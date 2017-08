Méregkeverő asszonyok - ha meguntad a férjed, tedd el láb alól!

A férjed sérült, beteg, részeges? Tedd el láb alól! "Mit kínlódsz vele?" Ez volt a jelszó jó néhány magyar faluban régen. És voltak asszonyok, akik gatyamadzaggal vagy arzénnal "segítették" jobb létre szenderülni a terhessé vált személyt. .

Még a legegyszerűbb falusi népek is megtalálták már a módját, hogy észrevétlenül gyilkoljanak. Hazajött a férj a háborúból, sérülten, betegen, hát kinek kellett már akkor? Különben is, az otthon maradt nők közül sokan szerelmi viszonyokba keveredtek a hadifogolytáborokban levő külföldi férfiakkal. Így a régi ember feleslegessé vált. Ilyen hírhedt falu volt Nagyréve is, melyet csak a halál falujaként emlegettek, hiszen talán itt fordultak elő a legnagyobb számban rejtélyes halálesetek.

Fazekas Gyuláné, a nagyrévi méregkeverő légypapírral kezdte

Na, de hogyan szabaduljanak meg a feleslegessé vált hozzátartozóktól? Fazekas Gyuláné, a helyi bába megoldotta a problémát. Általa divatos lett a "méregkeverés" a környéken. Spártához hasonlóan, ahol a gyengét kitették meghalni, itt is pusztulnia kellett a sérült gyerekeknek, de a gondozásra szoruló felnőtteknek és időseknek is. De mindenek előtt a férjeknek és azoknak a rokonoknak, akiknek az örökségét, vagyonát akarták megkaparintani.

Ráadásul mivel nagy volt a szegénység, a föld akkoriban különösen értékesnek számított. Ezért az "angyalcsinálás" (magzatelhajtás) lett a legkézenfekvőbb módszer a föld elaprózódásának megakadályozására.

Egyetlen gyerek maradhatott csak meg. Innen az elnevezés is: egykézés, mely talán a legjobban a Sárközben hódított. Igaz, itt pont a gazdagság fenntartása volt a fő cél. "Egy fertály, egy gyerek", szólt a mondás, így a sárközi zsíros, fekete föld nyújtotta gazdagság megőrizhetővé vált.

De csak a leányoknak kedvezett mindez, mert a beházasodó szegény vőnek sanyarú sorsa volt. Míg ő a földeken izzadt, addig a feleség kényelemben élt. Drága ruhákban járt, az idősebb nőrokonok irányításával a cselédek végezték a nehéz munkát. És ezt a jólétet a feleségek nem is kívánták feladni egy szakajtónyi gyerek felnevelésének a kedvéért. Így sok "angyal" szállt fel az égbe azokban az időkben a terhes asszonyok önkéntes közreműködésével is.

Bár sokáig felderítetlenek voltak ezek a rejtélyes halálesetek, később azonban hatalmas érdeklődés és sajtójelenlét mellett zajlottak a perek. Móricz Zsigmond Tiszazugi méregkeverők című írása kiválóan tudósít pl. a Tiszazug falvainak helyzetéről, a lakosság erkölcsi állapotáról, az emberek sorsáról és a miértekről.

Pipás Pista, az átokházi gatyamadzagos gyilkos

Pipás Pista ellenben - aki a neve ellenére nő volt -, a gatyamadzagot részesítette előnyben. A nő férfi ruhában járt, kalapot hordott, és szájából szinte mindig pipa lógott ki. Ráadásul úgy káromkodott, mint egy kocsis, így nem csoda, hogy férfinak nézték. Pipázgatva ült a kocsma egyik sarkának sötétjében.

A férjüket a föld alá kívánó asszonyok itt keresték fel, hogy pénzért cserébe az őket bántalmazó vagy velük goromba, esetleg csak megunt embert a figyelmébe ajánlják. Akit pedig beajánlottak nála, annak nem sok maradt már hátra. Hamarosan gatyamadzaggal hátulról megfojtotta a hidegvérű bérgyilkos.

És még ki tudja, hány hátborzongató és kegyetlen történet maradt rejtve a kis falvak portáinak "békés nyugalmában"...

