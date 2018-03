Az okos lány "csúnyája" és az intimplasztika

A velem egykorúak úgy szívták magukba a magyar népmesék tv-s változatát, akár az anyatejet. Ezen nőttünk fel.

Ám így felnőtt fejjel visszanézve azt kell, hogy mondjam, ezek a mesék tartalmaznak kőkemény horror elemeket: a kisgömböc például egyértelműen a korabeli "Thing". No meg komoly bántalmazásokat - hogy ki ver kit, az változó. És az is elég problémás, hogy visszatérő motívumként, "csúnya"-ként emlegetik a női nemi szervet.

Számomra meghatározó élmény "A bíró okos lánya" epizódból, amikor is Mátyás király azt szeretné, ha az okos lány úgy menne fel hozzá Budára, hogy fel is van öltözve meg nem is. Ezt a leány úgy teljesíti, hogy a melltartóját magán hagyja, ám a "csúnyáját" premier plánban csodálhatja meg boldog-boldogtalan, míg felvonul a palotában. Mátyás meg is dicséri a leleményessége miatt, ám szóvá teszi, hogy "Inkább csak a csúnyádat dugtad volna el!"

Ha azt gondolnánk, hogy ez a szó pusztán mint népies motívum jelenik meg a mesében, tévednénk, mivel manapság is használatban van - csak be kell ütni a Google keresőbe, máris záporoznak a találatok. Na, de az igazi kérdés az, hogy már miért volna csúnya az, amit a férfiak úgy kívánnak?! Vagy egyáltalán milyen volna a kívánatos kinézete annak az intim testrésznek, hogy mégse legyen már annyira rusnya?

Ugye azt tudjuk, hogy nincs két egyforma cici, a saját melleink sem egymás tükörképei, ahogy a szemeink sem századmilliméterre egyformák. Ugyanígy van ez a vaginánkkal is. Mindenféle méretben és formában előfordulnak. Egy puncin belül a két kisajak sem egyforma méretű. Nincs olyan, hogy ideális vagina. Olyan van, hogy funkcionális vagina. Azaz, ha a kisajak nincs lenőve, a szexuális élet biztosított és örömteli, akkor a labunk köze pont megfelelő - és egyáltalán nem csúnya.

Mégis milyen esetekben lehet szükség a külcsín kisebb változtatására? Természetesen előfordulhatnak extrémitások itt is, mint például a kisajak túllóghat a nagyajkakon. Ez olyan diszkomforttal járhat, ami megnehezítheti a nadrág viselését, mert ez az érzékeny rész folyamatosan dörzsölődhet. Ilyen esetben indokolt lehet az intimplasztika, amikor is a felesleges részt lemetszik.

Kevésbé extrém, de annál inkább természetes, hogy idősebb korban a nagyajkak petyhüdtté válnak, ami sokakat zavarhat. Ezt leggyakrabban saját zsírral feltöltik, nagyon ritkán itt is előfordul, hogy a felesleget lemetszik.

De az igazság az, hogy mint minden plasztikai műtétnél, a legfontosabb kérdés az, hogy az ember jobban érzi-e magát attól, ha megműtteti magát. Ha a válasz egyértelműen igen, akkor lehet értelme a műtétnek. De előtte érdemes kideríteni, hogy esetleg műtét nélkül is megszüntethető-e a frusztráció.

Például célszerű ilyenkor minél több képet megnézni a témában. Mert míg a fiúk rengeteg ilyen képet látnak, addig a lányok egymás "csúnyáját" nem nagyon mustrálják, max szemlesütve, a pilláikon keresztül. A szakemberek szerint a legtöbben pusztán ennyitől rá fognak jönni, hogy tök átlagos, ne adj' isten, még szép is, ami a lábuk között van.

És ha már a mesék kapcsán merült fel a "csúnya" kérdés, felhívnám a figyelmet egy érdekes ellentmondásra. Míg szóban rútnak van nevezve, addig a szimbólum, amit a képi megjelenítéséhez használnak, nem más, mint egy szépséges tulipán.

Esetleg próbáljunk meg így nézni magunkra!

A jó hír az, hogy a bíró leányának bejött a csúnyája mutogatása, mert rögtön horogra akadt neki egy tehetős férfiember, aki nyomban feleségül is vette. Mert hát mi másra is vágyhatna egy lány, ugye-ugye?

Abonyi Ági

