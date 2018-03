A home office-nak iszonyú sok előnye van. Ezért eleinte ujjongva lelkendezünk, ha a munkáltatónk felajánlja, hogy a munkaidőnk kisebb-nagyobb részében otthon dolgozhassunk. Aztán jön a fekete leves.

Az utóbbi években több munkahelyen is volt alkalmam megtapasztalni ezt - rövidebb és tartósabb ideig egyaránt. És arra jutottam, hogy heti 1-2 nap szuper, de abba soha többé nem megyek bele, hogy állandóan otthonról dolgozzak, mert:

1. Nehezebb a koncentráció.

Otthon egyszerűen mindig megtalál valami egyéb feladat. Nehéz fókuszálni, amikor be is rakhatnál egy mosást, főzhetnél ebédet, és egyébként is ideje már letakarítani és rendbe tenni az íróasztalt. És bizony a motiváció is könnyen alábbhagy, ha nem kapsz visszacsatolást kollégák és a főnököd részéről.

2. Az otthonod nem munkára van tervezve.

Elég ritka, hogy az embernek van otthon profi irodai széke, lábtámasza, állítható magasságú íróasztala és megfelelő szemmagasságba tehető monitora. Az, hogy napi minimum 8 órát ülsz, és dolgozol egy olyan helyen, ami nem erre lett kitalálva, megterhelheti a szervezetedet. Egy irodában - ideális esetben - a munkáltató kialakítja számodra a megfelelő munkaállomást. Arról nem is beszélve, hogy ha például nincs otthon klímád, nyáron meg fogsz őrülni munka közben.

3. Kérem vissza a reggeli rutinomat!

Ha otthonról dolgozol, nyilván nem öltözöl ki hozzá. Persze megteheted, ha olyan kedved van. De még ha tip-top csinibe rántod magad minden reggel, akkor is észre fogsz venni valamit: szépen észrevétlenül felszívódik a reggeli rutinod. Mert már fogkefével a kezedben elkezded az emailjeidet nézni, és csak délben kapsz észbe, hogy már órák óta dolgozol, de a rántottád felét még nem etted meg.

4. Work-life balance - mi is az?

Mindenki azt hiszi, hogy ő majd szuper fegyelmezetten és hatékonyan fogja tudni beosztani a saját idejét - a saját ritmusában, és így majd mennyi szabadideje lesz! Hát nem ezt vettem észre! Valahogy a mérleg egyik nyelve mindig sokkal nehezebb:

Vannak, akik visszaélnek a szabadsággal, és szinte semmit nem dolgoznak home office alatt.

A másik végletet pedig azok képviselik, akik egyszerűen képtelenek letenni a munkát este, és elkezdeni a magánéletüket. Mert csak karnyújtásnyira van az a laptop, amiről csak egy emailt küldesz ki... "És hogy is volt az a táblázat? Csak rápillantok..." Hát ebből lesz az, hogy este még 10-kor is a gépedet nyomkodod.

5. Megszűnik a kapcsolatod a külvilággal...

Pszichológiailag is megterhelő, ha tartósan home office-ban dolgozol, hiszen hiányzik az életedből a szocializáció, az emberi érintkezés egy hatalmas része. Nincs pár jó szó a kollégáktól vagy spontán viccelődés a teakonyhában, és a mosolyukat is maximum emojiban látod. Nyomasztó tud lenni, ha nap közben gyakorlatilag meg sem szólalsz. Néha már azon kaphatod magad, hogy hangosan gondolkodva beszéled meg magaddal a dolgokat.

6. Mission impossible: meetingek

Ha ráadásul a munkarend is rugalmas, szinte lehetetlen összehozni egy megbeszélést. Még Skype-on is, hiszen mindenkinek más az időbeosztása, és mindig vannak, akiket lehetetlen elérni. Ha viszont abban a kiváltságos helyzetben vagy, hogy te vezetsz egy projektet, és több embernek is a hozzájárulásodra van szüksége, számítanod kell rá, hogy szinte 24 órában keresni fognak.

7. Messze a segítség

A home office kétségkívül extra problémamegoldó készséget igényel, de sokszor még az sem elég. Az ember számtalanszor elakad a feladatai során, és csak másokkal együttműködve tudna továbbhaladni. Ha egy gyors kérdésed lenne, kell egy jóváhagyás, vagy valamiben segítségre szorulsz, nem kopoghatsz át a szomszéd szobába a projektvezetőhöz. Hanem akár órákat várhatsz egy szimpla "oké" megérkezésére.

Te tudod kezelni a home office hatrányait?

