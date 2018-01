Kirúgtak a munkahelyedről. Derül égből villámcsapásként ért, annyira váratlan volt, hogy először el sem akarod hinni, hogy ez a valóság. De amikor eléd teszik az aláírandó papírokat, és érzed a toll tapintását a kezedben, rádöbbensz: ez bizony a kőkemény realitás!

Bizonyos krízisek elkerülhetetlenek, mert életünk természetes velejárói. Hogy csak a legtipikusabbakkal jöjjek: a kamaszkorral járó nehézségek, az öregedés elfogadása vagy a gyermekvállalással járó természetes aggodalmaink. Ezeken a kríziseken többnyire mindannyian keresztülmegyünk, de vannak olyan váratlan, spontán események, amelyeknek a felbukkanására nem számíthatunk, ezért sokkal rosszabbul érint. Ilyen például egy váratlan szakítás, egy súlyos betegség híre, a fent említett munkahelyi elbocsátás vagy akár egy rosszul időzített lánykérés...

Igazából nem is az a lényeg, hogy mi történt, hanem hogy milyen élethelyzetben és lelkiállapotban ér a váratlan fordulat, illetve hogy van-e működőképes "B" terved arra, hogyan lépj tovább. És arról még nem is beszéltem, hogy nagy egyéni különbségek vannak abban is, hogy kinek melyik esemény a nehezebb: valaki csak legyint, ha kirúgják, más számára viszont a világ omlik össze.

Amik csak rontanak a helyzeten:

A döntés lehetősége: minél kevésbé érzed úgy, hogy volt beleszólásod a történésekbe, tehát minél passzívabban éled meg az eseményt, annál nehezebbnek fogod találni a helyzetet.

minél kevésbé érzed úgy, hogy volt beleszólásod a történésekbe, tehát minél passzívabban éled meg az eseményt, annál nehezebbnek fogod találni a helyzetet. A biztonságérzet megingása: minél inkább stabilnak és biztosnak gondoltál valamit, annál erősebb bizonytalanságba fog taszítani, ha egyik pillanatban mégis összeomlik.

minél inkább stabilnak és biztosnak gondoltál valamit, annál erősebb bizonytalanságba fog taszítani, ha egyik pillanatban mégis összeomlik. Az érzelmek intenzitása: minél intenzívebb érzelmekkel reagálsz egy eseményre, annál inkább elnyomod a racionális gondolkodásod, és ezzel gátolod, hogy megoldásokat keress. Így nemcsak súlyosabban éled meg a helyzetet, hanem azt is garantálod magadnak, hogy tovább benne fogsz ragadni a krízisben.

Néhány ötlet, hogy mi fog ellenállóbbá tenni a krízishelyzetekkel szemben:

Ismerd fel, hogy tőled függ, hogyan élsz meg egy helyzetet!

Ha az eseményekre nem is volt hatásod, azt a döntést senki nem veheti el tőled, hogy mit kezdesz a kész helyzettel. Tőled fog függeni, hogy hogyan reagálsz, és milyen stratégiákat választasz ahhoz, hogy megoldd a problémát.

Válts nézőpontot: ne a megváltoztathatatlanon rágódj!

Az első érzelmi fellángolás után ahelyett, hogy a történteken rágódnál, és a megválaszolhatatlan "Miért, miért, miért???" kérdést ismételgetnéd, dönthetsz úgy is, hogy megérkezel a jelenbe, majd előrefelé tekintesz. A jelenben éld meg a fájdalmadat, és gyászold el a veszteségeidet, de ne felejtsd el közben ellátni a teendőidet, és távolabbra is tekinteni: találj választ a "Hogyan tovább?"-ra!

Keress más megoldási stratégiákat!

Krízishelyzetben jól irányzott kérdések segítségével kidolgozhatsz egy cselekvési tervet: mi okozza most a legnagyobb problémát? Erre mi a megoldás, mit kell tenni? Mi a megoldáshoz vezető első lépés, első teendő? Te is jobban fogod érezni magad, ha van lehetőséged cselekedni!

Ellensúlyozd az érzelmeket a racionalitással!

Az érzelmi reakció természetes, és fontos, hogy megéljük, de a racionális megoldások és a cselekvés fog "életben tartani". Ha képtelennek is érzed magad, hogy keresztülláss az érzelmeid sűrű fátylán - ami könnyen megtörténhet -, akkor legalább légy nyitott, és kérj külső segítséget! Képviselje más a racionális oldalt.

Alkosd újra a biztonságérzetedet!

A stabilnak hitt fogódzkodók időnként letörnek, ezért új kapaszkodók után kell nézned. Biztonságérzeted alapja azonban ne a külső kapaszkodók tömkelege legyen, hanem inkább az az önmagadba vetett hit, hogy ha az egyik kapaszkodót el is veszítetted, képes vagy rá, hogy mindig találj újat!

Tegyél a magányosság ellen!

Úgy érezheted, mintha ilyen csak veled történhetne, és ettől hirtelen rád szakadhat a magány és az egyedüllét nyomasztó súlya. De ezen is változtathatsz! Kutasd fel a megfelelő embereket, akikre a nehéz pillanatokban is biztonsággal támaszkodhatsz, és vigaszt, segítséget nyújthatnak számodra!

A kríziseket nem úszhatod meg. Mindig ott leselkednek rád, hogy váratlanul az életedre törjenek. Ezért jobb, ha felkészülsz rájuk. Ez azonban nem jelenti, hogy lépten-nyomon állandó rettegésben és készenlétben kellene várnod az érkezésüket. De ha valami mégis bekövetkezik, jó, ha tudod, hogy ilyenkor mi a teendő. Ne hagyd magad tehetetlenül a mocsárba süllyedni!

