A SHE.HU-val két nap alatt profi író lehetsz. Nem kell mást tenned, csak előfizetni egy kétnapos kurzusunkra, és ezután Dragomán György is tőled vesz majd órákat.

Sajnos el kell, hogy keserítselek, mert ilyen tanfolyamot még mi sem tudunk neked biztosítani. Akkor sem, ha ma már hasonlóan lehetetlen ajánlatokkal van tele a net. Nyilván vannak színvonalas tanfolyamok, amik igazán hatékonyan segítenek fejlődni az adott területen. DE azt el ne hidd, hogy majd öt óra után úgy fogsz angolul csacsogni, mint egy született angol, vagy, hogy öt nap alatt edzés és koplalás nélkül 10 kilót fogsz fogyni egy bogyótól! Pedig ilyen - és mindenféle ehhez hasonló - irreálisan fantasztikus ajánlat ma már csak úgy ömlik ránk a netről.

Most komolyan! Van olyan, aki ezeknek bedől? - Kérdezem mindig magamtól hitetlenkedve, amikor ezeket a hirdetéseket olvasom. Ki sem tudom kerülni őket, hiszen mindenhol ezekbe "botlom".És sajnos arra jutottam, hogy a válasz igen. Ha nem lennének ilyen hiszékeny emberek, akkor ezek a hirdetések sem léteznének. De amíg van fizetőképes kereslet, addig mindig lesz, akinek megéri majd elárasztani a médiát ilyen "visszautasíthatatlan" ajánlatokkal. Mert bizony bármennyire is hihetetlen, sokan rákattintanak ezekre. És nem csak azért, mert kíváncsiak arra, mekkora hülyeséggel kábítják őket már megint... De akkor vajon mégis mi lehet még az ok, és miért hiszünk ezeknek a minket egyértelműen átverő reklámoknak?

A nyomorúság vámszedői...

És mivel kényelmesek vagyunk, vagy gyorsan kell az a tudás egy álláshoz - esetleg mindkettő -, így elábrándozunk a lehetőségen. Hiszen milyen jó is lenne mindössze pár napot az életünkből arra szánni, hogy egy olyan tudás birtokába jussunk, melynek megszerzése rendes körülmények között évekbe, de legalábbis hosszú hónapokba telik.

Vagy mert jön a bikiniszezon, esetleg már az egészségünkre is károsak a plusz kilóink, és szuper lenne minden erőfeszítés nélkül öt nap alatt lefogyni tíz kilót. Esetleg olyan esetekben, amikor már az orvostudomány sem segít és szükségünk lenne egy csodagyógyszerre vagy módszerre, ezért kapaszkodunk az utolsó szalmaszálba is. És fizetnénk bármiért, ami gyógyulást hozhat.

Az emberek ugyanis ilyenkor hajlamosak hinni a csodákban. Ez nem is lenne baj, hiszen bizonyos helyzetekben a hit ad erőt, reményt, kitartást egy-egy helyzet megoldásához, elviseléséhez. Másrészt a csalók pontosan erre építenek. Kihasználják az emberi természet nyújtotta lehetőségeket. Mert hiába mondja bárki, hogy "Na, én ugyan ennek az ígéretnek nem dőlnék be!" Lehet, hogy annak nem, de egy másik trükknek - ami pont az ő "gyenge pontját" célozza - talán igen.

Mindenkit át lehet verni, még akkor is, ha rendkívül óvatos. Attól függ, hogy éppen milyen élethelyzetbe került az illető. Hiszen életének egy kritikus időszakában talán sokkal érzékenyebbé és hiszékenyebbé válik az ember. Ilyenkor fogékonyabb lehet olyan dolgokra is, melyeket máskor csupán a vicc kategóriába sorolt volna.

Ezért kell fokozottan odafigyelni a "túl szép, hogy igaz legyen" ajánlatokra mindig, minden esetben.

Azaz nem árt, ha megszólal a fejedben a vészcsengő. És bármennyire is hinni szeretnél, maradj a realitások talaján, és mielőtt kidobod az ablakon a pénzt, kutakodj kicsit a termék után a neten! A legfontosabb pedig, hogy felfigyelj a gyanús jelekre: pl. kattints rá azoknak a profiljára, akik pozitív véleményt írtak kommentben a termékről! Fel fog tűnni, hogy valami nem stimmel velük - hiszen legtöbbször kamu felhasználókról van szó.

De nem árt óvatosnak lenni az azonnali döntést kívánó hirdetésekkel sem, a "már csak három óra van hátra, mielőtt lejár az ajánlat" típusúakkal. Hiszen a számláló másnap újraindul. Légy résen, mert sokan vannak, akik gátlástalanul kihasználják a hiszékenységedet és a csodákba vetett hitedet! Márpedig a legtöbb szolgáltatás és termék nem csodatévő! És ezt te is tudod, csak hajlamos vagy elfelejteni.

Természetesen még fel lehetne sorolni számtalan átverést, de annyi van belőlük a neten, hogy a szerkesztő bizonyára úgyis kihúzná azokat a terjedelmi korlátok miatt. (Ez igaz :) - a szerk.) Ezért inkább arra lennék kíváncsi, hogy számodra melyik ajánlat volt eddig a valóságtól legelrugaszkodottabb és melyik volt az, aminek te is bedőltél? Hátha másoknak is segítesz ezzel, és a más kárából tanulva nem dobják ki feleslegesen a pénzüket az ablakon.

Nyitókép: Shutterstock