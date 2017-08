A problémás bőröm miatt derült ki, hogy agyműtétre van szükségem

Tulajdonképpen rettentő nagy szerencsém volt, hogy egyáltalán kiderült, hogy valami nem stimmel - kezd bele a történetébe Julcsi. Ugyanis a nőgyógyászomnak lett gyanús, hogy problémás az arcbőröm, annak ellenére, hogy akkor már egy éve fogamzásgátlót szedtem.

Rögtön elküldött vérvételre, ahol az ACTH hormon érték eredménye magasabb volt. Majd egy fél éven keresztül további vizsgálatok következtek, mire eljutottunk a diagnózisig, és kitűzték a műtét időpontját.

Hipofízis adenóma A hipofízis adenóma egy olyan betegség, amelyet nem könnyű diagnosztizálni. Tünetei nagyon változatosak, biztos diagnózist pedig csak egy vér- és MRI vizsgálat után lehet felállítani. Julcsi esetében is több hónapig tartott, mire fény derült rá, hogy mi okozza az egyre nyugtalanítóbb panaszokat. Akkor beszélünk hipofízis adenómáról, amikor az agyalapi mirigyben jóindulatú sejtszaporulatok jelennek meg. Ez az elváltozás nem tartalmaz rákos sejteket, viszont az agyalapi mirigy működését teljesen felboríthatja, így roppant kellemetlen tüneteket okozva...

Voltak egyéb tüneteid a bőrproblémáidon kívül?

Igen, elég sokat híztam is. A sport és az egészséges táplálkozás ellenére 20 kiló plusszal mentem a kórházba. Az hormonoknak köszönhetően ennek egy része a vizesedés miatt volt, és a műtét után 3 hónap alatt le is ment rólam minden felesleg.

Hogy lehet ezt a betegséget orvosolni?

Gyógyszeres kezeléssel és műtéttel. A tablettákkal a nem termelődő hormont pótolják, a műtéttel pedig az adenómát távolítják el. Az én esetemben orron keresztül végzik a műtétet, mert innen könnyebb elérni az elváltozás helyét. Tekintve, hogy ez lesz a harmadik ilyen műtétem (augusztus végén), felmerült a sugárterápia is. De mivel a férjemmel gyereket szeretnénk, a kezelés után pedig egy ideig nem lehet próbálkozni, így nem erre szavaztunk. Ha valaha, ne adj' Isten, újra előjön, akkor a sugárterápiát választanám, mert az csökkentheti a kiújulás esélyét.

Hogyan tudod ezt a helyzetet kezelni?

Eléggé megvisel lelkileg, nehéz megértenem, hogy miért most, miért velem történik ez az egész. Az egészségügyben nem feltétlenül része a kezelésnek, hogy ezzel foglalkozzanak, és nem is elvárható. Mindkét orvosom (az endokrinológus és az idegsebész) kedves és figyelmes velem, nem is várnék tőlük többet.

Kerestem interneten egy csoportot, ahol hasonló helyzetben levő emberek vannak, de csak egy online fórum van, ahol gyakorlati kérdéseket vitatnak meg a hozzászólók. Azt hiszem, ha volna egy olyan csoport, ahol személyesen beszélhetnének a hasonló problémával küzdők, az is sokat segítene.

Nagy szerencsémre, a családomra és a barátaimra számíthatok, ők mellettem vannak. Már régebb óta járok pszichológushoz is, ő is sokat segít abban, hogy feldolgozzam ezt az időszakot. Mert ugyan egy rutin műtétről beszélünk, de azért az ember fejében ott van, hogy az agyát műtik majd - ez elég komoly szorongást tud okozni. Mivel nincsenek látványos tüneteim, a környezetemben nem mindenki tudja, hogy mi vár rám, ezért igyekszem úgy viselkedni, mintha nem lenne baj.

Igazából a várakozás a nagyon nehéz, hogy nem tudok mit csinálni a műtétig, csak igyekszem a lehető legegészségesebb élni, és nem aggódni túl sokat. De reméljük, hogy ezúttal is zökkenőmentesen zajlik majd minden, és legközelebb már tényleg szülni mehetek majd kórházba!

Nyitókép: iStockphoto