Amerikából mindig elindul valami furcsaság - most épp egy mozgalom a lógó mellekért. Elsőre meghökkentőnek hangzik, hogy egyre több nő posztol magáról #saggyboobsmatter hashtaggel olyan képet a közösségi oldalakra, amin a dekoltázsa nincs kellő gondossággal tökéletesre igazítva. Sőt, nemhogy igazítva nincs, hanem a maga naturális valójában látható. Persze minden előzetes magyarázat nélkül nem értheted: ez miért is lehet érdekes?

Tetszik vagy sem, a média által jócskán el vagyunk árasztva mellekkel. Ezért már a szemünk sem rebben, mikor tökéletes (vagy annak tűnő) keblek láthatóak a reklámokban, filmekben, videó klipekben. És ha nem megy másképp, akkor push up melltartóval/bikinivel formálják őket kerekre.

De ugyanez a helyzet akkor is, ha lekerül a melltartó, hiszen ma már műtéttel az is megoldható, hogy mindig tökéletesen álljanak. Ahogy egy barátnőm mondta, mikor hazatért Hollywoodból: "Betonkeménységgel álló cicik mindenütt." Elmondása szerint ott a nagymamák is olyan ütközőkkel jöttek-mentek, amiktől egy átlagos húszéves lány - ha kicsit is önbizalom-hiányos -, sírva menekül a szobájába.

"Miért kéne külön elénk tolni a lógó ciciket is? Ez megint csak a feltűnési viszketegségről szól. Hiszen mindenki tudja, hogy a való világban nem minden olyan tökéletes, mint ahogy azt a médiában feltüntetik" - gondoltam unottan, mikor megláttam egy hírt a mozgalomról. De aztán eszembe jutott a kilenc éves fiam, és eltűnődtem.

Az én gyerekkoromban is mutattak meztelen nőket a tévében, 30-40 évvel ezelőtt azonban még közel sem volt ennyire a természetességtől elrugaszkodott a látvány. Nyilván igyekeztek szép mellű nőket választani egy-egy vetkőzős szerephez, azonban azok a mellek jobbára természetesek voltak - így az alakjuk is sokféle volt.

A 80-as évek tini fiúi pedig szintén csak a filmekből, zenei videókból tudtak izgalmas ízelítőt szerezni a későbbi valóságról - ahogy a mostani fiúk is. A különbség csak az, hogy az akkori kamaszok természetes cicikkel "találkoztak" a tévében. A mostani srácok azonban csak és kizárólag tökéletes, brutál gömbölyű melleket láthatnak.

Ez azonban felvet néhány aggasztó kérdést:

Vajon tudni fogják, hogy a valóságban sok lány nem ilyen cickókkal szaladgál?

Nem fog döbbenetté változni a vonzalmuk, mikor az imádott lány leveszi a push up melltartóját? Tudom, a fiatalság sok mindenre garancia, de közel sem jelent tökéletességet...

Tudom, a fiatalság sok mindenre garancia, de közel sem jelent tökéletességet... És ki mondja meg a mai srácoknak, hogy teljesen természetes, ha esetleg nem azt látják a valóságban, mint a tévé képernyőjén?

Szóval, a lógó mell mozgalom ilyen szemmel nézve nem is butaság. Főleg, hogy a mai világban már nem a hasközépig érő cicit titulálják lógónak, hanem akár a szimplán átlagosat is. Döbbenetes, de sajnos ott tartunk, hogy a legfiatalabb generációnak lassan már külön mutogatni kell mindazt, ami igazából természetes. Hogy senkit se érjen váratlanul a valóság...

