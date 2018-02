Egyedül vagy, álmaid férfija évek óta várat magára, a biológiai óra pedig ketyeg. Felkeresnél egy spermabankot, hogy ismeretlen, ugyanakkor ellenőrzött genetikai háttérrel rendelkező férfitól szülj gyermeket?

A filmekből ismerős szituáció, mikor egy jól kereső, sikeres üzletasszony spermabankon keresztül szeretné megoldani a babaprojektet. Azonban Amerikában és Európa számos országában a valóságban is egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Az intézményeket felkereső nők nagy része egyedülálló, de leszbikus párok is előszeretettel igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

A sperma adásának és vételének szabályozása országonként eltér. Egyvalami azonban helytől és nemzetiségtől független: ha egy nő biztonságos, és minden szempontból ellenőrzött örökítőanyaghoz szeretne jutni, nem árt, ha tömött pénztárcával indul el otthonról.

Dánia legnagyobb spermabankjában például 500.000 Ft-nak megfelelő összegért kapható egy "adag" sperma. Az ár borsos, cserébe viszont genetikailag bevizsgált "áruhoz" juthat hozzá az illető. Ráadásul a donor különféle tulajdonságait is megtudhatja.

Ha valaki több milliót is hajlandó rászánni vásárlásra, akkor mondhatni katalógusból válogathat: láthatja a donor fényképét, sőt, felvételről akár a hangját is hallhatja. Választhat sportos férfit, vagy kiemelkedően okosat is - attól függően, hogy apai ágról milyen örökíthető tulajdonságokkal szeretné felruházni a jövendő gyermekét.

A költségekkel persze sokszorosan érdemes számolni, hiszen közel sem biztos, hogy elsőre sikerül a hadművelet. A bankok pedig előrelátóak: a donorok által egyszeri alkalommal leadott anyagot általában több részre osztják, így a hölgyek több eséllyel tudnak donorváltás nélkül is újrapróbálkozni.

Országonként eltérőek a szabályok a donorokat illetően is:

A franciáknál és a spanyoloknál kötelező a névtelenség. Esély sincs arra, hogy a vásárló hölgy valaha is tudomást szerezzen gyermeke apjának kilétéről.

Hollandiában ez épp fordítva van, ott nincs lehetőség névtelenségre.

Van, ahol spermát adni egészen jó üzlet, hiszen az illető egyszeri lelkes részvételért kb. 25.000 Ft-nak megfelelő összeget kap.

Máshol azonban csak és kizárólag ingyen veszik el a hozott "anyagot" - így ezekben az országokban a spermabankot felkereső férfiak voltaképpen "adományozóknak" számítanak...

Ugyanígy nagyok a különbségek nemzetközileg abból a szempontból is, hogy ki veheti igénybe egy spermabank szolgáltatásait. Franciaországban és Svájcban például kizárták a két legbiztosabb célcsoportot: az egyedülálló nőket és a leszbikus párokat. Viszont bizonyos jogi kiskapuknak köszönhetően nekik is van lehetőségük spermabeültetésre. Például, ha más országból rendelik meg a hímivarsejteket. A fejlett fagyasztási technikák révén kiválóan működik az országok közötti export és import.

Hazánkban 1998. óta működik spermabank, amely évente 250-300 meddő pár problémájára jelent megoldást. Az azonban komoly feltételekhez kötött, hogy Magyarországon valaki egyedülálló nőként éljen ezzel a lehetőséggel...

Vajon jó dolog, ha egy nő ellenőrzött körülmények között megvásárolhatja magának a megtermékenyülést? Sokan azt mondják, hogy igen, hiszen nem mindenki találja meg a számára megfelelő párt. Ettől függetlenül gyermeket viszont szeretne, de nem egyéjszakás kalandok révén. Mások szerint nem, mert komoly erkölcsi kérdéseket vet fel, hogy az emberek úgy vehetnek maguknak örökítőanyagot, ahogyan cipőt vagy táskát.

Nehéz és összetett kérdés. Nektek mi a véleményetek?

