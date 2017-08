Ne szólj be a vegáknak! Kösz.

Szaftos steak, paprikás csirke, bécsi szelet, gyöngyöző tyúkhúsleves. Te sem tudnál ellenállni, ugye? Pedig egy vega vagy vegán gondolkodás nélkül visszautasítja ezeket, és inkább pitypangot eszik. Hát mi bajuk van, hülyék ezek?

Nem, nem hülyék! Csak foglalkoznak az állatok jólétével. Hidd el, nem azért száműzték a jó kis húsvéti sonkát, mert undorodnak az ízétől! Hanem azért, mert lemondanak a saját örömeikről, hogy ne okozzanak szenvedést. Mert a modern, ipari környezet vajmi keveset törődik az állatokkal.

Az "állatgyárak" működését látván garantáltan elmenne az étvágyad. A tenyésztőknek ugyanis egyáltalán nem érdeke, hogy szegény jószágok minél jobb körülmények közt éljenek. Csak az az érdekük, hogy minél több állatot alakítsanak át pénzzé, minél kisebb költséggel - a minél nagyobb profitért.

És akkor itt jönnek képbe a vegák és vegánok, akik azt mondják, ők ebben nem hajlandóak közreműködni. Mégis megpróbálják őket ostoba érvekkel meggyőzni, hogy nincs igazuk:

1. "Most mit vagy már úgy oda? Nemcsak állatokon, hanem embereken is kísérleteznek!"

Azonban ez a kettő nem ugyanaz. Az embereken saját érdekükben, emberi betegségek gyógyítása céljából kísérleteznek. Egy állatnak azonban nem áll érdekében olyan betegségek kísérleti alanyává válni, amelyek gyakran az állatok körében nem is léteznek. Arról nem is beszélve, hogy kísérleti állatok szemébe padlófényezőt cseppenteni azért, hogy illatosabb legyen a járólap a konyhában felmosás után, nehezen tekinthető a céllal arányos és szükséges rossznak.

2. "Előbb az emberek szenvedéseit kellene megszüntetni, nem gondolod?"

Ezzel mintha azt mondanád, hogy előbb a fehér embereken kell segíteni, és csak utána jöhetnek a más bőrszínű emberek, mert az ő szenvedéseik nem olyan fontosak. Gondolj bele! A saját fajunkkal szembeni elfogultságunk következménye, hogy negatívan diszkriminálunk más fajokat. Ezt hívják speciesizmusnak.

Azonban az állatok nem tudják képviselni a saját érdekeiket, nem tudnak fellázadni. Az állatvédelem és az állatok jogaiért folytatott küzdelem tehát nem csak azon unatkozó emberek hóbortja, akik nagyon kedvelik a kiskutyákat és a kismacskákat. Az állatok jogaiért való küzdelem komoly elveken alapuló polgárjogi mozgalom, ami a diszkrimináció egy bizonyos formája ellen küzd. Mert az is diszkrimináció, hogy olyan alapon teszünk megkülönböztetést élőlény és élőlény között, hogy milyen fajhoz tartozik.

3. " Ha mindenki vega lenne, sok állat meg sem született volna!"

Ezzel azt mondod, hogy mivel ezeket az élőlényeket eleve a húsukért tenyésztették, jobb nekik akár rövidebb ideig is élni, mint egyáltalán nem élni. Komolyan? Szerinted tényleg jobb állandó kínok és fájdalmak között létezni, mint nem létezni.

4. "Az állatok is megeszik egymást. Sőt, néha embert is!"

Mióta is tekintjük egy állat viselkedését erkölcsi példának? Arról nem is beszélve, hogy sok állatnak nincs választási lehetősége, hiszen az életét csak húsevéssel képes fenntartani.

5. "Az embernek szüksége van fehérjére."

El kell, hogy keserítselek: növényi fehérjével igenis helyettesíthető az állati fehérje. Még az élsportolók is növényi fehérjével egészítik ki a táplálkozásukat. Arról nem is beszélve, hogy ha emberi fogyasztásra alkalmas növényeket termelnénk azokon a területeken, ahol most takarmánynövényeket termelünk (amelyet aztán állathús formájában fogyasztunk el), akkor 3-6-szor annyi kalóriát termelhetnénk meg.

+1 "De az embernek halhatatlan lelke van, az állatnak meg nincs!"

Lehet, de ez még nem igazolja azt, hogy jogunk lenne kizsákmányolni az állatokat. Ugyanis szenvedésre az is képes, akinek nincsen halhatatlan lelke.

Nos, én nem vagyok sem vega, sem vegán, de tisztelem azokat, akik igen. Habár én úgy gondolom, hogy egy állat megölése nem kifogásolható abban az esetben, ha a tenyésztése nem okozott neki szenvedést. Például nem ipari környezetben vannak nevelve, hanem mondjuk, háztáji csirkéről beszélünk vagy pásztorkodással tartott birkákról.

De akkor is fontos, hogy a húsevők is tegyenek valamit az állatok szenvedései ellen. Ha nem is akarsz vega lenni, annyit azért megtehetsz, hogy nem támogatod az állatokat teljes mértékben kizsákmányoló rendszert. Például igyekszel helyi gazdáktól, szomszéd nénitől beszerezni a húst vagy tojást. Az még finomabb is lesz.

