Ép testben ép lélek. Na, ez meg mi a frászt jelent? Pedig ez nemcsak egy jól hangzó mondás, hanem egész komoly tudományos kutatások bizonyítják, hogy ha a boldog élet titkát keressük, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a testünket.

Mert mi a boldogság?

Léteznek költői, filozofikus és spirituális válaszok erre a kérdésre. De a tudomány szerint gyakorlatilag a hormonok összjátéka: szerotonin, endorfin és oxitocin. Ezeket kezdi el termelni a testünk, ha boldogságra okot adó helyzetbe kerülünk. Na, de nem csak akkor! Bizonyos ételek, mozdulatok, tevékenységek ugyanúgy beindítják a "boldogsághormonok" termelődését, mint egy tengerparti nyaralás életünk szerelmével és a lottó ötös. Jó, annyira talán nem, de egész szép eredményeket lehet elérni egy kis "csalással"... ;)

Örömhormon kisokos Szerotonin: A kellemes hangulat, a nyugalom és az örömérzet legfőbb kiváltója. A stressz jelentősen csökkenti a szerotoninszintet. Endorfin: A mámoros boldogságért, eufórikus érzésért felelős hormon. Oxitocin: Fokozza a bizalmat, a biztonságérzetet, csökkenti az idegességet, a félelemérzetet és a fájdalmat. A szerelmes embereknek magasabb az oxitocinszintje.

"Kacagj, kocogj, lazíts, érints, segíts!"

Bagdy Emőke, klinikai szakpszichológus szerint ez a pszichofitnesz 5 kulcsszava. Bár nem tudjuk kivonni magunkat a mindennapi stressz alól, a kulcsszavak mentén végzett önfejlesztő és lazító technikákkal ellenállóbbá válhatunk vele szemben.

1. Kacagj!

A nevetés ingerli az agy örömközpontját, ahonnan az inger két irányba megy tovább: az endorfint termelő sejtekbe és az immunrendszer felé. Már 20 perc nevetés is immunerősítő hatású. Nincs jó kedved? Nem baj, ez fordítva is működik: kezdj el nevetni, és jó kedved lesz! A szándékolt mosoly is működik, hiszen pozitív emlékeket és érzelmi sémákat hív elő.

2. Kocogj!

A ritmikus, egyenletes mozgás (például futás, séta, nordic walking) segít a szervezetednek visszatérni a saját normál ritmusába. A lendítő, körző, dobáló típusú mozgásoknak pedig szorongásoldó hatása van. Méghozzá azért, mert az agyunk úgy van berendezve, hogy vagy a mozgásért felelős agyközpontunk működik, vagy a szorongásért felelős rész. A kettő együtt nem megy. Szóval, ha elkezdesz mozogni, a szorongás kénytelen lesz stand-by üzemmódba állni.

3. Lazíts!

Könnyű azt mondani! De ha legközelebb a stressz hatására egyes izmaid feszült állapotba kerülnek, ne azt ismételgesd, hogy lazíts, hanem előbb feszítsd meg mindened - és utána engedd el az izmaid! Egyrészt a hátad sem fog megfájdulni, másrészt ezzel "segíthetsz" az agyadnak elindítani az oldó folyamatokat pszichés szempontból is.

4. Érints!

Az érintés stimulálja a limbikus idegrendszert, ezzel befolyásolja az érzelmi állapotunkat. Az ölelés és a simogatás endorfin felszabadulással jár. Tudom, hogy amikor épp "idegállapotban vagy" nem épp ölelkezős-bújós a hangulatod, de ez is tud fordítva működni - kezdd el a tevékenységet, utána megjön hozzá a kedv (aka. hormonhatás) is. Vagy vegyél egy macskát, és neved el Xanaxnak! ;)

5. Segíts!

Ez ilyen evolúciós izé. Egyszerűen beindul egy jutalmazó hatás - boldogsághormon termelés -, ha segítünk valakinek. Ha szívből segítesz, jobb állapotba kerül az immunrendszered. De akkor is működik, ha "önző" módon azért csinálod, hogy jobban érezd magad. És ezért az "önzőségért" senki sem fog rád haragudni.

Szeretkezd magad boldoggá!

Ez picit az "érintés" rész továbbfejlesztett változata - a testi kontaktus stimulálja az oxitocin termelést, ezáltal növeli a biztonság, a meghittség érzését. Szex hatására pedig az endorfin és oxitocin olyan sajátos koktélja szabadul fel, ami hozzájárul idegrendszerünk hatékony működéséhez és jó közérzetünkhöz. A boldogságérzetet már gondolom, említenem sem kell.

Etesd a lelked!

A legfontosabb a stabil vércukorszint fenntartása, ez ugyanis segíti a szerotonintermelést. Étkezz rendszeresen, és ne hagyd magad sokáig éhezni! Mert ha leesik a vércukrod, rossz kedved lesz, ingerültebb leszel.

Vigyázz! Ez nem jó kifogás a mértéktelen csokievésre! Cukorfogyasztás után ugyanis hamar zuhan le a vércukorszinted, és még rosszabb kedved lesz, mint előtte. Szóval inkább fogyassz összetett, lassan felszívódó szénhidrátokat: teljes kiőrlésű gabonákat, hüvelyeseket, zöldségeket! Ha édes ízre vágysz, egyél rostban gazdag gyümölcsöket!

A szerotonintermelést serkentik még:

az omega-3 zsírsavak (olajos magvak, halak)

a magas cinktartalmú ételek (olajos magvak, hüvelyesek)

egyes esszenciális aminosavak (hús, tojás, tej, szója)

Az endorfintermelést csípős életekkel fokozhatod.

