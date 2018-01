Képzelj el egy fényes páncélt viselő dicső lovagot, aki nagyon sokáig van távol. Csak a szokásos uncsi dolgok: megnyeri az összes háborút, hazafelé meg legyőzi a hétfejű sárkányt.

A királylány hírét veszi, hogy az imádott hős hazatér. Valószínűleg felszalad a vártoronyba, és egy ideig vágyakozva kémleli a tájat. Mire kinyílik a várkapu, a királylány egész biztosan ott lesz, ragyogó mosollyal. "Úgy örülök, hogy hazatértél" - mondja, és csókot lehel az ajkára. Nem a padláson hajtja a rokkát, hogy foghegyről lekiabáljon egy hellót.

A párod minden reggel elindul, hogy megnyerje a csatát, levadássza a kardfogú tigrist, vagy legyőzze a sárkányt, csak éppen ezt a mai világban munkának hívják. A hétköznapi harcokat a mostanában a munkahelyeken vívják. Férfiak és nők egyaránt. Hősnek lenni manapság már gyakran csak a számítógép mögött ülve lehet. Csak éppen a másik fogadását felejtettük el. Ha a hercegnő ér haza előbb, akkor az ő dolga lenne a köszöntés. Ha pedig a herceg ér haza előbb, ő is fogadhatná szíve hölgyét egy xboxozás közben odaböfögött sziánál lelkesebben.

Mert nagyon rossz úgy hazaérkezni, mintha nem is várna senki.

Te sem rohannál haza, ha tudnád, hogy csak csesztetni fognak, vagy éppen rád sem hederítenek, mert annyit nem érsz a másiknak, hogy felemelje a hátsóját a fotelből. Igen, te is dolgozol, még főznöd is kéne, vagy polcot szerelned. Meg nehogy már még te szaladgálj elé, hiszen ő sem szokott! Lehet, hogy még igazad is van. De ez most nem rólad szól.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Minden kapcsolatot meg lehet menteni

Nyílik az ajtó. Kimész egy mosollyal, és nyomsz egy cuppanóst. "Úgy örülök, hogy hazajöttél!" - mondod. Ennyi. Tíz másodperc az idődből. Egy mondat és egy ölelés. Persze az elején csodálkozni fog.

- Mi van, meghúztad a kocsit? - kérdezi, mert nem érti.

- Nem történt semmi baj, csak örülök neked.

Csak próbáld ki egy pár napig! Nem is hinnéd, hogy egy ilyen csekélységen mennyi minden múlik, pedig ennek az apró, jelentéktelennek tűnő gesztusnak fantasztikus kapcsolatjavító hatása van. Mert akit szeretettel várnak, az szívesebben érkezik meg. Lehet, hogy lemond akár az éjszakába nyúló túlóráról vagy a pohár sörről, amire betért volna hazafelé menet, de az biztos, hogy alig várja, hogy hazaérjen.

Nyitókép: Shutterstock