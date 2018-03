Ma Zsófival találkozom, aki második missziójára indul Afrikába. Megiszunk egy kávét, elbúcsúzunk egymástól, átadok neki egy kis csomagot, és remélem, hogy egy hónap múlva épen, rengeteg mesélnivalóval tér majd haza.

Legutóbbi beszélgetésünk egy kicsit befejezetlen maradt, tulajdonképpen azért, mert ez a lány hihetetlenül, de tényleg elképesztően pörög. Képes a saját szavába vágva mesélni! Zsófi akkor is Afrikáról mesélt. A faluról, ahol egy orvos csoporttal járt, és ahol gyakorlatilag beleszeretett az emberekbe. A gyerekekbe és a nőkbe, a történetükbe és a tekintetükbe. Most újra útnak indul, hogy segítsen nekik. Szexuális oktatással és betéttel.

Bevallom őszintén, ennél a pontnál én csak pislogtam. Sok dolog van az életben, amin nem különösebben agyaltam eddig. Az afrikai falvakban élő nők menstruációja pont ezek közé tartozik. Sosem gondoltam volna, hogy a 21. században van olyan hely a világon, ahol nem lehet kapni betétet (jó, mondjuk ezt azért sejthettem volna...), és nők százezrei tömködnek a ruhájuk alá koszos rongyokat, banánleveleket, gyapotszerű dolgokat. Minden negyedik héten. Évtizedeken át.

A betét, ugyanúgy, mint a tiszta és szép fehérnemű, számomra annyira természetes és alapvető, hogy el sem tudom képzelni, hogyan lehet ezek nélkül, vagy csak egyetlen bugyival átvészelni éveket. Ott, ahol csak a fővárosban kapni betétet, - csomagját 400 forintnyi összegért -, de ezt az összeget egy átlagos család egyhavi jövedelme nem éri el. Ezért a kislányok "azokon a napokon" nem járnak iskolába. Nem tudnak elindulni otthonról. Hiszen véreznek.

A menstruáció náluk valóban "havibaj", hiszen még ma is sokan tekintik boszorkányok átkának, démonok büntetésének. A vidéki férfiak számára pedig ijesztőbb, mintha valami nemi betegséggel riogatnák őket, ezért számos utazási felkészítőn hangzik el, hogy ha egy nő attól tart, hogy elrabolják vagy megerőszakolják, azt kell mondania, hogy menstruál. Nem tudják, hogy mi az oka a vérzésnek, és mi köze van a termékenységhez. Ezért ha egy nő nem menstruál, vagy hosszú időn át nem szül gyereket, akkor ezt a férje vagy az apja veréssel "bünteti".

Arra már rá sem mertem kérdezni, hogy egy ilyen környezetben melyik lenne a hasznosabb, a betét, a mosható betét, az intim kehely vagy a tampon... De Zsófi kérdés nélkül is elmesélte: a tampon nemcsak, hogy nem higiénikus megoldás, de ráadásul "nem is veszi be a gyomruk" a tényt, hogy magukhoz kellene nyúlniuk. Így marad a betét, amelyből most egy kisebb bőröndnyit visz ki a falubelieknek.

A kis tejivóban átadtam Zsófinak négy illatos, tiszta, nőies csomagot. Négy afrikai nő egyhavi "megváltását". Különös, hogy ez a négy nő, akit nem láttam még - és minden bizonnyal nem is fogok soha -, megtanított nekem egy nagyon fontos leckét:

Mindenért légy hálás!

Nyitókép: AFPforum