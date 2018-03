El tudod képzelni, milyen az, amikor őrülten szerelmes vagy, kívánod a szexet, egy remek párkapcsolatban élsz, és mégsem tudtok együtt lenni? A pornófüggőség rengeteg fiatal férfit érint.

Zoli (persze nem ez az igazi neve) jóképű, humoros pasi, és imádja barátnőjét, Flórát. Senki sem gondolná, hogy ennek a vagány srácnak szexuális jellegű nehézségei vannak, pláne, hogy szervileg teljesen egészséges. Zoli pornófüggő. De hogy is néz ez ki a gyakorlatban?

Hiába vonzódik Flórához, férfiassága rendszeresen cserbenhagyja, mert kevés számára az inger. Megszokta, hogy a filmekben egy-egy mozdulatsor és póz csak rövid ideig tart, aztán a kamera már vált is a következőre.

Megszokta, hogy a filmekben egy-egy mozdulatsor és póz csak rövid ideig tart, aztán a kamera már vált is a következőre. Megszokta, hogy erős vizuális ingerek érik - olykor akár drasztikus elemek is -, de jámbor természete nem teszi lehetővé az ilyesmit a való életben. A hiányérzet viszont ott van.

És mivel ezek a szélsőséges impulzusok egyféleképpen ingerlik a péniszét, így nem tud mit kezdeni azzal, ahogy Flóra hozzáér - miközben emiatt rettenetes bűntudat és szégyenérzet gyötri.

"Még sosem voltam ilyen szerelmes. Flóra egy gyönyörű, szexi nő. Mindennél jobban szeretném boldoggá tenni. Meg is van hozzá mindenem, de a szex mégsem megy: vagy csak egy óra kézimunka után áll fel, vagy hamar lelankadok, vagy túl gyorsan megyek el" - vallja be Zoli. Véletlenül hallottam meg, ahogy egy baráti társaságban erről beszél, és megkérdeztem, volna-e kedve nyilatkozni, ha ezzel más férfiaknak, illetve pároknak is segíthet.

Megtudtam, hogy Zoli erősen vallásos családból származik, és egy ideig elhivatottságot érzett, hogy papnak álljon. Volt korábban egy barátnője, akivel sokáig jegyben jártak, de nem szeretkeztek, hiszen a vallás tiltja a házasságon kívüli együttlétet. Az akkoriban 21 éves fiú viszont nem bírta a cölibátust: először erotikus fotókat, aztán keményvonalas pornót kezdett nézni, és titokban maszturbált. "Valahogy muszáj volt kiélnem magam" - mondja.

Aztán a kapcsolat tönkrement, és csalódottságában Zoli is messze sodródott a vallástól: járta az éjszakát, és úgy csajozott, mint aki hosszú évek után szabadult a börtönből. Huszonnyolc évesen megismerte Flórát, és végre úgy érezte: megtalálta a társat, akivel leélhetné az életét. Addigra azonban pornófüggővé vált, aki képtelen a napi vizuális inger nélkül kielégülni... és tulajdonképpen élni is.

"Kiderült, hogy több barátom is küzd ezzel a problémával, csak a többség szégyelli. A pornófüggőség sajnos nem számít ritkaságnak. Nem kell hozzá vallásos múlt sem: az egyik haverom például rettenetesen szorong nők között. És olyan sokáig volt társ nélkül, hogy számára ez volt a kielégülés egyetlen módja. Ma már bármit csinál, nem tud máshogy a csúcsra jutni, hiába lett felesége és egy kisfia is" - meséli Zoli.

A pornófüggőség jelei döbbenetesek: az illető látványosan nincs jelen szex közben, és igen gyakran tartózkodik az aktustól, fáradtságra hivatkozva - miközben persze órákig ül a gép előtt. Ha mégis sor kerül az együttlétre, valósággal kifordul önmagából: durva lesz, olyasmire biztat, ami neked nem esik jól, kevésbé figyel rád.

Utólag persze szégyenkezik, és magát ostorozza. Meglehet, hogy hosszú órák után sem tudsz neki gyönyört okozni, ezért rossz nőnek érzed magad - holott erről szó sincs. Csak a saját gyors kezéhez van szokva, és olyan képi világhoz, ami a valóságban kivitelezhetetlen.

Mit lehet ilyenkor tenni?

Őszintén kell beszélni a problémáról, szégyenérzet nélkül - ugyanis senki sincs egyedül a függőségével. Neked pedig meg kell értened, hogy nem veled van a baj: nem vagy ronda, nem túl kicsi a melled, és nem vagy béna az ágyban. Fontos, hogy a férfi letegye a függőséget: a teljes absztinencia sokat segít, de rengeteg türelemre van szükség - és persze játékos, kreatív ötletekre, ha szexről van szó.

Zoli már egyre jobban érzi magát, hiszen néhány hete mindent bevallott Flórának. Most azon dolgoznak közösen, hogy kettejük között végre működjön a testiség. És erre jó esélyük van, hiszen mindketten egészségesek, szeretik egymást, és vonzódnak a másikhoz.

A pornófüggőségből van kiút, de rengeteg türelem kell hozzá. Kitartás!

