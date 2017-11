Kedves vegán barátom! Semmi bajom az életmódoddal, sőt, örülök annak, ha bárki bármilyen jó ügyért igyekszik tenni. Ha te ugyanúgy nem ítélkezel az enyém felett, kérlek, ne érezd, hogy rólad lenne szó a cikkben!

Viszont, ha elárulom, hogy ma bolognai spagettit ebédeltem, az az első reakciód, hogy dögevőnek és gyilkosnak titulálsz, bátran olvass csak tovább, és minden szót vegyél nagyon komolyan!

Nagyon unom, hogy megítélsz és agresszívan beszélsz rólam az étrendem miatt. Csak és kizárólag az alapján ítélsz meg engem, hogy egyetlen meghatározott ügyért (állatok jogai) harcolok-e egyetlen meghatározott eszközzel (táplálkozás).

De te is csodálkoznál, ha én utolsó szar alaknak titulálnálak, mert nem viseled szíveden a hajléktalanok/rákbetegek/mozgássérültek/afrikai gyerekek ügyét rendszeres önkéntes munka formájában. Adományozás, figyelemfelhívás nem számít! Csak az összes szabadidőd feláldozását fogadom el mint a "jó emberség" egyetlen ismérvét! Na ugye, hogy mennyire igazságtalan lennék veled?

Arról nem is beszélve, hogy bár te elfogadást vársz tőlem a számodra egyetlen elfogadható életmód tekintetében, te radikálisan elzárkózol minden magyarázatomtól, hogy én milyen szempontok szerint mérlegelek.

Itt vannak a főbb érveim, ami miatt nincs okod lenézni engem és beleóbégatni az életembe:

1. Az ökológiai lábnyom

Több vegán is úgy beszél, mintha PUSZTÁN abból, hogy valaki mit eszik, már következtetni lehetne arra, hogy pontosan mekkora az ökológiai lábnyoma. Persze, a táplálkozásunk valóban hozzájárul az ökológiai lábnyomunkhoz, illetve ahhoz, hogy az életmódunk mekkora környezetterhelést okoz. De csak abból, hogy mennyi húst eszem, nem tudhatod, más területeken mit és hogyan fogyasztok, hogy esetleg miben vagyok sokkal környezetbarátabb nálad.

Csak érdekességként mondom, hogy sok tipikus vegán alapanyag termesztése és szállítása is nagy környezeti károkat okoz, mert a legtöbb divatos növényi proteinforrás nem az európai és észak-amerikai konyhakertekben terem. Míg én - mint mértékletes húsfogyasztó - például a közeli termelői piacon szerzem be a tanyasi csirkét a vasárnapi ebédhez.

2. A húsevő nem rossz ember!

Az alapprobléma, hogy sokszor eszedbe sem jut, hogy valaki esetleg nem egy sátáni bestia, és nem pártolja az állatok kihasználását csak, mert fogyaszt állati eredetű terméket. Nem tudod, kompenzálom-e valahogyan, hogy más élőlényeket eszek meg. Amúgy a répa is élőlény - csak mondom. Kutatások kimutatták, hogy a növények is képesek halálfélelmet érezni. Szóval csak azért, mert a te ebéded nem tud szépen nézni, még nem biztos, hogy nem szenved. Elítélem az értelmetlen erőszakot, de a létfenntartás nem értelmetlen. Nem vagyunk gyilkosok, sem te, sem én, sem pedig más hús- vagy növényevő élőlény.

3. Én is a saját egészségemet tartom szem előtt.

Abban, hogy mi szükséges az egészséges étrendhez, nem lehet egységes forrásokra hagyatkozni. Az emberek emésztése és energiafelhasználása nem egyforma, a dietetika pedig nem egy kőbe vésett tudomány. A legtöbb orvos az állati eredetű fehérjék fogyasztását is előírja - mértékkel persze - az egészséges életmód fenntartásához.

Vannak szélsősége ajánlások is, de minden vegán orvosra ugyanannyi húst hússal evő paleós orvost lehet felhozni. A WHO oldalán is a mai napig csak olyan publikáció érhető el, ahol az állati eredetű fehérjét is javasolják, mint szükséges tápanyagot. Az orvostudomány többségében még mindig azon az állásponton van, hogy bármilyen táplálkozási szélsőség egészségtelenebb, mint a mindent tartalmazó, változatos, de mértékletes étrend. De tény, hogy nem ugyanarra van mindenki szervezetének szüksége.

Ha a fenti pontok nem értek célba, csak egyet kérek: fogadd el, hogy nem működünk egyformán, és ne gondolkodj ilyen bosszantóan szélsőségesen azokról, akik különböznek tőled! Fogadd el a döntésemet, ahogy én is elfogadom a tiédet! Persze az tök jó, ha beszélgetsz a környezeteddel a te álláspontodról, esetleg bátorítasz másokat, hogy próbálják ki. De ne győzködj mindenkit olyan erőszakosan. Ne hirdess szent háborút azok ellen, akik más, szintén igazolható szempontok alapján élik az életüket! Az a középkor óta nem divat.

