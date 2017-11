Akár pro , akár kontra cikket írunk a vegán étrenddel kapcsolatban, vérre menő anyázás lesz a vége. Szóval megkértünk dr. Jónás Attilát, hogy tegyen "igazságot"...

Először is tisztázzunk valamit: az emberi test alapvetően a mindenevő életmódra van - csúnya szóval - kialakítva. A fogazatunk, a bélrendszerünk és a testünk egész működése arra van felépítve, hogy többféle és fajta ételt vegyünk magunkhoz. Ezekből az ételekből nyeri ki a testünk a számára szükséges tápanyagokat pl. fehérje, szénhidrát, különböző vitaminok és ásványi anyagok.

Azt, hogy ki milyen fajta ételt akar és tud magához venni, nagyon sok minden befolyásolja.

Genetika, környezet, betegségek

Minden ember különböző, nem vagyunk egyformák. Ha azok lennénk, könnyű lenne a munkám. De sajnos, ami az egyik betegnél működik, az a másiknál zsákutca. Mert az ő szervezete más. Így van ez a táplálkozással is. Nagyon sok minden befolyásolja, hogy mit és hogyan eszik az ember. Kezdve a genetikától, a kulturális környezeten át egészen az életünk során kialakult betegségekig. Van olyan szervezet, amelyik tökéletesen megelégszik a zöldségekkel is. Azonban van olyan is, amelyik nem tud megfelelő mennyiségű tápanyagot felvenni kizárólag növényi alapanyagokból.

Például amíg én egy saláta után jól érzem magam, és csak órák múlva leszek ismét éhes, addig a feleségem ugyanattól egy óra után rosszul lesz, és szédül. Mert az ő szervezetének nem elég az a tápanyagmennyiség és minőség, amit a saláta ad.

Vega vs. húsevő

A vegetáriánus életmód legnagyobb kérdése, hogy megkapja-e a szervezet mindazokat a tápanyagokat, amire szüksége van. Lehet-e ez az életmód egészséges. Igen, lehet. Mint mindennek, ennek is az odafigyelés a kulcsa. Ha a szervezet hozzájut a számára fontos tápanyagokhoz, akkor semmi probléma nincs ezzel az életmóddal. Azonban ez nagyon alapos odafigyelést igényel, hogy a szervezet megkapja a neki szükséges zsírokat, aminosavakat és vitaminokat. Sajnos akár életet veszélyeztető hiányállapotok is kialakulhatnak nem kielégítő táplálkozás esetén.

Egyénenként változik, hogy kinek mi az egészséges táplálkozás. A két tábor általában az éppen aktuális dietetikai állásfoglalásokat szokta egymás fejéhez vágni, elég vehemens stílusban. Azonban ezzel van egy kis gond.

A dietetika és a tojás

Amíg az orvoslás több ága, például a sebészet több száz vagy akár ezer éves múltra tekint vissza, addig a dietetika egy egészen új tudomány. Nagyon jó, hogy kialakult, főleg a mai rohanó világban, amikor az emberek össze-vissza esznek mindenfélét. Ám pont a fiatalsága miatt sokszor ellentmond saját magának. Évente vagy akár havonta jönnek ki újabb és újabb tanulmányok. Erre tökéletes példa a tojás. Évente változik, hogy most a tojás jót tesz-e a szervezetünknek, vagy sem. Együk, vagy ne. Most éppen ott tartunk, hogy egészséges. De a dietetika egyik legfontosabb és legtöbbet hangoztatott érve az, hogy amit mondanak, az egy ajánlás, egy úgynevezett "átlagembert" alapul véve. És ahogy azt már említettem, az emberek nem egyformák.

Így mindenkinek az a legjobb, ha megtalálja a saját maga számára legegészségesebb, kiegyensúlyozott és változatos táplálkozási formát. Legyen az vegetáriánus vagy húsevő. És fogadjuk el, ha másnak esetleg eltérő szokásai vannak!

