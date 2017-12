Jönnek az ünnepek, így szaporodnak az adománygyűjtő akciók is - mint minden évben. Én is feliratkoztam egy listára, melyen adományozókat kerestek. Gyermekotthonban élő gyerekeknek kell ajándékot venni karácsonyra.

Egy négyhónapos kislányt választottam, plüss alvós játékot "kért". A feliratkozás nem volt garancia arra, hogy én vehetem majd meg a picinek a meglepetést, így egy napig azon szurkoltam, hogy bekerüljek. Ma jött a válasz, hogy kell a segítségem.

Voltam már gyermekotthonban. Többször is. Ajándékot is küldtem nekik. Többször is. Most valamiért mégis sokkal nehezebb ez az egész. Folyamatosan ezen morfondírozom. Egész egyszerűen nem hagy nyugodni, hogy az a pici lány szerető család helyett egy csecsemőotthonban él. Mondjuk, talán így jobban járt, ki tudja, milyenek lehetnek a vér szerinti szülei. De az is lehet, hogy csak ideiglenesen van ott, és egy idő múlva majd visszagondozzák a saját családjába. Vagy talán valamilyen rendellenességgel született, és azért nem kell senkinek?

De a lényegen nem változtatnak az okok: ő most egy csecsemőotthonban él. Nincs vele az anyukája, hogy éjszaka, mikor felriad, magához ölelje, vagy megszoptassa. Nincs vele, hogy ha elesik, felemelje, magához ölelje, és megvigasztalja. És még sorolhatnám...

Tudom, hogy az ott dolgozó gondozók minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a kicsik megfelelően fejlődjenek testileg, lelkileg és szociálisan is. De ez azért mégsem ugyanaz. Egy anyát nem pótolhatnak a gondozók, bármennyi szeretetet is adnak, és bármilyen jók is a hivatásukban. Gondolom, ezért is igyekeznek, hogy a csecsemő- és gyermekotthonokat minél inkább felváltsa a nevelőszülői hálózat, majd pedig minél több gyerek örökbefogadó szülőkhöz kerülhessen.

Gondolkodtam, hogy mit adhatnék még az alvós plüssön kívül. A szervezők kérték, hogy aki teheti, mellékeljen még egy kis édességet is. Egy négyhónaposnak édességet? Hát, én a sajátomnak még mindig nem adok, pedig elmúlt egyéves. Küldjek bébiételt? Arról meg azt olvastam, hogy többnyire meg sem eszik, annyira hozzászoknak a "menzás" pépekhez, főzelékekhez. Akkor? Mivel tudnék örömet szerezni egy ilyen csöppségnek? Vagy kapjon szép, ünneplő ruhácskát? Esetleg másik játékot?

Szívem szerint felkerekednék, és megkeresném, hogy össze-vissza ölelgethessem. Persze tudom, hogy ez lehetetlen, hiszen még az otthont sem ismerjem, ahova küldöm, és a kicsinek a nevét sem tudom.

Minden esetre remélem, pici lány, hogy örömöt fog szerezni a kis csomag, amit kapsz, és a következő karácsonyt már egy szerető családban töltheted!!! Ahol nem kell majd azon agyalni senkinek, hogy mivel övendeztessen meg, hiszen ha szeretetben nősz fel, nem fog már kelleni az az éjjeli kapaszkodó plüss sem - ott lesz majd a közeledben anya és apa.

Nyitókép: Shutterstock