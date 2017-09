A gyávaságnak szaga van. És nem kellemes.

Azt régóta tudjuk, hogy a bátrak is félnek. Sőt, akiben nincs félelem, az nem is bátor, hanem vakmerő. De akkor mi a különbség a félelem és gyávaság között?

Sokan szinonimaként használják a félelmet és a gyávaságot, pedig a két kifejezés koránt sem ugyanazt jelenti. A félelem ugyanis egy természetes érzés, minden ember számára ismert. Olyannyira, hogy a szakemberek még csoportokra is tudták bontani: ártó és segítő félelmek.

Jó félelem

Segítő félelemnek nevezik azt, ami megvéd téged valamitől. Például, hogy nem teszed közel a kezed a tűzhöz, mert félsz, hogy megégeted magad. Vagy, hogy este időben lefekszel, mert attól félsz, hogy fáradtan nem fogsz tudni teljesíteni a munkahelyeden. Pontosan meg tudod fogalmazni a félelmed okát, tenni is tudsz ellene, így pedig biztonságosabban élheted az életet.

Rossz félelem

Ártó félelem pedig az, ami irracionális magyarázaton alapul, vagy esetleg nincs is rá magyarázat. Utóbbi akkor fordul elő, ha szorongásos félelemről van szó, de ez nem azt jelenti, hogy ok nélkül szorongsz bele a világba. Mélyen belül nagyon is van gyökere, csak nem tudod magadnak megfogalmazni az indoklást... Irracionális félelemről pedig akkor beszélünk, amikor az ember egy traumatizáló élmény miatt minden ahhoz hasonló helyzetben már a legrosszabb eshetőséget látja, és előre tart tőle.

Ilyen például, ha egy szeretted elvesztése miatt félsz a haláltól, egy rosszul végződött kapcsolat miatt félsz a szerelemtől, stb. Ezek mind rosszul (vagy sehogy) feldolgozott traumák eredményei, logikusan követhető magyarázattal.

Gyávaság

Ezzel szemben a gyávaság egy kizárólag pejoratív kicsengéssel használt jelző. Olyan emberekre szokták mondani, akik valamilyen megfoghatatlan, érzelmi vagy erkölcsi kérdésben nem mernek döntést hozni. Például, amikor az illető boldogtalan a párjával, de nem mondja el a másiknak, nem fejti ki az okát. Helyette inkább színleli az örömöt, meghasonul, és azt hazudja magának, hogy rohadt boldog.

A gyáva pontosan tudja, hogy mit kellene tennie, és azt is tudja, hogy amit éppen csinál, az nem helyes. Mégsem mondja ki vagy lépi meg azt, amit legbelül szeretne, akár évekig, vagy talán soha. De ez nemcsak magánéletben, hanem akár egy munkahelyen is kiütközhet.

Éppen ezért, aki fél a pókoktól, még nem lesz gyáva. Simán lehet, hogy a nyolclábúakon túl ő a világ legtökösebb embere.

És aki gyáva, az egyáltalán nem biztos, hogy fél a pókoktól. Hiszen attól még, hogy átvered magad és a környezetedet, tűnhetsz nagyon tökösnek.

Viszont, aki csak a pókoktól fél, amellett lehet egy valódi társ, míg a gyáva ember mellett csak egy ugyanolyan gyáva tud hosszú távon megmaradni. Mert a gyávaságnak szaga van. És egyáltalán nem kellemes.

