Sok mindenben bizonytalan vagyok, de abban az egyben teljes mértékig biztos, hogy a Földön élő minden egyes ember (a kivétel erősíti a szabályt) működő párkapcsolatra vágyik. Így lettünk kitalálva.

Minden párnál különbözhet, hogy milyen formában érik el az áhított harmóniát. Nem, nem a közösségi oldalakon látható külvilágnak szóló "bennünket az ég is egymásnak teremtett" látszatra gondolok. Hanem arra, amikor látod, hogy két ember egyben van. Értik és érzik egymást. Ritkaság az ilyen. Az meg egyenesen elképesztő, hogy ezt egy olyan párnál fedezem fel, akik hamarosan ország-világ előtt is felvállalják: bizony nem vetik meg a párcserés szexet. Avagy lelkes hívei a swinger életformának.

Swinger az, aki aktív szexuális életet él, és nem feltétlenül csak kettesben. A beszélgetőpartnereim ezt annyiban árnyalják, hogy nincs az egész a szexre kihegyezve. Legalábbis náluk. Csupán nem rejtik véka alá, ha megtetszik nekik valaki, mondjuk az utcán. Gond nélkül flörtölnek is vele. Igen, a másik orra előtt. Ugyanakkor járnak swinger klubokba, ahol szexuális kapcsolatot létesítenek másokkal. De nem ott élik az életüket. Ez csak egy fűszer a számukra. Pikáns részletek ITT érhetőek el.

Gyorsan meg is kérem őket, hogy avassanak be a titokba!

"Nincs titok. Szeretjük egymást. Nem azért kezdtünk el mások felé nyitni szexuálisan, hogy megerősítsük a gyenge lábakon álló kapcsolatunkat. Szó sincs róla. Óva is intenénk mindenkit ettől a megközelítéstől. Hiszen egy ilyen helyzetben a szó valós és átvitt értelmében is meztelenre vetkőzöl a társad előtt" - kezd bele a beszélgetésbe a páros, majd Botond magához ragadja a szót:

"Nem ugrottunk fejest ebbe az életformába. Szépen, fokozatosan ízlelgettük ezt a gondolatot. Én kezdeményeztem, de együtt hoztuk meg a döntést. Ha ezt nem közösen akartuk volna, akkor nem csináljuk. Szerintem az élet nem fekete és fehér. Vegyük azt, hogy 10 házasságból 6 válással végződik. Ez azt igazolja, hogy valami baj van a rendszerrel. DE ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenkinek szvingerezni kell. Dehogy! Csak azt, hogy valami nincs a megfelelő mederben. Nekünk ez az életforma adta meg azt a fajta csodát, amire mindketten vágytunk."

Ennél a pontnál muszáj vizslatóan néznem Vandára, mert szeretném, ha tőle is megerősítést kaphatnék. Vanda veszi az adást, és mosolyogva folytatja:

"Mi sem hittük, hogy a filmvásznon kívül létezhet ilyen jellegű összekapcsolódás. Teljes összhang. Mindketten elváltunk. Nem vagyunk már olyan nagyon fiatalok sem. Tíz éve együtt élünk, és ebből hat monogámiában telt. Nem volt hiányérzetünk. Nem azért vágtunk bele, mert valami elromlott. Egyszerűen elindított bennünket egy olyan önismereti úton, ami végtelenül izgalmas. Olyan dolgokat fedezel fel a másikban - és magadban is -, amiről sejtelmed sem volt. Számunkra ez egy izgalmas kaland, amiben ketten együtt veszünk részt. Például egy klubest előtt úgy készülődünk, mintha randira mennénk. Közösen. És, ha megérkezünk a klubba, akkor is végig együtt vagyunk. Ez nem lenne feltétel, de nekünk így jó. Nemet pedig bármikor lehet mondani. Semmi olyan nem történhet, ami neked nem esik jól. Senkinek nem kell magyarázkodnod. Elég kimondani, hogy nem."

Botond hozzáteszi:

"A swinger klub bizonyos értelemben biztonságosabb, mint egy átlag szórakozóhely. Kulturált a közeg, és valamelyest szűrt is a közönség. Mértékletes alkoholfogyasztás jellemzi, és még véletlenül sem fordulhat elő kéretlen tapizás, ami valljuk be, egy normál szórakozóhelyen szinte természetes. Itt nem. A szabályokat be kell tartani! A másik pedig, hogy figyelünk egymásra. Nekem az a fontos, hogy Vandának a legjobb legyen, és fordítva is. Csak az történhet meg, amit mindketten akarunk. Ugyanakkor meg kell szokni a gondolatot, hogy a szerelmedet egy másik ember veszi kezelésbe. Nem tagadom, ez az elején nem volt egyszerű."

Vanda kér szót:

"Fontos leszögezni, hogy nem párkapcsolatot, hanem alkalmi szexpartnert keresünk. Viszont nem áltatjuk azzal magunkat, hogy ez érzelemmentes. Nem tud az lenni. Sem nálam, sem Botondnál, de ez az érzés nem összekeverendő a szerelemmel."

Nyitókép: iStockphoto