság vagy agytumor. Ha a beteg rákeres a "fejfájás oka" kifejezésre, ezer meg ezer diagnózist talál a világhálón. És tipikusan azonnal a legrosszabbra asszociál: ez agytumor! Ebben az esetben ugyan bepánikol, de legalább elmegy orvoshoz, és utánajár a dolognak. (Remélhetőleg csak egy kis folyadékhiány vagy stressz okozza a tüneteket.)

Rosszabb esetben viszont kiszúr egyet a megannyi lehetőség közül, és felállít magának egy diagnózist. Sajnos elég sok esetben pont a rosszat. Itt pedig már komolyabb problémával állunk szemben, mivel ilyenkor esélye sincs egy orvosnak a probléma okát megtalálni, és meggyőzni, hogy az nem agytumor, hanem migrén.

Citrom, gyömbér, oltásellenesség...

A legnehezebb dolga az orvosoknak azonban azokkal a csodatevőkkel van, akik szentül meg vannak győződve arról, hogy megtalálták minden baj ellenszerét. "A citrom és a gyömbér gyógyítja a rákot" örök klasszikus, nap mint nap előkerül, és több ezer rákos beteg kapaszkodik bele, utolsó mentsvárként. Nem tudjuk elégszer elmondani, hogy sajnos ezek ÖNMAGUKBAN nem gyógyítják a betegséget.

Hasonló a helyzet az oltásellenességgel. Sok időbe telt, mire a modern orvostudomány vissza tudott szorítani nagyon veszélyes betegségeket, és védőoltásokkal meg tudta őket előzni. Nem, ez nem a gyógyszergyár lobbija, ezek a puszta tények. Ma már nincs Magyarországon járványos gyermekbénulás vagy kanyaró. De ez nem azt jelenti, hogy máshol sincs -így védőoltás nélkül sajnos ezeket el lehet kapni. Nemrég volt például Romániában egy nagyobb kanyaró járvány, ami több gyermek halálát okozta. Ennek ellenére az interneten egyre nagyobb divatja van az oltásellenességnek. Nagy taglétszámú csoportok meg vannak győződve arról, hogy ez az egész kötelező oltás dolog nemhogy nem használ, hanem egyenesen árt.

Az internet nagyon szuper dolog, de használjuk okosan, és a találtakat ne féljünk megbeszélni az orvosunkkal!

Dr. Jónás Attila

Nyitókép: iStockphoto