Kamarás Iván - Sinatráról és a modern férfiideálról

Kamarás Ivánról sok minden eszünkbe juthat, hiszen számos hazai sikerfilmben, színházi darabban megcsillogtatta már tehetségét. Azt azonban kevesen gondolják róla, hogy nagyon gátlásos srác volt, aki hosszas küzdelem árán tudta csak levetkőzni szemérmességét.

Talán ez is közrejátszhat abban, hogy magánéletét féltve őrzi. Csak nagyon ritkán enged betekintést szerepein túlmutató valós énjébe. Egy ilyen kivételt képez a Sinatra és kortársai est, ahol a felcsendülő dallamok között őszintén, manírok nélkül mesél a saját életéről.

És bár most nem koncerten jártam, de ha már sikerült vele leülnöm kávézni, akkor egy kicsit kifaggattam (már amennyire hagyta) a modern korhoz való viszonyáról, a szerinte ideális férfiról, az apaságról meg úgy általában az élet nagy dolgairól.

Honnan jött a Sinatra est ötlete?

"Ez egy nagyon régi történet, nagyon sok szálból tevődik össze. Anno azért jutott eszembe, mert Sinatrát énekelni olyan könnyűnek tűnik - hiszen olyan könnyeden énekel, de ugye ez benne a trükk! Ráadásul én nem énekes vagyok, hanem színész. Ezért inkább évekig jegeltük is a témát. Csak aztán a menedzserem - Stern Éva - hatására újra terítékre került.

Igazság szerint én eredetileg úgy terveztem, hogy "kicsiben" kezdjük - főként azért, hogy legyen időm belejönni. Ehhez képest már a második koncertre igen nagy közönség előtt került sor. De akkor az jutott eszembe, hogy így most talán valóra válhat egy álmom. És valóra is vált! Nyolcszáz ember jött el, és láthatóan élvezték is. De azért nem olyan volt, mint a mostani (okt. 13.), a győri - amire tényleg nagyon büszke vagyok. Vannak koncertek, ami után azt érzi az ember, hogy "Na, EZÉRT kezdtem el csinálni!"

Úgy írnám le ezt az élményt, hogy nagyon jó a kapcsolat a közönséggel, és nagyon személyes az egész. A saját életemből merítek sztorikat, apróságokat, anekdotákat, kis szemelvényeket. Ezek nem előre legyártott, betanult szövegek, hanem az alkalomtól, hangulattól függően improvizálok. Ez tartja az egészet egyensúlyban, de izgalomban is. Egyfajta önismereti út. Lélekmelengető az egész, imádom csinálni! Sőt, még gyakorolni is megszerettem, pedig régebben azt untam a legjobban."

Frank Sinatra korának abszolút férfiideálja volt. Pedig nem volt az a klasszikus értelemben vett jó pasi. Szerinted mi volt a sikerének titka?

"Nem elhanyagolható a tény, hogy az első sikereit akkor aratta, amikor dúlt a háború. Ugyanakkor Sinatra egy eszköztelen előadó, ami az én olvasatomban egy nagyon pozitív dolog. Úgy értem, hogy egyszerűen önmagát adta, és így mesélte el a történeteket. Azt hiszem, hogy ennél modernebb dolog nincs - a mai napig sem. A magam részéről szeretném hinni, hogy az ember az évek folyamán, ahogy érik, egyre jobb fej lesz. Mindemellett egyre jobban fogja venni az akadályokat is. Sőt, talán közben rá is döbben, hogy ezek nem igazán akadályok, hanem valójában inkább segítségek ahhoz, hogy ő egy jobb ember legyen. Hogy ez által még több örömöt tudjon okozni másoknak és magának is."

Apaként milyen férfiképet szeretnél átadni a fiaidnak?

"Szerintem fontos, hogy álljanak ki magukért, merjenek álmodni, kövessék a megérzéseiket, és higgyék el, hogy nincs lehetetlen az életben. Tartsanak ki amellett, amit szeretnek csinálni. A kitartás egy nagyon fontos dolog. Küzdjenek, dolgozzanak. Igazság szerint a munka nekem nem is munka, hanem a lételemem. Egyszerűen boldoggá tesz."

Mennyire éled meg nyomásnak, hogy telik az idő?

"Szerintem ebből a szempontból egy jó korban élünk, mert még pár évtizede öregnek számítottam volna 44 évesen. Teljesen ki vagyok békülve a korommal. Tök jól érzem magam. Ezt nem tudtam volna elmondani húsz évvel ezelőtt. Bár akkor is azt gondoltam, hogy minden a helyén van, de utólag látom, hogy idegesen, elégedetlenül rohangáltam ide-oda. Semminek nem tudtam igazán örülni. Az embernek rá kell jönnie egy csomó mindenre. Most már kezdem látni, hogy ki vagyok, míg régebben különböző szerepekben keresgéltem önmagam. Nagyon gátlásos voltam, nagyon nehezen tudtam megnyílni. Állandóan szerepeket játszottam az életemben is. Hol punknak, hol rockernek, hol öltönyös figurának öltöztem. Aztán idővel ez helyreállt, kezdett kialakulni, hogy ki is vagyok valójában. Kereső típus, aki állandóan kutat valamit. Állandóan küldöm a helyzetjelentéseket is, hogy ez így hatott rám, az úgy hatott rám. Hiszem, hogy ez a folyamatos változás életünk végéig eltart és kihat ránk."

Nyitókép: Császár Bálint