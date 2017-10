"Felmentél a lakására. Mégis mire számítottál?"

Rengeteg kérdés merül fel a Weinstein-botrány kapcsán kirobbant szexuális zaklatás ellenes kampánnyal összefüggésben. Tök jogos kérdések.

És ha nem vádaskodva kérdezel, akkor jogod van, hogy válaszokat is kapjál. Íme:

1. Ha felment a hotelszobájába, mégis mire számított?

Szó se róla, hülyeség felmenni a híresen kéjenc producer szobájába, ha amúgy nem akarsz vele lefeküdni. De attól, hogy hülye döntést hozott valaki, még nem vitatható el tőle a jog, hogy utána észbe kapjon, és meghozza a "helyes döntést". Ennek inkább örüljünk!

Amúgy pedig nincs olyan határ (pl. drága vacsi utáni hotelszobában koktélozás), amikortól egy embert megfoszthatnánk szexuális önrendelkezésétől, és kötelező lenne széttenni a lábát.

2. Hogy nem vette észre, hogy mire megy ki a játék? Miért nem kapcsolt időben?

Az emberi psziché olyan, mint az a híres béka a fazékban: ha forró vízbe dobod, akkor kiugrik belőle. De ha fokozatosan melegíted, akkor nem próbál menekülni, és csak akkor veszi észre, hogy itt bizony ő lesz az ebéd, amikor már megfőtt. Nyilván senki sem úgy kezdi, hogy "Ha nem fekszel le velem, fuccs a karrierednek." Mire idáig fajulnak a dolgok, már durva pszichés nyomás alatt van az áldozat.

Plusz, csak ismételni tudom magam: annak is van joga a szexuális önrendelkezéshez, aki hülyeséget csinált.

3. Ez is csak egy hülye kurva, aki a karrierje miatt hagyta magát megdugatni.

A drogos is saját akaratából vette be a drogot. Mégis büntetjük a dílert. A drogosnak meg segítséget nyújtunk: elvonóra küldjük. És nem tituláljuk "bűnözőnek", ha utólag pl. gimiseknek tart előadást arról, hogy ő hogyan keveredett bajba.

4. Húsz évig egy árva szót sem szólt, akkor most mit pattog?

Veled még nem volt olyan, hogy egyszer csak átszakadt a gát? Hogy sokáig azt hitted, sikerült elnyomnod, lezárnod magadban egy ügyet, aztán történt valami, ami felszínre hozta? Hogy végre legyőzted a szorongásaidat, amikor rájöttél, hogy nem vagy egyedül?

Inkább örüljünk neki, hogy azáltal, hogy végre beszélnek róla az érintettek, a következő generáció "potenciális áldozatnak" felhívják a figyelmét erre a veszélyre! Plusz, jobb később, mint soha.

5. Ezt csak arra használják a lecsúszott színésznőcskék, hogy újra hírnevet szerezzenek maguknak.

Lehet, hogy van ilyen is. Minden forradalomnak vannak hősei, és vannak, akik csak a balhé miatt mennek macskakövet dobálni. Ha a cél jó, és elindított egy pozitív változást, öntsük ki a gyereket a fürdővízzel, csak mert pár ügyeskedő is belekeveredett?

6. Most mire jó ez, hogy fű-fa-virág kiírja, hogy őt is érte zaklatás?

Sokan nem is tudják, hogy ez milyen gyakori probléma. Sőt, még a érintettek is meglepődtek. Ami pedig a legfontosabb:

amíg egy problémáról nem kezdünk el beszélni, nem is fogjuk tudni megoldani.

7. Vele nem is történt semmi durva, akkor most mit nyíg?

A nőket nap, mint nap érik kisebb-nagyobb atrocitások. Ez mindig is így volt. (Gondolom, a rabszolgaság eltörlésénél is előjöttek páran ezzel az érvvel.) És az is igaz, hogy a legtöbb apróbb beszólással, tapizással, célozgatással szemben meg tudjuk védeni magunkat. Sőt, ha mindenki szögesdrótot húzna a háza köré, és elmenne karate tanfolyamra, a besurranó tolvajoktól is meg tudná védeni magát.

De attól még igenis fejleszteni kell a közbiztonságot! Nem?

Arról nem is beszélve, hogy annak az egy-két igazán aberrált állatnak, aki a leggyomorforgatóbb szexuális bűncselekményeket követi el, az bizony motivációs táptalajt nyújthat, ha azt látja, hogy ezt az egész témát mindenki "lazán" kezeli.

+1 Minden férfi disznó?

Nem. A legtöbbjük most tátott szájjal csodálkozik, mert tőle ez az egész annyira idegen, hogy eddig elképzelni sem tudta. De ha csak 10%-ukból hiányzik az a bizonyos belső iránytű, és ők fejenként "csak" 10 nőt vegzáltak ilyen-olyan módon, már ott tartunk, ahol a part szakad.

Ja, és van olyan is, hogy a zaklatás áldozata férfi. Bizony.

