Egy barátnőmmel arról beszélgettem a minap, hogy kinézett egy szép ruhát az Orsay-ben, de már csak online rendelhető meg. Mivel még sosem rendelt semmit webshopból, így le "kell" mondania a csodaszettről.

Azt gondoltam magamban, hogy ejnye, csajok, hát ne ijedjünk meg az ismeretlen tereptől! Összegyűjtöttem a tapasztalataimat az eddigi online vásárlásaimról (ami boltkórosként valljuk be, nem kevés), hogy egy pici iránymutatást és bátorságot adjak nektek! ;)

Mit, hol?

Érdemes először az ismert márkák webshopjait böngészni - hiszen már majdnem mind rendelkezik ilyennel. Nekem leginkább a MANGO és az H&M oldala tetszik. Ezekben az a legjobb, hogy csomó olyan termék is megtalálható, ami a boltokban egyáltalán nem. Például, ha lemaradtál egy pólóról a leárazáskor, keress rá online, mert lehet, hogy ott még elérhető! Ha pedig különleges ruhákra vágysz, keresd fel az ASOS, a STARSHINERS és az EZPOPSY oldalakat! Itt az eddigi tapasztalataim szerint jó minőségű anyagokkal és jó szabásokkal találkozhattok.

Kell egy hitelkártya!

Igen, HITELkártya és nem BANKkártya! Miért? Mert ha mégis valami visszaélés történne, (amennyiben nem a fent említett, megbízható oldalakról rendelsz) azonnal le tudod tiltani, és a csalók nem férnek hozzá a fizetésedhez! Fontos, hogy képben legyél a törlesztési határidőt illetően, mert a kamatok nagyon magasak! A hitellimit összegét is úgy határozd meg, hogy a fizetéseden ne fusson túl - ellenkező eset túlköltekezésre adhat lehetőséget. Utána meg görgetheted magad előtt a tartozást! Hidd el, én már csak tudom! ;)

Határozd meg a büdzsét!

Akkor is, ha "csak nézelődsz", és akkor is, ha épp konkrét alkalomra keresgélsz, mindig határozd meg előre, hogy mennyi a maximum keret, amit rászánsz, és ehhez szigorúan tartsd is magad! Attól, hogy valami nagyon olcsó, nem kell feltétlenül megvenned. Légy tudatos vásárló, és ne engedd, hogy a SALE felirat befolyásoljon a döntésben!

Centizz!

Tudom, hogy ez utálatos dolog, de ahhoz, hogy jó méretet rendelj, elengedhetetlen. Szinte minden oldalon mások a számozások! Hiába tudod, hogy M-es a méreted, mielőtt online vásárolsz, nézd meg a mérettáblázatot! Könnyen lehet, hogy az itt 4XL-nek felel meg. Ez egy kínai gyártó oldalán gyakran előfordul.

Tényleg olvasd el a feltételeket!

És ezt most komolyan mondom! A szállítási feltételeknél a végső desztináció sokszor drágítja árat! Ugyanígy tovább drágulhat a kiszemelt ruha, ha EU-n kívülről vásárolsz, mivel ilyenkor vámot is kell fizetned. Ha egy esküvő vagy szülinap miatt rendelsz ezekről a portálokról, előre nézd meg, mennyi idő alatt szállítják ki! Főként a Kínából érkező áruk esetében jellemző a pár napos csúszás. A többi online webshop általában tartja magát a szállítási időhöz. A legbiztonságosabb a PAYPAL-on keresztüli fizetés. Regisztrálj fel az oldalra, add meg egyszer a hitelkártya adataidat, és innentől semmilyen biztonsági kódot nem kell kiadnod fizetéskor.

Jó értékelés = Minőség, megbízhatóság

Mindig nézd meg a kommenteket és a hozzászólásokat az adott termék esetében, mert abból látod, hogy mire számíthatsz. Ráadásul a fotók, amiket a vásárlók feltöltenek, nagyon beszédesek!

Szállítási hely!

Fontos, hogy hova kéred az árut! Mindig azt add meg szállítási címnek, ahol napközben - 8-17 óra között - tartózkodsz! Így biztos, hogy célba ér a szerzemény. Legtöbb esetben valamilyen magyar futárszolgálat szállítja ki az árut, amit mindig személyesen kell átvenni, így legyél telefonközelben aznap!

Visszaküldés? IGEN!

Ha mégsem sikerült eltalálni a színt, a fazont vagy a méretet, több lehetőséged van:

Visszaküldöd az árut. Ne aggódj, szigorú szabályok vonatkoznak az eladókra a visszavételre vonatkozóan! A feltételeiről pedig az oldalon tájékozódhatsz. Sok fast fashion üzlet esetében (pl. MOHITO) lehetőséged van visszavinni az árut az üzletbe. Eladod más fórumon! A lényeg, hogy ne porosodjon a szekrény alján.

Hölgyeim, innentől kezdve irány az online, tudatos vásárlás!

Somogyvári Edit

az Editing.Your.Style bloggere

Nyitókép: Shutterstock