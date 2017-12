Egy konzervatív család leszbikus gyermeke

Anya, Apa, szeretném, ha tudnátok, hogy nagyon sajnálom. Bocsánatot nem kérhetek azért, aki vagyok. De tényleg sajnállak titeket. Sajnálom, hogy át kellett élnetek, hogy csalódást okoz nektek az, akiért mindent megtettetek.

Tudom, hogy ugyanúgy akartátok mutogatni az esküvői fotóimat, mint a babakori képeimet vagy az iskolai tablómat. Szerettetek volna büszkélkedni a barátaitoknak, hogy milyen szuper gyereket neveltetek. De sajnos a barátaitok szemében szégyenfolt egy meleg gyerek. És attól félek, hogy a tietekben is.

Tudom jól, hogy mit vártatok tőlem. De a pubertáskorba lépve másfél évnyi kemény harc következett az életemben, és ez a küzdelem romokba készült dönteni minden terveteket velem kapcsolatban. Higgyétek el, az én számításaimat is keresztülhúzta, és romba döntötte a saját magamról alkotott képet. Vagyis inkább egy teljesen más megvilágításban tárta a szemem elé. Másfél éven keresztül próbáltam elfojtani magamban az érzést. Utáltam magam, mert csalódást okoztam nektek, hiszen pont az ellenkezője lettem annak, mint akire számítottatok.

Hosszú vívódás után döntöttem végül úgy, hogy megosztom veled a titkomat, Anya. És azt csak köszönni tudom neked, hogy továbbra is szoros maradt a kapcsolatunk, de nem tudom nem észrevenni, hogy már nem ugyanolyan. Picit mégiscsak eltávolodtunk. Próbáltalak meggyőzni, hogy ettől függetlenül ugyanaz az ember maradtam, és hidd el: nekem sem könnyű. Sem feldolgozni, sem kimondani. MELEG vagyok.

Döntés kérdése? Nem. Tehetek róla? Nem. Ellene tehetek? Ha megpróbálnám, akkor megkérdőjelezném a saját magam elfogadását. Hiába hangoztattad, hogy ez nem egészséges, de ebben az esetben nem egy szabadon választható életmódról van szó. Tudom, szeretsz, és igyekeztél nem kimutatni, hogy te is épp az elfogadás csatáit vívod legbelül, de én láttam a szemedben a fájdalmat: nem erre vágytál.

Apa, tudom, hogy neked is okoztam néhány (száz) álmatlan éjszakát, amit önmagad hibáztatásával töltöttél. És érzem is: most más lettem a szemetekben. Most egy konzervatív család meleg gyermekeként próbálom hát járni a számomra kijelölt utat, és figyelmen kívül hagyom mindazt, amit mások gondolnak rólam.

Hiszen egy ilyen helyzetben dől csak el igazán, hogy ki az, aki önmagamért szeret. Mert könnyű azt hangoztatni, hogy "én elfogadó vagyok", de még könnyebb egyre kevesebbszer ráérni találkozni egy régi baráttal, akiről kiderült, hogy meleg. Ennek ellenére én mindent megteszek, hogy ebből a helyzetből is kihozzam a legjobbat. Talán ha látjátok, hogy ez sikerül is, elfogadjátok majd, hogy ez is egy "jó élet".

Anya, Apa, nagyon szeretlek titeket, és bízom benne, hogy érzitek: ennek ellenére lehetek jó ember, hiszen a személyiségemet nem a nemi identitásom határozza meg. Nevelés tekintetében csodálatos munkát végeztetek, és ezt szeretném nektek megköszönni! Nem lett belőlem "selejt", és szeretném, ha tudnátok, hogy a kialakult helyzet nem a ti hibátok. Nem is az enyém. És talán nem is hiba. Ti csodálatosak vagytok! Csak én lettem másként összerakva...

Anonim

Nyitókép:Shutterstock