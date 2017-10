A gonosz "nyugati" orvoslás védelmében

Ki ne hallott volna már legalább egyet a rettenetes gyógyszeripari összeesküvés-elméletek közül? Melyek szerint a nyugati orvoslás mellékhatásokban bővelkedő szerei másra nem jók, csak arra, hogy eltegyék a betegeket láb alól.

Vannak, akik azt állítják, hogy a kezelés maga a méreg. Egyesek szerint rengeteg eltitkolt módszer és csodaszer létezik komoly betegségek gyógyítására, amit valamilyen érdektől - rendszerint üzleti - vezérelve elhallgatnak az emberek elől, és nem teszik elérhetővé számukra.

Persze sokan vallják, hogy a gyógyszeripar ártalmas szereit és a nyugati orvoslás buta módszereit felválthatják a természetes, mellékhatás nélküli és tökéletesen működő titkos megoldások. De észre kellene venni azt is, hogy ezeket is pénzért árulják, tehát ezek is üzleti befektetések termékei, amiket haszonért értékesítenek számunkra.

A csodaszerek és gyógyítási módszerek hatékonyságáról szóló ötleteket és az összeesküvés-elméletek koncepcióját általában olyan emberek és cégek indították el, akiknek ez az érdekük. B17-vitamin, C-vitamin kúra, graviola a rák ellen, lúgosítás, méregtelenítés, makrobiotikus diéta, virágterápia, spontán gyógyulások pozitív gondolkodással, és ki tudja még milyen, évszázadokon át rejtegetett tökéletes eljárások segítségével is gyógyulhatnánk. Amik - önmagukat igazolva - soha nem mentettek meg annyi embert, mint amennyit a "gyilkos" nyugati orvoslás képes.

Ha mást nem is teszel, legalább nézd meg, hogy milyen összefüggés van az orvostudomány fejlődése és a népességnövekedés meg az átlagéletkor növekedése között! Akupunktúrával ilyet soha nem értünk volna el. Azonban ez korántsem jelenti azt, hogy a hivatalos orvostudomány eszközei és gyógyszerei tökéletesek lennének, hiszen a mai napig fejlődnek. Még nem értek el egy végső, mindenről átfogó ismeretekkel rendelkező állapotba. A mellékelt ábra viszont azt mutatja, hogy azzal kapcsolatban az összes kétséget kizárhatjuk, hogy ne erre törekednének.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a nyugati orvoslásnak és a rendszernek, amelyben működik, vannak komoly hiányosságai - amire most nem térek ki, hiszen már eléggé elcsépelt a téma. Ennek ellenére kétlem, hogy a népesség szándékos megbetegítését vagy betegségeinek szándékos gyógyíthatatlanná tételét célozták volna meg.

Azt bizony hamarabb el tudom képzelni, hogy egyes etikátlan és pénzéhes emberek - akik felfedezték az üzleti lehetőséget a kétségbeesett, beteg emberekben - úgy akarnak hasznot húzni, hogy elterjesztenek egy összeesküvés-elméletet. És ők az igazságot hirdető valós gyógyítókként állnak elő, akiket üldöz a törvény, mert szembemennek az elnyomó hatalommal.

Nem vitatom én sem a fehérbab héjának vércukorszintre gyakorolt hatását, vagy a szervezet megfelelő vitamin és nyomelem ellátottságának fontosságát, vagy, hogy az ánizs jó a megfázásra. Ugyanígy észreveszem, hogy a cukor gyógyszer tönkreteszi a májat, az antibiotikum a bélflórát, a kemoterápia az immunrendszert. De még mindig ezek azok a gyógyszerek és eljárások, amiknek köszönhetően többen és hosszabb ideig maradunk életben, mint ezeknek a megjelenése előtt.

Hány ember hagyja magát kuruzslók által becsapni? Hányan költenek hasztalan vagyonokat az alternatív terápiákra? Hányan sírják vissza az orvosok által kínált lehetőségeket, amikkel nem éltek, hogy meggyógyulhassanak? Olyan szomorú mindez.

Vigyázzatok nagyon magatokra!

Sebestyén Szabina

Nyitókép: Shutterstock