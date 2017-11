Fáradt anyus este bezuhan a hitvesi ágyba. Kettő perc múlva szelíden megpihenteti mellkasán a könyvet, melynek első fejezetét - illetve annak kezdő három sorát - immár harmadik napja próbálja felfogni.

Fél óra múlva felriad, mikor apus nagy matracnyikorgatás közepette mellételepszik. És eddig az idilli kép. Jön a horror. Na, persze nem AZ! Pedig gyakran még egy csatornában lakó, vérengző bohócra is lecserélném szívem királyát, amikor éjszaka beindítja a láncfűrészt. Mert - valljuk be - egy jó kiadós horkolást hallgatni semmivel sem jobb, mintha egy traktor mellé feküdnénk le esténként.

A horkolás komoly veszélyeket rejt. Amellett, hogy simán indokol egy erős felindulásból elkövetett gyilkosságot, tényleg számos probléma forrása lehet. Bizony, nem túlzás azt állítani, hogy akár házasságokat is képes megingatni, ha valaki nem talál rá megfelelő megoldást. Mondhatjuk azt, hogy két lehetőség van: vagy anyus költözik, vagy apus. Másik szobába, először. És sokszor onnan nincs megállás egy másik lakásig.

Ha egy családban az egyik fél horkol, a másik pedig rossz alvó, bizony mindkettőjük éjszakáit megkeseríti a folytonos bökdösés, taszigálás, csipkedés, ciccegés, szőrhúzkodás. Így sem az elkövető, sem a szenvedő fél nem tud kielégítően aludni. Aki átélt már hasonló élményt: ugye megvan az érzés, amikor hallgatod a kisebb-nagyobb hörgésekkel tarkított fűrészelést, és egyre jobban elönti az iszap az agyadat? És a végén már ott tartasz, hogy "Ide nekem a dzsungelkést, hadd kaszabolom le!" Aztán amikor apus kicsit bemozdul, és épp kezdenének kisimulni az idegeid, jön a következő szólam, tök más frekvencián. Pedig isten bizony, tegnap oldalt fekve még nem horkolt! Na, ekkor muszáj átmenni a másik szobába. Amíg még nem veszélyeztetjük életünk párjának testi épségét.

Van megoldás!!!

De ne felejtsük el a mondást, miszerint minden éremnek két oldala van! Eddig csak a horkolást hallgató félt neveztem szenvedő alanynak, pedig valójában maga a tettes is áldozat. Amellett, hogy éjjelente orvtámadásokat intéznek ellene, az alvása is meglehetősen felületes. Ráadásul előfordul, hogy valamilyen mögöttes ok rejlik a zavaró "szokás" mögött. Ami lehet egészen banális, mint egy erőteljes jóllakottság vagy kicsivel több alkohol elfogyasztása.

De komolyabb is, például orrsövényferdülés, orrpolip, esetleg valamilyen felső légúti betegség. A horkolás legsúlyosabb oka az úgynevezett alvási apnoé, ami légzésszünetekkel, sőt, akár fuldoklással is járhat (ami extrém esetben egy éjszaka alatt akár ötvenszer /!!!/ is megtörténhet), és feltétlenül szakorvosi ellátást igényel.

A hosszú éveken át fennálló éjszakai oxigénhiány súlyos agyi, szív- és keringési zavarokat okozhat, gyakori szövődmény a magas vérnyomás is.

És ha van megoldás, akkor miért is nem akarjuk megkeresni? Aki panaszkodik, de nem cselekszik, az nem szenved eléggé. Akik pedig tényleg szenvednek, azoknak meg: irány a fül-orr-gégészet! Most!

