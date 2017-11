A mélyen bevésődött sztereotípiákat nem egyszerű megváltoztatni. Miért is lenne ez másként az informatika világában, amely leginkább a férfiak játszótere? Legalábbis a közfelfogás szerint.

A gyakorlatban már egyre inkább árnyaltabb a helyzet. Azt meg csak zárójelben jegyzem meg, hogy a programozás, azaz a strukturált gondolkodás, a férfiak és a nők (!) számára azonos módon elsajátítható.

Paál Laura, a GE Global Operations európai IT vezetőjeként nemcsak informatikusként, de vezetőként és édesanyaként is helytáll a mindennapokban. És egyáltalán nem tartja lehetetlen küldetésnek a karrier és a magánélet összehangolását. Ugyanis szerinte:

- "Az IT világa kifejezetten előnyt jelenthet a kisgyermekes anyukáknak. Hiszen egy laptoppal és internettel bárhol, bármikor könnyedén végezhetik a munkájukat, nem kell feltétlenül fix időintervallumban dolgozniuk. Mindemellett, ha meglátja az óvó néni nevét a telefonja kijelzőjén, akkor nem kap szívrohamot, hogy hogyan oldja meg, ha rohannia kell a belázasodott gyermekért. Nem kell megvárni a munkaidő végét, mindössze átcsoportosítani a feladatokat. Anyaként emellett számos olyan tulajdonság erősödik fel, mint például az empátia, a rugalmasság vagy a kitartás, melyek a munka világában is kamatoztathatóak."

- Szóval azt mondod, hogy van helye a nőknek az informatikában?

- "Szerintem az élet minden területén van helye a nőknek és a férfiaknak is. Minél változatosabb egy csapat összetétele, minél több különböző háttérrel rendelkező munkatárssal dolgozunk, annál több nézőpont érvényesül, és ez hosszú távon sikeresebbé tesz minket a homogénebb csapatoknál. Meggyőződésem, hogy minden férfiasnak kikiáltott ágazatban fontos lenne a női nézőpont érvényesítése, ahogy például egy óvodában is jót tesz egy óvó bácsi jelenléte. Egyszerűen, mert az ellenkező nem másként áll a problémákhoz, másként keres megoldást, és ez mindig előre visz. Persze annak idején, amikor felfedeztem, hogy mennyire érdekel a programozás, még tényleg kevés volt a lány. Előfordult, hogy összesúgtak a hátam mögött, de főleg a meglepettségtől. Ugyanakkor segítőkész közeg fogadott, soha nem tapasztaltam kellemetlen beszólásokat vagy nem odaillő megnyilvánulásokat."

Laura még egy igencsak általános hiedelmet is megcáfol, miszerint csak matekzsenikből lehet jó informatikus.

- "Azt nem lehet kijelenteni, hogy ha matekból jó vagy, akkor biztos jó IT-s leszel. Vannak olyan területei az informatikának, ahová kifejezetten nem kell a matek. Sokkal hangsúlyosabb a rajz, a művészet, a látásmód. Az informatika nagyon széles terület. Szerintem ki kell próbálni, hogy igazán érdekel-e, ha igen, akkor meg kell nézni, hogy van-e hozzá tehetséged is. Korábban engem is vonzottak más területek, például a marketing, de be kellett látnom, hogy az nem az én asztalom. Nem volt hozzá érzékem. Tehát, ha valaki csak azért szeretne az IT világában dolgozni, mert az manapság felkapottnak tűnik, vagy jól lehet vele keresni, de ez nem párosul tehetséggel, szorgalommal és kitartással, akkor vélhetően nem lesz sikeres a munkájában. És valószínűleg ez nemcsak informatika világára, de az élet minden területére igaz."

Nyitókép: Paál Laura saját képe