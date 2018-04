Az elmúlt hónapokban unos-untalan hallhatunk a médiában egy ki tudja, honnan indult újdonságról, a bitcoinról. Az árfolyama emelkedik, van, aki már a házát is eladta, hogy minél többet vehessen.

Emberek milliói igyekeznek felugrani a vélt vagy valós meggazdagodáshoz vezető vonatra. De mi az a bitcoin? Piramisjáték? Valami érthetetlen számítógépes izé? Tény és való, sok olyan részlet van, amit csak képzett programozók látnak át, a dolog esszenciáját azonban bárki megértheti, aki egy icipicit megerőlteti az agyát. A Bitcoin nagy kezdőbetűvel egy online rendszert jelöl, a bitcoin kis kezdőbetűvel pedig egy új valutát, ami a rendszeren mozgatható.

Az egész a 2008-as válság után kezdődött: valaki úgy gondolta, hogy képes tervezni egy olyan rendszert, ami jobban kiszolgálja a világ pénzigényét, mint a ma ismert megoldások. Sorra vette az összes hibát, kockázatot a világ pénzügyeiben, és a saját elképzelésén belül mindegyikre adott egy jó megoldást.

A Bitcoin semmilyen központi irányítással sem rendelkezik. Nincs sem egy cég, sem egy állam, sem egy civil szervezet, ami az egészet irányítaná. Bárki részesévé válhat a bitcoin rendszerének. Ehhez csak egy erős számítógépre van szükséged, aminek van internetkapcsolata, és el tudsz indítani rajta egy programot.

Ezzel sok millió ember mellett te is a rendszer apró "hangyájává" válsz, akik kiszolgálják a működését. Hogy mit is csinálsz pontosan? Számodra teljesen ismeretlen emberek, cégek közötti pénzmozgást teszel lehetővé. Minden kis hangya gépe egész nap számításokat végez, egy bonyolult matek műveletet hajt végre sok milliószor minden másodpercben.

Ha Juli vesz egy autót Sanyitól Debrecenben, akkor Péter gépe Mexikóban vagy András gépe Kínában fogja ezt a tranzakció hitelesíteni. Jóváhagyja a vásárlás létrejöttét, rögzíti a feleket és a pontos időpontot. Ugyanúgy, ahogy a kisbolt könyvelésébe bekerül, hogy eladtunk egy csomag zsepit, a bitcoin rendszerében is van egy úgynevezett főkönyv, amit a hangyák gépei írnak folyamatosan.

De mégis miért lennél hangya?

Azért, mert a rendszer bitcoinnal jutalmazza a hangyák munkáját. Ezért éri meg kiszolgálni a rendszert a saját számítógépeddel, ami áramot fogyaszt, zúg és karban is kell tartani. Ha jóváhagysz egy vásárlást, akkor kapsz némi bitcoint - vagyis pénzt.

Az egész zseniális. Nincs korlátlan mennyiség bitcoinból, ennek a pénznek a darabszáma véges. Huszonegymillió létezik összesen. Ha a hangyák ezt mind kitermelték, akkor onnantól kezdve már csak a meglévő bitcoinok cserélnek majd gazdát a világban.

Ez azért fontos, mert így elkerüljük az inflációt, hiszen ha valamiből csak adott mennyiség van, akkor sosem csökkenhet az értéke, mint a klasszikus pénzek esetében.

Arról nem is beszélve, hogy ebben a rendszerben egy tranzakció sokkal gyorsabb, mint bármilyen más, ma ismert fizetési forma. (Bár mostanában a nagy terhelés miatt sokat lassult.) Illetve lényegesen olcsóbb is így pénzt mozgatni, mint más eszközökkel, például kártyás fizetéssel. Ez a virtuális pénz ténylegesen a miénk, nem az állam adja a kezünkbe, mint apuka a hülyegyereknek. Persze ugyanúgy meg kell dolgozni érte. Ha van értéke a piacon annak, amit csinálsz, akkor és csak akkor kaphatsz érte bitcoint, ahogy a dollár vagy a forint esetében is.

Kétszer ugyanazt a bitcoint nem lehet elkölteni, ez a hitelesség legfontosabb eleme. Biztonságos és hiteles, sokkal jobb megoldás a pénzre, mint eddig bármelyik próbálkozás az aranydarabkától a szép kagylókon át egészen az euróig. Szerintem érdemes tanulmányozni a bitcoint és a hozzá hasonló digitális pénzeket, mert egészen biztos, hogy be fognak férkőzni a mindennapjainkba is.

